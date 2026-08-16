ΑΕΚ: «Άρωμα» από τα 80s στη δεύτερη φανέλα - Η ιδιαίτερη λεπτομέρεια στο έμβλημα [εικόνες] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ συνδέει το παρόν με το παρελθόν στη δεύτερη εμφάνιση της νέας σεζόν, με το έμβλημα να παραπέμπει σε μία ιστορική εποχή της Ένωσης.

Με έντονο το στοιχείο της ιστορίας και της παράδοσης σχεδιάστηκε η δεύτερη εμφάνιση της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, με μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια να ξεχωρίζει και να ταξιδεύει τους φίλους της Ένωσης αρκετές δεκαετίες πίσω.

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Το έμβλημα που βρίσκεται στη νέα φανέλα των «κιτρινόμαυρων» αποτελεί ξεκάθαρη αναφορά σε εκείνο που χρησιμοποιούσε η ΑΕΚ στις εμφανίσεις της κατά τη δεκαετία του '80, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή ομάδα με μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιόδους της ιστορίας της.

Η δεύτερη και η τρίτη φανέλα της ΑΕΚ

Πρόκειται για μία δεκαετία που περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές και επιτυχίες για την Ένωση. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας τη σεζόν 1982-83, ενώ στο τέλος της ίδιας δεκαετίας ήρθε και το αξέχαστο πρωτάθλημα της σεζόν 1988-89.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή δίνει έναν ιδιαίτερο ρετρό χαρακτήρα στη δεύτερη εμφάνιση, με το έμβλημα να λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του συλλόγου.

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Παράλληλα, νωρίτερα έγινε γνωστή και η τρίτη εμφάνιση της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Σε αντίθεση με τη ρετρό προσέγγιση της δεύτερης, η τρίτη φανέλα είναι μπλε και διαθέτει μαύρο έμβλημα, ακολουθώντας μία εντελώς διαφορετική αισθητική γραμμή.