Το 63% του σώματός του κάηκε -Η απίστευτη ιστορία ενός Ισπανού ποδοσφαιριστή

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018, η ζωή του 23χρονου τότε Άλβαρο Τρίγκο άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σε ένα οικογενειακό εξοχικό σπίτι στο Αντούχαρ της Ισπανίας, προσπάθησε να ανάψει το τζάκι, όταν μια σπίθα προκάλεσε φωτιά στον καναπέ. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έπεσε πάνω στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο 63% του σώματός του.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, κατάφερε να βγει από το σπίτι και να περπατήσει σχεδόν ένα χιλιόμετρο μέχρι το σπίτι συγγενών του για να ζητήσει βοήθεια.

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