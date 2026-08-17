ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ντέρικ Γουίλιαμς -Υπέγραψε μέχρι το 2028 - iefimerida.gr

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Ντέρικ Γουίλιαμς, με τη «Βασίλισσα» να ανακοινώνει την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού φόργουορντ με διετές συμβόλαιο.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις της, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Ντέρικ Γουίλιαμς. Ο 35χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα φορά τη φανέλα της Ένωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν παίκτη με πλούσιες παραστάσεις από το NBA και την Euroleague, ο οποίος γνωρίζει ήδη το ελληνικό πρωτάθλημα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022/23.

Ντέρικ Γουίλιαμς: Από το Νο2 του NBA Draft στην Ευρώπη

Ο Γουίλιαμς γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1991 στην Καλιφόρνια και το 2011 επιλέχθηκε στο Νο2 του NBA Draft από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Στην καριέρα του στο NBA φόρεσε επίσης τις φανέλες των Σακραμέντο Κινγκς, Νιου Γιορκ Νικς, Μαϊάμι Χιτ, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Λος Άντζελες Λέικερς. Μάλιστα, με τους Καβαλίερς έφτασε μέχρι τους Τελικούς του NBA το 2017, όπου το Κλίβελαντ αντιμετώπισε τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2018 πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, αρχικά για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Ακολούθησαν η Φενέρμπαχτσε, η Βαλένθια και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποκτώντας σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

Η προηγούμενη θητεία του στην Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 2022 ο Παναθηναϊκός έφερε τον Γουίλιαμς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με τους «πράσινους» πραγματοποίησε μία γεμάτη σεζόν στη EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ.

Μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του στη διοργάνωση ήρθε απέναντι στη Μονακό, όταν πέτυχε 29 πόντους, επίδοση που αποτέλεσε ατομικό του ρεκόρ στην EuroLeague.

Από την Ασία στη «Βασίλισσα»

Μετά την ευρωπαϊκή του πορεία, ο Γουίλιαμς αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο με τους Μετς ντε Γκουαϊνάμπο, έχοντας 14,1 πόντους και 5,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του πριν από την ΑΕΚ ήταν η Σούουον στη Νότια Κορέα, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούλιο του 2026 και είχε κατά μέσο όρο 17,8 πόντους και 5,2 ριμπάουντ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, ο Ντέρικ Γουίλιαμς επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα, με την ΑΕΚ να προσθέτει στο ρόστερ της έναν παίκτη με εμπειρία από NBA και Euroleague και σημαντικές επιθετικές δυνατότητες στη θέση «4».