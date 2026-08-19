ΑΕΚ: «Η Λέφσκι πηγαίνει στην κόλαση» -Τι γράφουν στη Βουλγαρία για τη μεγάλη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο αρχισυντάκτης της «Tema Sport», Γιάνακι Ντιμιτρόφ, χαρακτήρισε την «Allwyn Arena» κόλαση για τη Λέφσκι ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League.

Η Λέφσκι κράτησε το μηδέν με την ΑΕΚ στη Σόφια, όμως στη Βουλγαρία γνωρίζουν πολύ καλά πως το 0-0 δεν αρκεί για να… ξορκίσει τον κίνδυνο της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί όπου η «Allwyn Arena» θα φορέσει το ευρωπαϊκό κουστούμι της και θα γίνει «καμίνι» για να έρθει η πρόκριση.

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Στη Βουλγαρία... τρέμουν τη ρεβάνς της Λέφσκι

Η ΑΕΚ κράτησε ανέπαφη την εστία της, στάθηκε εξαιρετικά σε 90λεπτο υψηλής έντασης στο πρώτο ματς των playoffs του Champions League και πλέον έχει μπροστά της τη μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» την υπόθεση πρόκριση στη League Phase μπροστά στον κόσμο της, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 22:00.

Στη Βουλγαρία, μάλιστα, η εκτίμηση για τη ρεβάνς είναι ξεκάθαρη. Η Λέφσκι θα χρειαστεί κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή καλή εμφάνιση για να σταθεί όρθια στην έδρα της ΑΕΚ. Ο αρχισυντάκτης της «Tema Sport», Γιάνακι Ντιμιτρόφ, αναγνώρισε πως η «Ένωση» υπερτερεί σε ποιότητα και βάθος ρόστερ.

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Μάλιστα, ο Βούλγαρος δημοσιογράφος χρησιμοποίησε μία ιδιαίτερα γλαφυρή περιγραφή για την αποστολή που περιμένει τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Οι μπλε πηγαίνουν στην κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει».

«Οι μπλε πηγαίνουν στην κόλαση»

«Η Λέφσκι θα χρειαστεί ακριβώς έναν κεραυνό στη ρεβάνς, προκειμένου να μπορέσει με κάποιον τρόπο να προκριθεί στην κύρια φάση του Champions League. Και αυτή είναι η κατάλληλη έκφραση, γιατί φάνηκε πως η ΑΕΚ είναι μια αρκετά ποιοτική ομάδα και διαθέτει πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου, με σημαντικό βάθος στο ρόστερ. Ναι, οι "μπλε" πηγαίνουν στην Κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει.

Εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι γηπεδούχοι έχουν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στις δυνατότητές τους - έτσι θα αγωνιστούν, θα προσπαθήσουν να πιέσουν, να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο… Και για τη Λέφσκι θα δημιουργηθούν χώροι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάνακι Ντιμιτρόφ.

Ντιμιτρόφ: «Η ΑΕΚ θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας»

«Νομίζω ότι κάναμε ένα αρκετά οργανωμένο παιχνίδι. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, οι περισσότερες εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και μεταθέτουμε την υπόθεση-πρόκριση για τη ρεβάνς. Για μένα προσωπικά, δεν έχει σημασία ποιον αντιμετωπίζω. Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι πριν από το ματς, ίσως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

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Η ΑΕΚ παραμένει μια ομάδα υψηλού επιπέδου και με μεγάλη εμπειρία, διαθέτει παίκτες με πολλές παραστάσεις, αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την εικόνα που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και του κόσμου, αλλά για μένα οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες.

Αν αξιοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία και τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν -οι οποίες δεν θα είναι πολλές- και αν προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε πειθαρχημένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πιστεύω ότι οι πιθανότητες είναι 50-50. Είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά τακτικά για αυτό το παιχνίδι, όπως φυσικά είχαν προετοιμαστεί πολύ καλά και εκείνοι για εμάς.

Νομίζω ότι προσφέραμε ένα ωραίο θέαμα στους θεατές. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους εκ μέρους όλης της ομάδας· η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική και ελπίζω ότι θα τους δώσουμε ξανά χαρά στον επαναληπτικό αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Λέφσκι Σόφιας, Κριστιάν Ντιμιτρόφ μετά το φινάλε του πρώτου αγώνα των playoffs του Champions League.

