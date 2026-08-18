ΑΕΚ καλώς ήρθες στο «Βασίλ Λέφσκι»: Ποδόσφαιρο, Metallica, AC/DC, Madonna και Βεζένκοφ -Το εμβληματικό Εθνικό Στάδιο στη Σόφια [βίντεο] - iefimerida.gr

Το «Βασίλ Λέφσκι», το οποίο περιμένει την ΑΕΚ, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Σόφιας, ένα γήπεδο όπου έχουν γραφτεί ποδοσφαιρικές και μουσικές ιστορίες.

Στο ίδιο γήπεδο όπου έχουν γράψει τη δική τους ιστορία η Εθνική Βουλγαρίας, η Λέφσκι, οι Metallica, η Madonna, οι AC/DC και οι «Big Four», έρχεται για τα «αστέρια» του Champions League:﻿ η ΑΕΚ η οποία θα πατήσει χορτάρι για να διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Λέφσκι.

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H πρωταθλήτρια Ελλάδος δεν θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι στη φυσική της έδρα, στο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ» χωρητικότητας 17.700 θεατών, αλλά στο

«Βασίλ Λέφσκι» το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Σόφιας. Εκεί όπου η «Ένωση» θέλει να καταθέσει την ψυχή της για τη νίκη.

Στην καρδιά της Σόφιας ένα γήπεδο-σύμβολο

Το Εθνικό Στάδιο «Βασίλ Λέφσκι», το οποίο πήρε το όνομά του από τον Βούλγαρο εθνικό ήρωα, βρίσκεται στην καρδιά της Σόφιας, μέσα στην περιοχή του Μπορισόβα Γκράντινα, του παλαιότερου και πιο γνωστού πάρκου της πόλης. Άνοιξε επίσημα τις πύλες του το 1953 και ανακαινίστηκε το 1966 και το 2002, όταν και εκσυγχρονίστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με χωρητικότητα περίπου 43.230 θεατών, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας και το δεύτερο μεγαλύτερο στάδιο της Βουλγαρίας. Στις εγκαταστάσεις του, πέρα από το ποδόσφαιρο και τον στίβο, υπάρχουν χώροι για τζούντο, ρυθμική γυμναστική, μπάσκετ, πυγμαχία, αερόμπικ, ξιφασκία και πινγκ-πονγκ, ενώ διαθέτει επίσης συνεδριακούς χώρους και εστιατόρια.

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Από την Εθνική Βουλγαρίας μέχρι τη Λέφσκι

Το «Βασίλ Λέφσκι» αποτελεί εδώ και χρόνια το μεγάλο «σπίτι» της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας, ενώ εκεί διεξάγονται και οι τελικοί του Κυπέλλου της χώρας, καθώς και σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις.

Η σχέση του σταδίου με τη Λέφσκι Σόφιας είναι ακόμη πιο άμεση. Η ομάδα έχει χρησιμοποιήσει το «Βασίλ Λέφσκι» ως έδρα σε σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, μεταξύ άλλων και στους αγώνες της στο Champions League.

Ένα γήπεδο που χτίστηκε πάνω στην ιστορία

Το σημερινό στάδιο δεν ήταν το πρώτο που υπήρχε στη συγκεκριμένη περιοχή. Πριν από την κατασκευή του, στον ίδιο χώρο βρίσκονταν δύο γήπεδα, τα οποία κατεδαφίστηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940.

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Το ένα ήταν το Igrishte Levski, το γήπεδο της Λέφσκι Σόφιας, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1934. Το άλλο ήταν το Γιουνάκ Στάντιον, που είχε δημιουργηθεί το 1928 και αποτελούσε τότε την έδρα της εθνικής ομάδας, με χωρητικότητα περίπου 15.000 θεατών.

Η Λέφσκι αποζημιώθηκε για την κατεδάφιση του γηπέδου της με μία έκταση στα προάστια της Σόφιας, όπου της δόθηκε η δυνατότητα να κατασκευάσει τη νέα της έδρα. Πρόκειται για το σημερινό γήπεδο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ».

Από το Ευρωμπάσκετ του 1957 στις μεγάλες διοργανώσεις

Το «Βασίλ Λέφσκι» έχει φιλοξενήσει και σημαντικές διοργανώσεις πέρα από το ποδόσφαιρο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν το Ευρωμπάσκετ του 1957, ενώ κατά καιρούς έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχεδιασμών για μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Μάλιστα, το στάδιο είχε προταθεί ως χώρος για τις τελετές έναρξης και λήξης της υποψηφιότητας της Σόφιας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014. Η ιστορία του, επομένως, δεν περιορίζεται σε έναν αγωνιστικό χώρο. Το «Βασίλ Λέφσκι» αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς πυρήνες της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

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Το γήπεδο που γέμισε με μουσικούς θρύλους

Αν υπάρχει, πάντως, ένας ακόμη λόγος που το «Βασίλ Λέφσκι» έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Βουλγαρίας, αυτός είναι οι συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις εξέδρες και τον αγωνιστικό του χώρο. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έχουν περάσει από τη Σόφια, μετατρέποντας το εθνικό στάδιο σε μία τεράστια συναυλιακή αρένα.

Η πλέον εντυπωσιακή προσέλευση καταγράφηκε το 1990, όταν η Γιουγκοσλάβα superstar Λέπα Μπρένα πραγματοποίησε συναυλία μπροστά σε περίπου 110.000 θεατές, αριθμός που παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τις συναυλίες στη Βουλγαρία. Η είσοδός της στο στάδιο, μάλιστα, έγινε με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε πάνω στη σκηνή.

Metallica, Madonna και AC/DC έγραψαν τη δική τους ιστορία

Το «Βασίλ Λέφσκι» έχει φιλοξενήσει και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και pop μουσικής. Το 2008, οι Metallica έδωσαν μία από τις πλέον χαρακτηριστικές συναυλίες τους στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της «European Vacation Tour», μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές.

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Έναν χρόνο αργότερα, στις 29 Αυγούστου 2009, ήταν η σειρά της Madonna να βρεθεί στη σκηνή του σταδίου, στο πλαίσιο της «Sticky & Sweet Tour». Περίπου 54.000 άνθρωποι έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές βραδιές που έχει γνωρίσει η Σόφια.

Στις 14 Μαΐου 2010, το στάδιο υποδέχθηκε και τους AC/DC, με περίπου 60.000 θεατές να παρακολουθούν τη συναυλία της θρυλικής αυστραλιανής μπάντας στο πλαίσιο της «Black Ice World Tour».

Η ιστορική βραδιά των «Big Four»

Το 2010, το «Βασίλ Λέφσκι» φιλοξένησε και το Sofia Rocks, μέρος του Sonisphere Festival, σε ένα διήμερο γεμάτο κορυφαία ονόματα του rock και metal. Rammstein, Metallica, Manowar και Alice in Chains βρέθηκαν μεταξύ των συγκροτημάτων που ανέβηκαν στη σκηνή, όμως η στιγμή που έμεινε στην ιστορία ήταν η κοινή εμφάνιση των τεσσάρων «μεγάλων» του thrash metal.

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Metallica, Megadeth, Slayer και Anthrax, οι περίφημοι «Big Four», έδωσαν ταυτόχρονα το «παρών» στο Sonisphere Festival, σε μία συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και κάπου εδώ… μπαίνει ο Βεζένκοφ!

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχωρίζουν σήμερα στον περιβάλλοντα χώρο του ιστορικού σταδίου υπάρχει και μία που έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ένα τεράστιο πανό είναι αφιερωμένο στον Σάσα Βεζένκοφ, τον μεγάλο μπασκετικό σταρ της Βουλγαρίας και πρωταθλητή Ευρώπης με τον Ολυμπιακό.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και γεμάτο περηφάνια: «ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΖΕΝΚΟΦ». Στο πανό αναφέρονται τα επιτεύγματα του Βεζένκοφ, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Βουλγαρίας, MVP της κανονικής περιόδου και πρώτος ριμπάουντερ της κανονικής περιόδου, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2025/26 με τον Ολυμπιακό.

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«Η BUBA Basketball και η Εθνική Αθλητική Βάση είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του Αλεξάντερ Βεζένκοφ και τον ευχαριστούμε που αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά μας!», αναφέρει χαρακτηριστικά.