ΑΕΚ: Σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια για το Final Four του Basketball Champions League - iefimerida.gr

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστή την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το Final Four του Basketball Champions League.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four του BCL που θα γίνει στην Μπανταλόνα.

Η Ένωση θα παλέψει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της το διάστημα 7-9 Μαίου και θέλει τον κόσμο της στο πλευρό της στη Βαρκελώνη.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

η «Βασίλισσα» σάς θέλει στο πλευρό της. Η παρουσία σας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, όπως απεδείχθη πολλάκις στο διάβα της ένδοξης Ιστορίας μας, συνιστά απαραίτητη συνθήκη για ακόμη μία διάκριση.

Όσοι επιθυμείτε να ταξιδέψετε στην Καταλονία, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μ’ ένα εισιτήριο όλες τις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη

22:00 ΑΕΚ – Μάλαγα

Σάββατο 9 Μαΐου

18:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ﻿