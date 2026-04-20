100 χρόνια ΠΑΟΚ: Φλέγεται η Αριστοτέλους με το show των φίλων της ομάδας στις 19:26 [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ γιορτάζουν για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας.

Από το πρωί της Δευτέρας η Θεσσαλονίκη έχει ντυθεί στα «ασπρόμαυρα», με τους φίλους του ΠΑΟΚ να δημιουργούν ένα εορταστικό κλίμα. Ο «Δικέφαλος» κλείνει 100 χρόνια ζωής, από την 20ή Απριλίου του 1926, όταν και ιδρύθηκε.

Στην Πλατεία Αριστοτέλους γίνεται πραγματικός χαμός από χιλιάδες φίλους της ομάδας και όταν το ρολόι έδειξε 19:26 ξεκίνησε το pyro show. Ακριβώς, δηλαδή, στην ημερομηνία ίδρυσης της ομάδας, άναψαν δεκάδες καπνογόνα και μαζί με τα πυροτεχνήματα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε μια μαγική εικόνα.

Το τραγούδι των φίλων του ΠΑΟΚ δεν σταματάει από το πρωί, ενώ όσο περνάει η ώρα μαζεύονται όλο και περισσότεροι φίλοι της ομάδας στο κεντρικό σημείο των εορτασμών, με τις ιαχές «χρόνια πολλά Δικέφαλε» ολοένα να πληθαίνουν.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ γιορτάζουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, έστειλε το δικό του μήνυμα και τις ευχές για την ομάδα, τονίζοντας πως θα κάνει τα πάντα για να συνεχίσει να μεγαλώνει ο σύλλογος.

«Σήμερα ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς ένας σύλλογος.

Είναι το σπίτι που πρόσφερε στέγη και ελπίδα για το μέλλον σε όσους έχασαν την πατρίδα τους.

Είναι μια οικογένεια, όπου τιμώνται οι παραδόσεις, υπάρχει περηφάνια για την ιστορία, χαρά για τις νίκες και στήριξη στις δύσκολες στιγμές. Είναι μία ψυχή σμιλεμένη από πόνο και τραγωδίες, που όμως διατήρησε την ευαισθησία και τις υψηλές ηθικές αξίες της.

Ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε μέσα από τον πόνο, αλλά ποτέ δεν έγινε δέσμιός του. Με τα χρόνια μεγάλωσε και ανδρώθηκε.

Ο σύλλογος των προσφύγων δεν έγινε απλώς ένας από τους ηγέτες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιου επιπέδου, με μοναδικό ισχυρό χαρακτήρα, τεράστια φήμη, κώδικα τιμής και ακατάβλητη θέληση για τη νίκη.

Αυτή την ημέρα τιμούμε όσους έχτισαν και δόξασαν τον σύλλογο. Παίκτες, προπονητές, μέλη της ομάδας, διοίκηση, φιλάθλους, ευεργέτες και υποστηρικτές. Χιλιάδες ανθρώπους, που με την αφοσίωση και τη συμμετοχή τους μετέτρεψαν τον ΠΑΟΚ σε έναν ζωντανό μύθο.

Στη χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει έναν αιώνα τιμής και αξιοπρέπειας, νιώθω περήφανος και χαρούμενος που αποτελώ κι εγώ μέρος της ένδοξης ιστορίας του. Καθήκον μου είναι να αφήσω στις επόμενες γενιές έναν ακόμη μεγαλύτερο ΠΑΟΚ.

Θα κάνω τα πάντα ώστε ο σύλλογος να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, και η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού να είναι για πάντα το πατρικό σπίτι μιας ενωμένης, δεμένης και δυνατής οικογένειας του ΠΑΟΚ. Η ιστορία απέδειξε ότι μόνο μέσα από την ενότητα βρίσκεται εκείνη η δύναμη ψυχής που μας οδηγεί σε νέες μεγάλες επιτυχίες και σε κορυφές που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί».