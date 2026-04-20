100 χρόνια ΠΑΟΚ: Δείτε βίντεο και εικόνες από τις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν στην πλατεία Αριστοτέλους - iefimerida.gr

Το πάρτι ξεκίνησε στην πλατεία Αριστοτέλους για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Οι φίλοι του συλλόγου έδωσαν από νωρίς το «παρών».

Μεγάλες στιγμές για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μιας και συμπλήρωσε τον ένα αιώνα ζωής. Γι' αυτό τον λόγο από τη Δευτέρα (20/4), αλλά και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, θα υπάρχουν εκδηλώσεις που θα αφορούν τον «δικέφαλο του Βορρά» και θα έχουν σαν σκοπό να τιμήσουν την ιστορία του και όλες εκείνες τις προσωπικότητες που φόρεσαν τη φανέλα του μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

Το κάλεσμα στην πλατεία Αριστοτέλους έγινε από νωρίς. Παρά το γεγονός ότι η πόλη ήταν σε ρυθμούς εργασίας πολλοί ήταν εκείνοι (που γινόντουσαν ακόμη περισσότεροι όσο περνούσε η ώρα) που είχαν χρόνο, προκειμένου να περάσουν από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να βγάλουν φωτογραφίες με τις κούπες και άλλα ιστορικά τρόπαια που βρίσκονται στην κατοχή του ΠΑΟΚ.

Δεν ήταν μόνο τα χρώματα που ένωναν τον κόσμο μεταξύ του. Ήταν και το κλίμα που ήταν κάτι παραπάνω από εορταστικό, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου λίγες ώρες νωρίτερα είχε ηττηθεί από την ΑΕΚ στην Αθήνα.

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Εκδηλώσεις για μεγάλους και μικρούς φίλους του συλλόγου

Τόσο τη Δευτέρα (20/4), όσο και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ώστε να τιμήσουν τα χρώματα και την ιστορία του συλλόγου για τα 100 χρόνια που συμπλήρωσε και επίσημα.

Αυτές ξεκίνησαν με μία πολύ μεγάλη οθόνη να δείχνει μερικές από τις πιο δυνατές και συγκινητικές στιγμές των «μελανόλευκων» στην πλατεία Αριστοτέλους με τον κόσμο να είναι εκεί γι' ακόμη μία φορά.

Ωστόσο, αυτή η δράση δεν πρόκειται να είναι η μοναδική. Μιας και μέσα στις ημέρες που θα έρθουν θα είναι ακόμη πιο μεγάλες και θα προσελκύσουν ακόμη πιο πολλούς φίλους και υποστηρικτές του ΠΑΟΚ κάθε ηλικίας. Άλλωστε σκοπός αυτών των κινήσεων είναι και παραμένει ένας: να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.











﻿Ο Μεντιλίμπαρ… έσκισε και πέταξε στα σκουπίδια το «project Μπενίτεθ»

Σε ελεύθερη πτώση ο Τσιτσιπάς -«Βουτιά» στο Νο 80 του κόσμου!

NBA: Γουεμπανιάμα από άλλον πλανήτη «γκρέμισε» ιστορικό ρεκόρ του Τιμ Ντάνκαν