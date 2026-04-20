100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το πρώτο του έμβλημα γεννήθηκε από ένα πακέτο τσιγάρα και δεν ήταν ο Δικέφαλος Αετός - iefimerida.gr

100 χρόνια ΠΑΟΚ και το πρώτο έμβλημα του συλλόγου δεν ήταν ο Δικέφαλος αετός.

Ήταν ένα τετράφυλλο τριφύλλι, ένα έμβλημα, το οποίο αντέγραψε πριν από 100 χρόνια ένας Κωνσταντινουπολίτης από ένα πακέτο τσιγάρα.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά του. Όλα ουσιαστικά άρχισαν το 1922 έφτασαν στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες, οι οποίοι δεν άργησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην πόλη. Στις 10 Μαρτίου 1923, η Ένωση Κωνσταντινοπολιτών πήρε έγκριση από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Λογικά ο Κώστας Κοεμτζόπουλος εξέχων μέλος της λέσχης Κωνσταντινουπολιτών, περπατώντας κάπου στην Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα, έβαλε το χέρι του στην τσέπη και έβγαλε το πακέτο με τα τσιγάρα «Λήθη». Άναψε ένα τσιγάρο κοιτώντας το ροζ πακέτο που κρατούσε στα χέρια του. Κυρίως το «Τετράφυλλον εν συμπλέγματι μετά Πετάλου», σήμα της καπνοβιομηχανίας Μαρούλη από την Καβάλα που έβγαζε τότε τα συγκεκριμένα τσιγάρα.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, στις 30 Μαρτίου 1926, ο Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος και οι Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Κρητικός, Μιχάλης Θεοδοσιάδης, Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος, Αριστόδημος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Μενέλαος Τσούλκας μαζεύτηκαν στην Λέσχη Κωνσταντινουπολιτών και υπέγραψαν το πρωτόκολλο ιδρύσεως του νέου «ποδοσφαιρικού και Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών». Στις 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση, στις 10 Απριλίου υπογράφηκε από τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση αναγνώρισης του συλλόγου στο Πρωτοδικείο και στις 20 Απριλίου 1926 το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση αριθμό 822 αναγνώρισε και επίσημα τον ΠΑΟΚ.

100 χρόνια ΠΑΟΚ με έμβλημα ένα τριφύλλι

Το πρώτο έμβλημα του ΠΑΟΚ ήταν το «Τετράφυλλον εν συμπλέγματι μετά Πετάλου», όπως ακριβώς αναφέρει το ιδρυτικό καταστατικό. Αυτό που ήταν και στα τσιγάρα «Λήθη». Τα φύλλα στο έμβλημα ήταν πράσινα και πάνω από το καθένα ήταν χαραγμένα τα αρχικά της λέξης ΠΑΟΚ. Ήταν αυτό που είχε σκεφτεί ο Κώστας Κοεμτζόπουλος και αυτό όριζε το άρθρο 27 του καταστατικού.

Ένα τετράφυλλο τριφύλλι ήταν λοιπόν το πρώτο έμβλημα του ΠΑΟΚ. Μια σπάνια παραλλαγή του κοινού τριφυλλιού που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα τύχης παγκοσμίως.

Μάλλον είναι δύσκολο, ενδεχομένως αδύνατο να μάθουμε τι είχε στο μυαλό του ο Κοεμτζόπουλος όταν πρότεινε και τελικά έπειθε τους συνοδοιπόρους του να επιλέξουν το συγκεκριμένο έμβλημα. Στο συγκεκριμένο σύμβολο κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει μια έννοια: το πρώτο την πίστη, το δεύτερο την ελπίδα, το τρίτο την αγάπη και το τέταρτο την τύχη. Η παράδοση αναφέρει ότι η Εύα κρατούσε ένα τετράφυλλο τριφύλλι φεύγοντας από τον κήπο της Εδέμ.

Το δε πέταλο, ως παραδοσιακό γούρι θεωρείται ότι συμβολίζει την καλοτυχία, την ευτυχία, την προστασία από το «κακό μάτι» και την απομάκρυνση της αρνητικής ενέργειας. Λόγω της μεταλλικής του κατασκευής, αντιπροσωπεύει επίσης τη δύναμη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.