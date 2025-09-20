 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Στην 5η θέση η Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού - iefimerida.gr
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Στην 5η θέση η Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Στην 5η θέση η Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού / Φωτογραφία: Eurokinissi
Την πέμπτη θέση κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο στο Τόκιο, στην παρθενική συμμετοχή της σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε τον τελικό του ακοντισμού με βολή στα 62,72 μέτρα, που της εξασφάλισε ένα καλό πλασάρισμα, αλλά δεν μπόρεσε στις επόμενες βολές της να βελτιωθεί και να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο, που ήταν μέσα στις δυνατότητές της.

Η νικήτρια του φετινού Diamond League έριξε κατά σειρά 61,45μ., 58,38μ., 60,28μ., έβγαλε άκυρη την πέμπτη προσπάθειά της και στην έκτη έκανε 60,12μ., για να ολοκληρώσει τον αγώνα στην πέμπτη θέση. Μαζί της, ολοκληρώθηκε και η ελληνική παρουσία στη φετινή διοργάνωση.

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η Χουλέισι Ανγκούλο από τον Ισημερινό, μία αθλήτρια χωρίς διακρίσεις στο βιογραφικό της και μόλις Νο 31 στο παγκόσμιο ranking. Η 24χρονη αθλήτρια, η οποία στον προκριματικό χρειάστηκε να κάνει ατομικό ρεκόρ (63,25μ.) για να περάσει, έριξε το ακόντιο στα 65 μέτρα και 12 εκατοστά και πανηγύρισε ένα απρόσμενο χρυσό μετάλλιο. Η Λετονή Ανέτε Σιέτινα σημείωσε επίσης ατομικό ρεκόρ με 64,64μ., στην τελευταία της προσπάθεια μάλιστα, και πήρε το ασημένιο, αφήνοντας τρίτη -όπως και πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη- την Αυστραλή Μακένζι Λιτλ (63,58μ.).

