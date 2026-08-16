ΑΕΚ, μεταγραφές: Έρχεται τα μεσάνυχτα στην Αθήνα ο Αριάγκα - Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στην Ένωση - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα από την ΑΕΚ, με τον 28χρονο χαφ να αναμένεται τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Αθήνα.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, με τον διεθνή χαφ από την Ονδούρα να ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ένωση.

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Ο 28χρονος αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τα μεσάνυχτα της Κυριακής (16/8), προκειμένου να ακολουθήσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

Η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτησή του και μετά την άφιξή του στην Ελλάδα ο Αριάγκα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ένωση, το οποίο αναμένεται να έχει διάρκεια έως το 2030.

Με την απόκτησή του, ο Μάρκο Νίκολιτς προσθέτει μία ακόμη επιλογή στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ και συγκεκριμένα έναν ποδοσφαιριστή με βασική θέση εκείνη του αμυντικού μέσου.

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Ποιος είναι ο Κέρβιν Αριάγκα

Ο Κέρβιν Φαμπιάν Αριάγκα Βιγιανουέβα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στο Πουέρτο Κορτές της Ονδούρας. Έχει ύψος 1,91 μ., είναι δεξιοπόδαρος και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός χαφ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας καταγράψει 45 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του στην Πλατένσε της Ονδούρας, ενώ το 2019 μετακινήθηκε στη Μαραθόν. Εκεί άρχισε να ξεχωρίζει, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο πρωτάθλημα με 55 συμμετοχές και 11 γκολ.

Τον Ιανουάριο του 2022 έκανε το επόμενο βήμα, μετακομίζοντας στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Στο MLS παρέμεινε για περίπου δυόμισι χρόνια, με τη Μινεσότα να καταγράφει συνολικά 58 συμμετοχές του σε regular season και playoffs, με έξι γκολ και τρεις ασίστ.

Η μετακόμιση στην Ευρώπη και η Λεβάντε

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, όταν αποκτήθηκε από την Παρτίζαν. Με την ομάδα του Βελιγραδίου πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις στο σερβικό πρωτάθλημα, πριν μετακομίσει στην Ισπανία.

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Τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε δανεικός στη Σαραγόσα, καταγράφοντας 17 συμμετοχές και ένα γκολ στη Segunda División. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στη μεταγραφή του στη Λεβάντε το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Η ισπανική ομάδα κατέβαλε 500.000 ευρώ στην Παρτίζαν για την απόκτησή του, με τους Σέρβους να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης 25%.

Τη σεζόν 2025-26 ο Αριάγκα πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις στη La Liga, εκ των οποίων τις 16 ως βασικός, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ σε 1.532 αγωνιστικά λεπτά.

Πλέον, ο επόμενος σταθμός της καριέρας του αναμένεται να είναι η ΑΕΚ, με την άφιξή του στην Αθήνα να αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής.