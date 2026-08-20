ΑΕΚ, μεταγραφές: Δικός της και με την... βούλα ο Λυκογιάννης - iefimerida.gr

Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μπάμπης Λυκογιάννης, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του το βράδυ της Πέμπτης (20/8).

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι οριστικά ο αντικαστάτης του Πένραϊς στην «Ένωση». Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα είχαν προκρίνει την λύση του Έλληνα αριστερού μπακ, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες και τον ίδιο να έρχεται στην ΑΕΚ ως ελεύθερος από την Μπολόνια.

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Έτσι, μετά από οχτώ χρόνια στην Ιταλία και συνολικά 13 στο εξωτερικό, ο Λυκογιάννης επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την μεταγραφή του Μπάμπη Λυκογιάννη

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1993. Αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Αρχικά αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό και Εργοτέλη, όμως έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός Ελλάδας.

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Για δυόμιση σεζόν (2015-18) ήταν ποδοσφαιριστής της αυστριακής Στουρμ Γκρατς και στη συνέχεια αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Serie A, πρώτα με την Κάλιαρι την τετραετία 2018-22 (109 ματς, 5 γκολ, 7 ασίστ) και μετά με την Μπολόνια (92 ματς, 4 γκολ, 9 ασίστ).

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές και έχει πραγματοποιήσει 6 συμμετοχές με την Εθνικής Ανδρών.

Μπάμπη, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».