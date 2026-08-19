ΑΕΚ: Αποθέωση και χειροκρότημα από τους οπαδούς του Δικεφάλου στο «Βασίλ Λέφσκι» μετά το φινάλε [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τους παίκτες οι οποίοι ανταπέδωσαν το χειροκρότημα μετά το φινάλε και την «λευκή» ισοπαλία στο «Βασίλ Λέφσκι» στη Σόφια.

Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες να φύγει με τη νίκη από το «Βασίλ Λέφσκι» στο οποίο η ατμόσφαιρα ήταν «εκρηκτική» από τους Βούλγαρους οπαδούς που γέμισαν το γήπεδο στο οποίο όμως υπήρχαν και περίπου 2.000 φίλαθλοι του Δικεφάλου που ταξίδεψαν στη Σόφια για να υποστηρίξουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

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Αποθέωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν... μάσησε από την «καυτή» ατμόσφαιρα των οπαδών της Λέφσκι, είχε δοκάρι και ήταν ανώτερη στα σημεία, εμφανίστηκε έτοιμη για να παίξει αγώνα υψηλής έντασης για 90 λεπτά, κάτι που αναγνωρίστηκε και με το παραπάνω από τον κόσμο της που μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν εκεί για να την αποθεώσει.

Παίκτες, Μάρκο Νίκολιτς και μέλη της ομάδας κατευθύνθηκαν μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή μπροστά από τη εξέδρα των φιλάθλων που έκαναν το ταξίδι στη Σόφια για να δώσουν τον δικό τους ρυθμό και ώθηση και αλληλοχειροκροτήθηκαν μέσα σε κλίμα αποθέωσης.

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Μάλιστα, μετά το φινάλε, εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο και ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιοπουλος για να χαιρετήσει τους παίκτες και το τεχνικό τιμ και να τους συγχαρεί για την προσπάθεια και την εικόνα τους στο χορτάρι.

Πλέον, η «Ένωση» έχει μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση να προκριθεί στην League Phase του Champions League «σπίτι» της, με την κρίσιμη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας να είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 22:00.