ΑΕΚ: Τα «κανονάκια» που έπαψαν να υπάρχουν και η... κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς [βίντεο]

Η ΑΕΚ δέχθηκε πικρή ήττα από την Δόξα Λευκάδας στην «Sunel Arena», απέτυχε να κερδίσει για πέμπτη φορά σε επτά αγωνιστικές της Basket League και δυσχεραίνει την θέση της ενόψει συνέχειας.

Η ΑΕΚ δεν σηκώνει... κεφάλι με τίποτα! Παρατάχθηκε με σύνθεση ανάγκης κόντρα στην Δόξα Λευκάδας και το μόνο που ήθελε ήταν νίκη με «μισό μηδέν», όπως συνηθίζουμε να λέμε και στο ποδόσφαιρο. Τελικά, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπόρεσε να κάνει ούτε αυτό. Αντιθέτως, είδε την νεοφώτιστη ομάδα να την «κατατροπώνει» μπροστά στο κοινό της.

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Σαν να μην έφτανε αυτό, πρόκειται για την πέμπτη φορά από τις επτά συνολικά της Basket League, στις οποίες η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από το παιχνίδι. Και μπορεί οι τρεις να ήταν ανεβασμένης δυσκολίας (ΠΑΟΚ, Άρης εκτός και Παναθηναϊκός AKTOR εντός), όμως η άλλη μία ήταν από την έτερη νεοφώτιστη ομάδα: τους Βίκος Falcons!

Καταλαβαίνει κανείς, πως τα... κανονάκια της φετινής σεζόν έχουν ήδη τελειώσει, αφού οι «κιτρινόμαυροι» έχουν υποστεί στα μέσα Νοεμβρίου δύο ήττες εκτός προγράμματος και βρίσκονται στην 10η θέση με ρεκόρ 2-5, ενώ ακολουθεί πρόγραμμα... βουνό στη συνέχεια.

Η... κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς που δεν αφήνει ήσυχη την ΑΕΚ

Η συζήτηση για τον καλοκαιρινό μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Σε μία σεζόν όπου Άρης και ΠΑΟΚ επένδυσαν σοβαρά και ο ανταγωνισμός αυξήθηκε κατακόρυφα, οι «κιτρινόμαυροι» δεν «έχτισαν» με τον πιο ορθολογικό τρόπο το ρόστερ τους.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Νόλεϊ, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει τον Ντράγκαν Σάκοτα και είναι πολύ πιθανό να γίνει ο πρώτος που θα αλλάξει με καινούριο ξένο. Μάλιστα, στο παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, δικαιολόγησε για ακόμη μία φορά τον μεγάλο προβληματισμό που υπάρχει προς το πρόσωπό του.

Ερωτηματικό προκαλεί και η περίπτωση του Ντέρικ Γουίλιαμς, όμως δεν γίνεται να μην σταθεί κανείς στην... κακοδαιμονία που υπάρχει με τους τραυματισμούς. Από την αρχή της χρονιάς, η ΑΕΚ δεν έχει παραταχθεί πλήρης σε κανένα παιχνίδι, ενώ το... κερασάκι ήταν ο τραυματισμός του Μπράουν, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα χάσει όλη την σεζόν.

Κόντρα στην ομάδα της Λευκάδας, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παρατάχθηκε με... λειψανδρία στους ψηλούς (εκτός Μπράουν, Γουίλιαμς, Φίζελ, Σκορδίλης), γεγονός που «πλήρωσε» στην «μάχη» των ριμπάουντ (30-46).

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Το ξέσπασμα του Σάκοτα και η επιτακτική ανάγκη για άμεσες αλλαγές

Στην συνέντευξη Τύπου, ο Ντράγκαν Σάκοτα... ξέσπασε για την κατάσταση που επικρατεί την δεδομένη στιγμή στην ΑΕΚ. «Έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας, αν έβλεπε κάποιος που αγαπάει την ΑΕΚ την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή θα έκλαιγε», ήταν μερικά από τα «σκληρά» λόγια του Σέρβου τεχνικού.

Χρόνος για χάσιμο, όμως, δεν υπάρχει. Η ΑΕΚ πηγαίνει άμεσα για αλλαγές, έχοντας προχωρήσει σημαντικά την περίπτωση του Τζον Μικς. Ωστόσο, καμία έλευση ενός παίκτη δεν εγγυάται την επιτυχία. Το σημαντικότερο είναι οι λύσεις να βρεθούν από τους ανθρώπους που έχουν την υποχρέωση να τις βρουν, αλλιώς η κατάσταση θα γίνει μη αναστρέψιμη και η «Ένωση» θα μπει σε πολύ δύσκολα «μονοπάτια» ενόψει συνέχειας, με τον χρόνο να μην είναι... σύμμαχος.