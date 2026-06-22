40 χρόνια από τον Μαραντόνα και το «χέρι του Θεού»: Τα πιο αμφιλεγόμενα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ [βίντεο] - iefimerida.gr

Από το θρυλικό «χέρι του Θεού» του Μαραντόνα μέχρι τα «φαντάσματα» του Χερστ και του Λάμπαρντ που... στοίχειωσαν το Μουντιάλ.

Στις 22 Ιουνίου 1986 ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πέτυχε το πιο διάσημο (και ίσως πιο αμφιλεγόμενο) γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στον προημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία, ο «Ντιεγκίτο» νίκησε τον Πίτερ Σίλτον χρησιμοποιώντας το χέρι του, με τον Τυνήσιο διαιτητή Αλί Μπιν Νασέρ να μην αντιλαμβάνεται την παράβαση και να κατακυρώνει το γκολ. Ο ίδιος ο Μαραντόνα το βάφτισε αργότερα «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού».

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από εκείνη τη στιγμή που σημάδεψε την ιστορία των Μουντιάλ, θυμόμαστε μερικά από τα πιο αμφιλεγόμενα γκολ που έχουν καταγραφεί στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

Το «χέρι του Θεού» του Μαραντόνα (Αργεντινή-Αγγλία, 1986)

Δεν θα μπορούσε να βρίσκεται αλλού παρά στην κορυφή. Ο Μαραντόνα πρόλαβε με το χέρι τον Σίλτον, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ σε ένα παιχνίδι που η Αργεντινή κέρδισε 2-1. Το γκολ μέτρησε κανονικά και λίγα λεπτά αργότερα ο Αργεντινός μάγος πέτυχε και το περίφημο «Γκολ του Αιώνα». Η Αργεντινή έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, κάτι που έκανε τη φάση ακόμη πιο ιστορική και αμφιλεγόμενη.

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Το «γκολ-φάντασμα» του Τζεφ Χερστ (Αγγλία-Δυτική Γερμανία, 1966)

Ίσως η μοναδική φάση που συναγωνίζεται το «χέρι του Θεού» σε συζητήσεις. Στην παράταση του τελικού, με το σκορ στο 2-2, ο Χερστ σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και έσκασε κοντά στη γραμμή. Ο διαιτητής συμβουλεύτηκε τον επόπτη και κατακύρωσε το γκολ. Μέχρι σήμερα παραμένει αντικείμενο διαφωνίας το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Η Αγγλία νίκησε τελικά 4-2 και κατέκτησε το μοναδικό Μουντιάλ της ιστορίας της.

Το ακυρωμένο γκολ του Φρανκ Λάμπαρντ (Γερμανία-Αγγλία, 2010)

Τεχνικά δεν μέτρησε ποτέ, όμως παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα «γκολ» στην ιστορία του θεσμού. Ο Λάμπαρντ σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και πέρασε ξεκάθαρα τη γραμμή πριν επιστρέψει στο γήπεδο. Οι διαιτητές δεν το είδαν και το 2-2 δεν έγινε ποτέ. Η Γερμανία επικράτησε 4-1, ενώ το περιστατικό αποτέλεσε βασικό λόγο για την εισαγωγή της τεχνολογίας γραμμής τέρματος τα επόμενα χρόνια.

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Η ισοφάριση του Γιαν Κόιλεμανς από θέση οφσάιντ (Βέλγιο - Σοβιετική Ένωση, 1986)

Στη φάση των «16» του Μουντιάλ του Μεξικού, ο Βέλγος επιθετικός σκόραρε για το 2-2 σε μια φάση όπου φαινόταν ξεκάθαρα εκτεθειμένος. Το γκολ μέτρησε, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και το Βέλγιο πήρε την πρόκριση με 4-3. Μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις λανθασμένης εφαρμογής του οφσάιντ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όταν η Ισπανία ένιωσε αδικημένη στη Νότια Κορέα (2002)

Δεν πρόκειται για ένα μόνο γκολ, αλλά για δύο περιπτώσεις όπου οι Ισπανοί είδαν τέρματα να μη μετρούν στον προημιτελικό με τη Νότια Κορέα. Οι αποφάσεις προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και παραμένουν μέχρι σήμερα από τα πιο πολυσυζητημένα διαιτητικά λάθη στην ιστορία του θεσμού.