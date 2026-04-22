Α1 Γυναικών: Πρωταθλητής Ελλάδος ο Αθηναϊκός, απορρίφθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού - iefimerida.gr

Ο Αθηναϊκός ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην Α1 μπάσκετ Γυναικών, μετά και την επίσημη απόρριψη της έφεσης του Παναθηναϊκού.

Στον Αθηναϊκό κατέληξε ο τίτλος του πρωταθλητή για την σεζόν 2025-26 στην Α1 Γυναικών. Στο παιχνίδι του πρώτου τελικού, ο Παναθηναϊκός είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι καθώς απαιτούσε να εισέλθουν στο γήπεδο οπαδοί του στους οποίους είχε απαγορευθεί η είσοδος, ενώ είχαν προμηθευτεί εισιτήριο.

Το «τριφύλλι» εν τέλει τιμωρήθηκε με βάση τα όσα προβλέπει η προκηρύξη της ΕΟΚ και κατ' επέκταση η έφεση που είχε καταθέσει απορρίφθηκε. Με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία πως ο Αθηναϊκός είναι και επίσημα πρωταθλητής Ελλάδος.

Αθηναϊκός: Η ανακοίνωση της ΕΟΚ που τον κηρύσσει πρωταθλητή

«Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4),

το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26».