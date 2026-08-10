ΑΕΚ: Αποκάλυψε την εντός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν -Πότε θα τη φορέσει για πρώτη φορά - iefimerida.gr

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στην δημοσιότητα την εντός έδρας εμφάνιση για την σεζόν 2026/27, η οποία θα κάνει «ντεμπούτο» στον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.

Η αναμονή έλαβε... τέλος, με την ΑΕΚ να παρουσιάζει το απόγευμα της Δευτέρας (10/8), την εντός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2026/27. Η φανέλα αυτή διατηρεί τις κιτρινόμαυρες ρίγες, ωστόσο έχει κάποιες μικροαλλαγές σε σχέση με πέρυσι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η νέα εντός έδρας φανέλα θα φορεθεί για πρώτη φορά σε αγώνα που κρίνει τίτλο. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση αυτή είναι ο τελικός του Super Cup Ελλάδας με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (12/8, 20:00).

Οι διαφορές της νέας εντός έδρας φανέλας της ΑΕΚ σε σχέση με την προηγούμενη

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση της φετινής εντός έδρας φανέλας της ΑΕΚ σε σχέση με πέρυσι, εντοπίζεται στις ρίγες. Αυτές είναι, πλέον, πιο φαρδιές και, συνάμα, λιγότερες.

Συγκεκριμένα, στο μπροστινό μέρος υπάρχουν τέσσερις μαύρες και τρεις κίτρινες ρίγες, σε αντίθεση με την περσινή φανέλα που είχε πέντε μαύρες και τέσσερις κίτρινες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλαγή υπάρχει και στην απόχρωση του κίτρινου. Πλέον, είναι πιο χρυσαφένιο, σε σχέση με το πιο φωτεινό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Το σχέδιο συνεχίζεται και δένει με τα μανίκια, με τους ώμους να γίνονται πλέον κιτρινόμαυροι, διαφοροποιώντας ακόμη περισσότερο τη νέα εμφάνιση, ενώ την εικόνα συμπληρώνει ο μαύρος γιακάς.