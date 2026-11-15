 Το 63% του σώματός του κάηκε -Η απίστευτη ιστορία ενός Ισπανού ποδοσφαιριστή
ΣΠΟΡ

Το 63% του σώματός του κάηκε -Η απίστευτη ιστορία ενός Ισπανού ποδοσφαιριστή

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Αλβάρο Τρίγκο
Ο Αλβάρο Τρίγκο

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018, η ζωή του 23χρονου τότε Άλβαρο Τρίγκο άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σε ένα οικογενειακό εξοχικό σπίτι στο Αντούχαρ της Ισπανίας, προσπάθησε να ανάψει το τζάκι, όταν μια σπίθα προκάλεσε φωτιά στον καναπέ. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έπεσε πάνω στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο 63% του σώματός του.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, κατάφερε να βγει από το σπίτι και να περπατήσει σχεδόν ένα χιλιόμετρο μέχρι το σπίτι συγγενών του για να ζητήσει βοήθεια.

Διαβάστε εδώ περισσότερα

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ποδοσφαιριστής φωτιά Ισπανία

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα