Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα - iefimerida.gr

Ποια είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στη τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ πάλεψε αλλά ηττήθηκε με 2-3 στο φινάλε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την... οβίδα του Βαλβέρδε, στην 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πλέον, η πρωταθλήτρια Ελλάδας ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ιταλία, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόμο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η μέρα και η ώρα του αγώνα της ΑΕΚ με την Κόμο

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόμο την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στη ζώνη των 22:00.