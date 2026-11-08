ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1: Αγχώθηκε, έμεινε με δέκα, αλλά πήρε το τρίποντο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή κόντρα στον Λεβαδειακό, είδε τον Μαρίν να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα, όμως με τα γκολ των Γιόβιτς και Βάργκα κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 2-1.

Η ΑΕΚ δεν ήταν όσο καταιγιστική είναι στα περισσότερα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς εμφανίστηκε κουρασμένη από το παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, έκανε την ανατροπή και με τα γκολ των Γιόβιτς και Βάργκα υπέταξε τον Λεβαδειακό με 2-1, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

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Ο Κόμπναν άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό για τους Βοιωτούς, «παγώνοντας» τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν το παιχνίδι... τούμπα, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς και την κεφαλιά του Βάργκα.

Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε την αναμέτρηση η πρωταθλήτρια Ελλάδας, καθώς ο Μαρίν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 81', για σκληρό φάουλ πάνω στον Κωστή.

Εξαιρετικός ο Κουμπαράκης στο VAR, με τρεις σωστές υποδείξεις στον διαιτητή Μόσχου σε ισάριθμες περιπτώσεις.

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Δοκάρι στο ξεκίνημα για τον Λεβαδειακό, ακυρωθέν γκολ για την ΑΕΚ

Ο Λεβαδειακός μπήκε στο παιχνίδι με σκοπό να... αιφνιδιάσει την ΑΕΚ, πιέζοντας ψηλά στο γήπεδο. Στο τρίτο λεπτό, η απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ποπέσκου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Μετά το καλό ξεκίνημα των Βοιωτών, η πρωταθλήτρια Ελλάδας προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και να πάρει τα «ηνία» του αγώνα, κρατώντας την μπάλα στα δίκα της πόδια. Στο 9ο λεπτό, το δύνατο σουτ του Κοϊτά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ελιάσι.

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Με την συμπλήρωση 11 λεπτών, ο Βάργκα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Ούγγρος επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ, με το 0-0 να παραμένει, σε ένα σημείο που η ομάδα του Νίκολιτς ανέβαζε «στροφές».

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν συνεχώς στο επιθετικό τρίτο και προσπαθούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 22', ο Μάνταλος πέρασε ωραία με κάθετη στον Κοϊτά και εκείνος γύρισε για τον Γιόβιτς, όμως ο Σέρβος δεν μπόρεσε να πλασάρει.

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Πήρε το προβάδισμα με Κόμπναν ο Λεβαδειακός

Τελικά, ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που βρήκε πρώτος το γκολ. Στο 26', οι παίκτες του Χαραλάμπους έβγαλαν εξαιρετική αντεπίθεση, συνεργάστηκαν άψογα και η μπάλα έφτασε στον Κόμπναν, ο οποίος με ωραιό τελείωμα μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και «έγραψε» το 0-1, «παγώνοντας» τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση, όμως ο Ελιάσε μπλόκαρε την μπάλα στην κεφαλιά του Βάργκα μετά από σέντρα του Κοϊτά στο 33ο λεπτό.

Δύο λεπτά μετά, ο Κοϊτά σούταρε από τα δεξιά, όμως ο Ελιάσι είπε «όχι», διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ.

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Την εκτέλεση του κόρνερ ανέλαβε ο Μαρίν, με τον Γιόβιτς να παίρνει την κεφαλιά και την μπάλα να καταλήγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ισραηλινού τερματοφύλακα των Βοιωτών.

Στο 42' η «Ένωση» κέρδισε ένα ακόμα κόρνερ, με τον Μαρίν να εκτελεί και τον Βάργκα να παίρνει την κεφαλιά, αλλά την μπάλα να καταλήγει άουτ.

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Ο Λεβαδειακός άντεξε στην πίεση που άσκησε η ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να πάει προηγούμενος με 1-0 στα αποδυτήρια.

Ανατροπή με Γιόβιτς και Βάργκα για την ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με μία αλλαγή το δεύτερο μέρος. Ο Γκατσίνοβιτς πέρασε στην θέση του Χριστακόπουλου στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Σέρβο προπονητή να κάνει ακόμη περισσότερο επιθετικό το σχήμα.

Στο 50ο λεπτό, οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν πέναλτι, καθώς ο Σουτ άθελά του μπλοκάρε με τα δύο χέρια την κίνηση της μπάλας, πέφτοντας στο έδαφος. Ο Μόσχου έδειξε την άσπρη βούλα μετά από on field review, με τον Γιόβιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί, κάνοντας το 1-1.

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Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν και έφτασαν στην ανατροπή μετά από τέσσερα λεπτά. Ο Γκατσίνοβιτς πήρε την μπάλα από τα δεξιά και έβγαλε εξαιρετική σέντρα, με τον Βάργκα να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ελιάσι, πετυχαίνοντας το 2-1.

Η ΑΕΚ δεν έβρισκε τις ευκαιρίες για να «κλειδώσει» τη νίκη «έριξε» τον ρυθμό του παιχνιδιού, με τον Λεβαδειακό να κρατάει μπάλα και να γίνεται απειλητικός μπροστά από την εστία του Μπρινιόλι.

Με δέκα παίκτες η ΑΕΚ, αποβλήθηκε ο Μαρίν

Στο 81', ο Μαρίν έκανε σκληρό φάουλ στον Κωστή, με αποτέλεσμα ο VAR να καλέσει τον Μόσχου για on field review και ο ρέφερι να δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Ρουμάνο μέσο, αφήνοντας με παίκτη λιγότερο την «Ένωση».

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Τρία λεπτά μετά, η ΑΕΚ έβγαλε εξαιρετική αντεπίθεση, με τον Κοϊτά να κάνει την κούρσα και να «σπάει» την κατάλληλη στιγμή στον Αριάγκα, ο οποίος δέχθηκε το μαρκάρισμα από τον Κορνέζο. Ο Μόσχου έδωσε αρχικά πέναλτι, όμως ο Κουμπαράκης τον κάλεσε ξανά για on field review, αφού ο αμυντικός του Λεβαδειακού είχε βρει πρώτα την μπάλα. Με τον ρέφερι της αναμέτρησης να αλλάζει - σωστά - απόφαση.

Η ΑΕΚ άντεξε και επέστρεψε στις νίκες στην Super League

Στα εναπομείναντα λεπτά που η «Ένωση» αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, η αγωνία χτύπησε... κόκκινο στην «Allwyn Arena». Ωστόσο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς άντεξαν στην πίεση που επιχείρησαν να ασκήσουν οι Βοιωτοί, επικράτησαν με 2-1 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στην Super League.

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ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Χριστακόπουλος (46' Γκατσίνοβιτς), Μαρίν, Μάνταλος (61' Βιτάλις), Κοϊτά (96' Κουτέσα), Μάγερ (96' Κάιρινεν), Γιόβιτς (82' Αριάγκα), Βάργκα

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Λιάγκας, Κορνέζος, Πάντσο (85' Ούρζι), Μανθάτης, Πάντεα, Κωστή (85' Γκούμας), Σουτ (58' Συμελίδης), Νίκας (77' Μπάουζα), Ποπέσκου, Κόμπναν (77' Εμμανουηλίδης)