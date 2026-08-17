To 40% των ανδρών που αθλούνται ερασιτεχνικά πιστεύει κάτι… παράλογο - iefimerida.gr

Η έρευνα της OnePoll, με δείγμα 2.000 ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο -όχι επαγγελματιών αθλητών- έφερε εξής εικόνα: σχεδόν ένας στους τέσσερις άνδρες πιστεύουν ότι αν ξεκινούσαν τώρα εντατική προπόνηση, θα μπορούσαν να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 που θα γίνουν στο Λος Άντζελες.

Είτε το… ‘χουν, είτε βρίσκονται στο φάσμα του φαινομένου «Dunning-Kruger».

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