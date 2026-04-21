21η Απριλίου 1967: Το ματς που αναβλήθηκε, το ράλι που ματαιώθηκε, η Ζωή Λάσκαρη που δεν ήρθε και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Στις 21 Απριλίου η Ελλάδα δεν περίμενε το πραξικόπημα και προετοιμαζόταν για ποδόσφαιρο και ράλι.

Όταν το απόγευμα της 20ής Απριλίου του 1967 οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας της Αυστρίας με προπονητή τον Χανς Πέσερ έφταναν στο τότε αεροδρόμιο του Ελληνικού δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για όσα επρόκειτο να συμβούν. Ήταν Πέμπτη, και στις 23 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, στις 16.15 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επρόκειτο να αντιμετωπίσουν την Εθνική Ελλάδας σε αγώνα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1968. Ήταν δηλαδή στην Ελλάδα για να παίξουν ποδόσφαιρο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ούτε οι Έλληνες διεθνείς περίμεναν κάποια περίεργη εξέλιξη. Είχαν παίξει εκείνη την Πέμπτη σε φιλικό αγώνα με τον Αργοναύτη και είχαν νικήσει με 3-1, με δύο γκολ του Μίμη Παπαϊωάννου και ένα του Βασίλη Μποτίνου.

Οι Έλληνες διεθνείς είχαν αποσυρθεί σε ξενοδοχείο της Κηφισιάς, ενώ αυτοί της Αυστρίας κατέλυσαν σε ξενοδοχείο της Πεύκης. Μάλιστα το Σάββατο, 22 Απριλίου , οι 15 ποδοσφαιριστές, οι 7 συνοδοί και οι 22 δημοσιογράφοι, επρόκειτο να παρευρεθούν σε επίσημο γεύμα που επρόκειτο να παραθέσει στον Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο, ο υφυπουργός Προεδρίας Κωνσταντίνος Ράλλης.

Την ίδια ημέρα, οι ηθοποιοί της χώρας ασχολούνταν με το πρώτο ράλι ηθοποιών που επρόκειτο να εκκινήσει από τη Γλυφάδα την Κυριακή. Φαβορί ήταν ο Αλέκος Τζανετάκος που οδηγούσε Λάντσια, στις γυναίκες η Μπεάτα Ασημακοπούλου, με Τράιομφ 1200, ενώ η απουσία της Ζωής Λάσκαρης που αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή, ήταν το βασικό θέμα συζήτησης. Τελικά, ούτε το ράλι έγινε ούτε η Εθνική αντιμετώπισε το αντίστοιχο συγκρότημα της Αυστρίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 21 Απριλίου το πραξικόπημα επηρέασε το ποδόσφαιρο και το ράλι

Όταν το πρωί της 21ης Απριλίου, ο Ρουμάνος διαιτητής Βασίλε Ντιμιτρέσκου έφτασε στην Ελλάδα ενημερώθηκε ότι είχε γίνει πραξικόπημα. Η UEFA, με τη σύμφωνη γνώμη της Αυστρίας, ανέλαβε το ματς, το οποίο έγινε τον Οκτώβριο.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 22 Απριλίου 1967, ο ραδιοφωνικός σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε: «Ολαι αι αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίαι είχον προαναγγελθή διά την Κυριακή, αναβάλλονται».

Φυσικά δεν έγινε και το ράλι των ηθοποιών, ενώ δεν επηρεάστηκε το πρωτάθλημα που είχε διακοπεί για την Εθνική ομάδα, αλλά και στη συνέχεια για το Πάσχα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην πρώτη θέση, η ΑΕΚ δεύτερη και ο Παναθηναϊκός τρίτος, Τελικά η ομάδα του Μπούκοβι στέφθηκε πρωταθλήτρια το 1967.