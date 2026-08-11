ΑΕΚ: Ο... περιζήτητος στη Βραζιλία Νίκλας Ελίασον και η «Ένωση» που έχει στα χέρια της επίσημη πρόταση της Ιντερνασιονάλ - iefimerida.gr

Στο φως της δημοσιότητας διέρρευσε η επίσημη πρόταση που έφτασε στα γραφεία της ΑΕΚ από την Ιντερνασιονάλ και αφορά σε δανεισμό του Νίκλας Ελίασον.

Το όνομα του Νίκλας Ελίασον πρωταγωνιστεί ξανά και ξανά στη Βραζιλία, με την Ιντερνασιονάλ να κάνει δυναμικό μπάσιμο για να τον κάνει δικό της. Η επιθυμία της ομάδας του Πόρτο Αλέγκρε να τον εντάξει στο ρόστερ της, πήρε και επίσημη μορφή, διέρρευσε το επίσημο έγγραφο με τις οικονομικές λεπτομέρειες και το «μπαλάκι» είναι πλέον πάνω στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του Σουηδού εξτρέμ.

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Το επίσημο έγγραφο της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ

Ο Νίκλας Ελίασον αποτελεί τις τελευταίες ημέρες έναν από τους ποδοσφαιριστές που απασχολούν έντονα τις ομάδες της Βραζιλίας. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων της χώρας, όμως η Ιντερνασιονάλ φαίνεται πως έχει περάσει πλέον από το στάδιο του ενδιαφέροντος σε αυτό των συγκεκριμένων κινήσεων.

Η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε έχει στείλει επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Σουηδού εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού, με τις οικονομικές λεπτομέρειες της προσφοράς να έρχονται στο φως. Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Λουίς Κάρλος Ρέτσε δημοσίευσε το σχετικό έγγραφο που απέστειλε η Ιντερνασιονάλ στην «Ένωση», αποκαλύπτοντας ουσιαστικά τους όρους που προτείνει ο βραζιλιάνικος σύλλογος για να κάνει δικό του τον Ελίασον.

Το επίσημο έγγραφο της Ιντερνασιονάλ προς την ΑΕΚ για τον Νίκλας Ελίασον

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόταση, η Ιντερνασιονάλ προσφέρει στην ΑΕΚ 300.000 ευρώ ως ενοίκιο δανεισμού.Το συγκεκριμένο ποσό δεν προβλέπεται να καταβληθεί εφάπαξ, αλλά σε τρεις δόσεις.

Η πρώτη, ύψους 100.000 ευρώ, προτείνεται να καταβληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2026. Ακολουθεί η δεύτερη δόση, ύψους 50.000 ευρώ, με ημερομηνία καταβολής έως το τέλος Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Τα υπόλοιπα 150.000 ευρώ προβλέπεται να καταβληθούν έως το τέλος Ιουνίου του 2027.

Η οψιόν αγοράς των 2,8 εκατ. ευρώ και τα έσοδα

Το πιο σημαντικό κομμάτι της πρότασης, ωστόσο, αφορά την οψιόν αγοράς που έχει συμπεριλάβει η Ιντερνασιονάλ στο deal. Συγκεκριμένα, η βραζιλιάνικη ομάδα προτείνει οψιόν αγοράς ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα της δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα δικαιώματα του Ελίασον μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού.

Στην πράξη, βέβαια, το ποσό που θα εισπράξει η ΑΕΚ σε περίπτωση ενεργοποίησης της οψιόν ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ λόγω του συμψηφισμού με τα χρήματα του δανεισμού. Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ προβλέπει, επίσης, ότι το ποσό της αγοράς θα καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις, με την τελευταία εξ αυτών να έχει ορίζοντα εξόφλησης έως τον Απρίλιο του 2029.

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Πρόκειται, επομένως, για μία πρόταση που περιλαμβάνει τόσο άμεσο οικονομικό όφελος για την ΑΕΚ μέσω του δανεισμού όσο και τη δυνατότητα για ένα σημαντικό ποσό σε περίπτωση που ο βραζιλιάνικος σύλλογος αποφασίσει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή.

Ο Ελίασον δεν είναι αρνητικός για Βραζιλία

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως μπορεί να παίξει η επιθυμία του παίκτη να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, ενώ αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του «ακούγεται» για βραζιλιάνικα κλαμπ, μιας και τα προηγούμενα χρόνια έχουν υπάρξει αντίστοιχες περιπτώσεις με δημοσιεύματα.

Ο Νίκλας Ελίασον φέρεται να επιθυμεί την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στη Βραζιλία, καθώς θέλει να αγωνιστεί στη χώρα από την οποία κατάγεται η μητέρα του. Η προοπτική να βρεθεί για πρώτη φορά σε μόνιμη βάση στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο αποτελεί μία ιδιαίτερη επιθυμία για τον 30χρονο εξτρέμ, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, πιέζει προκειμένου να προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφή.



Απέσυρε το ενδιαφέρον της η Μποταφόγκο

Την ίδια στιγμή, η Ιντερνασιονάλ δεν είναι η μοναδική ομάδα της Βραζιλίας που έχει συνδεθεί με τον Ελίασον.Η Μποταφόγκο είχε επίσης εξετάσει την περίπτωση του Σουηδού, ωστόσο πλέον έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκησή του, αφήνοντας περισσότερο χώρο στην Ιντερνασιονάλ να προχωρήσει τις επαφές με την ΑΕΚ.

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Παράλληλα, στη Βραζιλία εμπλέκουν στο συγκεκριμένο μεταγραφικό σενάριο και τη Σάντος. Η ιστορική ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο η περίπτωσή της παρουσιάζει αυτή τη στιγμή σημαντικές δυσκολίες.

Ο λόγος είναι πως η Σάντος αντιμετωπίζει απαγόρευση μεταγραφών, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητά της να προχωρήσει άμεσα σε μία τέτοια κίνηση. Έτσι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Ιντερνασιονάλ φαίνεται να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα στην κούρσα για τον Ελίασον.