ΑΕΚ-Δόξα Λευκάδας 73-77: Τη βρήκε... μισή και την «αποτελείωσε» με τον Χάρμον [βίντεο]

Με τα καλάθια του ΝτέΒιον Χάρμον στο φινάλε, η Δόξα Λευκάδας βρήκε... μισή την ΑΕΚ και την «αποτελείωσε» (73-77) στην 7η αγωνιστική της Basket League.

Η ΑΕΚ πέραν των απουσιών στους γκαρντ, ξέμεινε με δύο σέντερ. Από την άλλη η Δόξα Λευκάδας δεν είχε τον βασικό της ψηλό, Τζος Σάρμα. Σε ένα ματς, λοιπόν, που σημαδεύτηκε από τις απουσίες, οι φιλοξενούμενοι είχαν το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια και τελικά ο ΝτέΒιον Χάρμον επικράτησε στο μπρα ντε φερ του Φρανκ Μπάρτλεϊ, για να υπογράψει το «διπλό».

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Με τη Δόξα Λευκάδας, την ομάδα με τις λιγότερες απουσίες στην αναμέτρηση να αντέχει τελικά, παρά τη φθορά των φάουλ, αφού θυμίζουμε πως εκτός από τους ψηλούς της ΑΕΚ (Γκρεγκ Μπράουν, Γάιος Σκορδίλης), ο Τομά Ερτέλ είχε περιορισμό λεπτών και ο Λούκα Λεκάβιτσιους παραμένει απών.

Ο Χάρμον έκλεισε με 17 πόντους την αναμέτρηση, βάζοντας καθοριστικούς πόντους στο φινάλε. Την ώρα που η ΑΕΚ είχε μπροστάρη τον Μπάρτλεϊ με 23, αλλά και 1/11 τρίποντα, ενώ συνολικά σούταρε 5/28 από την περίμετρο.

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Μία νίκη που έφερε τη Δόξα Λευκάδας σε ρεκόρ 3-4, ενώ η ΑΕΚ έπεσε ακόμα χαμηλότερα, στο 2-5.

Με διψήφιες διαφορές η Δόξα Λευκάδας στο ημίχρονο

Τα προβλήματα έγιναν φανερά από νωρίς για την ΑΕΚ, που με τις απουσίες στο ρόστερ, άκεν και αρκετά λάθη στο ξεκίνημα. Η Δόξα Λευκάδας με άξονες τους Χάρμον και Ρόμπινσον, πήγε μέχρι τη ρακέτα της ΑΕΚ και έφτασε σε διψήφια διαφορά (5-16, 7').

Με 9/11 δίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 13-27 στο φινάλε, αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε πρώτα με το τρίποντο του Ερτέλ και μετέπειτα με σκορ στο transition (18-29, 12'). Κάτι που όμως δεν κράτησε για πολύ και το μοτίβο της αναμέτρησης δεν άλλαζε. Η Δόξα Λευκάδας διατηρούσε σε διψήφιες τιμές την απόσταση, με την ΑΕΚ να μετράει 1/11 τρίποντα σε 16 λεπτά.

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Οι παίκτες του Σάκοτα δε βρήκαν άλλο μακρινό σουτ, αλλά κάποιες άμυνες που οδήγησαν στον αιφνιδιασμό έκλεισαν λίγο το εύρος του σκορ, με το ημίχρονο να τελειώνει στο 37-45.

Ο Μπάρτλεϊ πάλεψε αλλά η ΑΕΚ δεν άντεξε με τις απουσίες

Το μομέντουμ δεν άλλαξε και στο δεύτερο μέρος, με την ΑΕΚ να συνεχίζει τη… λιθοβολία από την περίμετρο. Μπάρτλεϊ και Τζόσεφ ανέλαβαν την επίθεση των γηπεδούχων και όταν έβρισκαν tranition μείωναν τη διαφορά. Τα φάουλ ωστόσο της ομάδας του κόουτς Τερζή άλλαξαν τον χάρτη της αναμέτρησης. Οι δύο ψηλοί, Γκαντ και Τσαϊρέλης φορτώθηκαν και η Δόξα Λευκάδας ξεκίνησε τα λάθη.

Το δεύτερο τρίποντο της ΑΕΚ στο ματς ήρθε στο 27' με τον Φλιώνη να μειώνει σε 50-53, για να ακολουθήσει αυτό της ισοφάρισης από τον Λαρεντζάκη. Φυσιολογικά η Λευκάδα έψαξε το σκορ του Χάρμον, αλλά το παιχνίδι ξεκίνησε επί της ουσίας από το μηδέν (59-60, 30') στην τελευταία περίοδο.

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Το σχήμα με τον Τσαλμπούρη σε θέση «5» λειτούργησε για την ΑΕΚ, όμως μετά το 63-60 δέχτηκε σερί 0-7. Οι επιθέσεις των δύο ομάδων κόλλησαν ένεκα της κούρασης, αλλά Μπάρτλεϊ και Λαρεντζάκης πέτυχαν δύο μεγάλα σουτ για να κρατήσουν την ΑΕΚ (71-72, 38').

Μπάρτλεϊ και Χάρμον πήραν όλες τις επιθέσεις, με τον δεύτερο να γράφει το 72-74, 1'50'' πριν το τέλος. Αυτός σκόραρε ξανά για το 72-76 στα 30'' και ο Κατσίβελης αργότερα δε βρήκε σουτ ισοφάρισης. Το ίδιο συνέβη και με τον Μπάρτλεϊ, μετά το λάθος των 5'' των φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα: 13-27, 37-45, 59-60, 73-77.