ΑΕΚ, μεταγραφές: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Κέρβιν Αριάγκα -Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο - iefimerida.gr

Την μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η ΑΕΚ το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), με τον χαφ από την Ονδούρα να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.

Ενισχύσεων... συνέχεια για την ΑΕΚ! Από την Κυριακή (16/8), είχε γίνει γνωστό πως ο Κέρβιν Αριάγκα θα αποτελέσει «παρελθόν» από την Λεβάντε και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Έτσι και έγινε, με την Πρωταθλήτρια Ελλάδας να ανακοινώνει την απόκτηση του μέσου από την Ονδούρα το απόγευμα της Δευτέρας (17/8).

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Ο Αριάγκα έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/8) και πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Πλέον, ολοκληρώθηκαν και τα τυπικά, με τον μέσο από την Ονδούρα να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με την «Ένωση», ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέρβιν Αριάγκα (Kervin Fabián Arriaga Villanueva) από την ισπανική Λεβάντε. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Puerto Cortés. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Πλατένσε (2017-2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τα χρώματά της Μαρατόν (2019-2022).

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Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στις αρχές της σεζόν 2024-25 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες (3 γκολ και 3 ασίστ) ως αμυντικός μέσος αλλά και ως κεντρικός αμυντικός.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 45 αγώνες (4 γκολ).

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Κέρβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»