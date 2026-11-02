Ο Λούκα Ντόντσιτς «διέλυσε» τον ανταγωνισμό με 45άρα στο NBA -Άλωσαν το Ορλάντο οι Σέλτικς [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λούκα Ντόντσιτς σάρωσε το καλάθι των Ράπτορς με 45 πόντους και οδήγησε τους Λέικερς σε θρίαμβο με 131-125 στο Λος Άντζελες. Νίκες για Σέλτικς, Νετς και Γουόριορς στο NBA.

Μια ακόμη παράσταση από τον Λούκα Ντόντσιτς στο παρκέ του NBA και μια ακόμη μυθική εμφάνιση από τον Σλοβένο σούπερ σταρ που ζεσταίνει ολοένα και περισσότερο τις... μηχανές του και δείχνει ότι μπορεί να είναι ο απόλυτος ηγέτης των Λέικερς, μιας και έχει πέσει πάνω του όλο το βάρος με τη φυγή του ΛεΜπρόν Τζέιμς για λογαριασμό των Σίξερς.

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Ντόντσιτς για... φίλημα κατατρόπωσε τους Ράπτορς στο NBA

Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 45 πόντους με 8/12 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κυριαρχώντας απόλυτα στο παρκέ και οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη. Ο Όστιν Ριβς πέτυχε 19 πόντους, ενώ ο Γουόκερ Κέσλερ έκανε εξαιρετική δουλειά κάτω από τα καλάθια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με double-double (16 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Στην αντίπερα όχθη, ο Σκότι Μπαρνς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Τορόντο με 29 πόντους, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ κατέγραψε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Τζέιμισον Μπατλ πρόσθεσε άλλους 20 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα των Ράπτορς.

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Πέρασμα των Σέλτικς από το Ορλάντο με υπογραφή Τέιτουμ

Οι Μπόστον Σέλτικς επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, φεύγοντας με το διπλό (108-97). Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση με 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Πολ Τζορτζ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους γηπεδούχους, οι Μπλακ και Ντα Σίλβα πάλεψαν μέχρι τέλους, σημειώνοντας από 23 πόντους, με τον δεύτερο να προσθέτει και 10 ριμπάουντ.

Γουόριορς με μπροστάρη τον εντυπωσιακό Λέντεμποργκ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκαναν το καθήκον τους απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, επικρατώντας με 124-112, σε ένα ματς όπου τα φώτα έπεσαν πάνω στον Γιάξελ Λέντεμποργκ. Με τον Στεφ Κάρι εκτός δράσης, ο νεαρός άσος ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο και δικαίωσε απόλυτα τις προσδοκίες, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους, 6/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια του Ντι'Άντονι Μέλτον, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (6/8 τρίποντα), μαζί με 6 ριμπάουντ. Για τους Κλίπερς, ο Ρούι Χατσιμούρα ξεχώρισε με 24 πόντους και 7 ριμπάουντ, χωρίς ωστόσο η δική του εμφάνιση να αποδειχθεί αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Οι Νετς άλωσαν την Ιντιάνα με οδηγό τον Πόρτερ

Σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα πανηγύρισαν και οι Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι πέρασαν από την Ιντιάνα, επικρατώντας των Πέισερς με 98-90. Ο Μάικλ Πόρτερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, μετρώντας 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Τζούλιους Ραντλ με 20 πόντους.

Ο Ντέι'Ρον Σαρπ κυριάρχησε στη ρακέτα, σημειώνοντας double-double με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ ήταν εκείνος που ξεχώρισε επιθετικά, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους και 4/10 τρίποντα, σε μια βραδιά που η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις για να αποφύγει την ήττα.

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Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA: