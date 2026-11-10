ΑΕΚ: «Η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει» - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για όλα όσα έγιναν στο εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό και όσα ακολούθησαν αργότερα.

Η ΑΕΚ, με επίσημη ανακοίνωσή της, πήρε θέση για όλα όσα γράφονται και λέγονται τις τελευταίες ώρες μετά τις διαιτητικές αποφάσεις που πάρθηκαν στο εντός έδρας ματς της με τον Λεβαδειακό την Κυριακή (8/11) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

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Οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν ότι αρκετές διαιτητικές αποφάσεις δεν ήταν σωστές στην εν λόγω αναμέτρηση, όμως το VAR τις διόρθωσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μην τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις. Αλλά, με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο, δεν μπορεί να μην τοποθετηθεί απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

Η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει. Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή.

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Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωρά ο μικρόκοσμος της εξαρτημένης σκέψης τους. Γι’ αυτό και καταλήγουν να γελοιοποιούνται».

