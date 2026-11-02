«What a moment»: 12 πρωταθλήματα Formula 1 σε μια φωτό, τα βίντεο που σαρώνουν από το πόντιουμ μετά τη νίκη του Κίμι Αντονέλι -Μια ιδιαίτερη στιγμή - iefimerida.gr

Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία στη Formula 1 κερδίζοντας το φετινό πρωτάθλημα σε ηλικία 20 ετών, εξασφαλίζοντας τη διαφορά για τον τίτλο χθες, στον αγώνα στο Μεξικό.

Το παιδί-θαύμα της Mercedes,﻿ που κατάφερε στη δεύτερη σεζόν του στο πρωτάθλημα να κερδίσει τον τίτλο, έγραψε ιστορία με το επίτευγμά του, καθώς έγινε ο μικρότερος πρωταθλητής της Formula 1.

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Το παιδί από την Μπολόνια που μπήκε στο πρόγραμμα της Mercedes σε ηλικία 11 ετών και στα 18 του επελέγη από τον Τότο Βολφ να διαδεχθεί τον Λιούις Χάμιλτον στην ομάδα, χθες πήρε με άνεση το πρωτάθλημα. Χρειαζόταν δύο βαθμούς, δηλαδή απλώς την ένατη θέση, αλλά κατάφερε να τερματίσει τρίτος και να ανέβει και στο βάθρο σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τον ίδιο και τη Formula 1.

Η συγκυρία τον ευνόησε, καθώς στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Μεξικό ανέβηκε ο Μαξ Φερστάπεν και στο δεύτερο ο Λιούις Χάμιλτον, μια μοναδική στιγμή που έμοιαζε σαν οι δύο θρύλοι να υποδέχονται στο κλειστό κλαμπ τους τον 20χρονο Αντονέλι.

Σε μια κίνηση από αυτές που χαρακτηρίζουν τους μεγάλες αθλητές, οι πολυ-πρωταθλητές Φερστάπεν και Χάμιλτον σήκωσαν στους ώμους τους τον Κίμι Αντονέλι.

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Μια φωτό ιστορική, 12 πρωταθλήματα μαζί: 7 ο Λιούις Χάμιλτον, 4 ο Μαξ Φερστάπεν και ο Αντονέλι με 1.