 Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα
Ο Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ / Φωτογραφία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ποια είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στη τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ πάλεψε αλλά ηττήθηκε με 2-3 στο φινάλε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την... οβίδα του Βαλβέρδε, στην 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πλέον, η πρωταθλήτρια Ελλάδας ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ιταλία, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόμο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η μέρα και η ώρα του αγώνα της ΑΕΚ με την Κόμο

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόμο την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στη ζώνη των 22:00.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Champions League αεκ Κόμο Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ