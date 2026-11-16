ΥΠΠΟ: Πυροπροστασία στον μακεδονικό τάφο Μακρίδη Μπέη -Ιωνικού ρυθμού με μνημειακή πρόσοψη [εικόνες]

Το Υπουργείο Πολιτισμού εγκαθιστά σύστημα πυροπροστασίας στον μακεδονικό τάφο που ανέσκαψε ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Μακρίδης Μπέης.

Η ανασκαφή έγινε το 1910, στο ανατολικό όριο του αρχαίου νεκροταφείου του Δερβενίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πυροπροστασία στον μακεδονικό τάφο Μακρίδη Μπέη

Το μνημείο ήλθε στο φως, μετά από σεισμό, και ήταν ήδη συλημένος. Τα λίγα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν, κατά την ανασκαφή και η μαρμάρινη πόρτα του θαλάμου μεταφέρθηκαν από τον ανασκαφέα, στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης.

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Η κατάσταση διατήρησης του κτίσματος, από πωρόλιθο, ήταν πολύ κακή και η μεγαλοπρεπή ιωνική πρόσοψή του είχε καταρρεύσει κατά την αρχαιότητα.

Το ταφικό μακεδονικό συγκρότημα, ιωνικού ρυθμού, περιλαμβάνει τον θάλαμο, τον προθάλαμο, τη μνημειακή πρόσοψη και τον αρχαίο δρόμο πρόσβασης, ενώ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο αποτελεί η μαρμάρινη ταφική κατασκευή στο εσωτερικό του θαλάμου.

Δείτε φωτογραφίες από τον μακεδονικό τάφο

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Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η προστασία των μνημείων και η μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους, αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα.

Μετά την ωρίμανση της μελέτης πυροπροστασίας, η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προχωρεί στην ενίσχυση της πυροπροστασίας του μακεδονικού τάφου του Μακρίδη Μπέη, ενός εξαιρετικά σημαντικού δείγματος της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ και ανασκάφηκε το 1910. Η αρχαιολογική έρευνα επαναλήφθηκε τη δεκαετία του 1990, και ολοκληρώθηκε με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν από το 2012 έως το 2015, με στόχο την προστασία του μνημείου, την αποκατάσταση της αρχικής αρχιτεκτονικής του μορφής και την ανάδειξή του ως εξαιρετικού δείγματος της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής, σημαντικού τοποσήμου του νεκροταφείου του Δερβενίου. Με την εγκατάσταση των σύγχρονων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών, ενισχύουμε, ουσιαστικά, την προστασία του μνημείου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων».

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Τι περιλαμβάνει το έργο του ΥΠΠΟ

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας, με δίκτυο πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και μεγαφωνικό σύστημα για την αναγγελία μηνυμάτων και την ενημέρωση των επισκεπτών.

Προβλέπεται η εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος, το οποίο να τροφοδοτεί δίκτυο τριών πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστικού κανονιού και πυροσβεστικού κρουνού, καθώς και η κατασκευή υπόγειας δεξαμενής, χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων.

Οι πυροσβεστικές φωλιές τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου, ενώ το πυροσβεστικό κανόνι εγκαθίσταται στο υψηλότερο σημείο του τύμβου, εντός του οποίου βρίσκεται ο μακεδονικός τάφος. Προβλέπεται, επίσης, η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης ειδοποίησης και εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστατικού.

Η εγκατάσταση συμπληρώνεται με φορητούς πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου και εξοπλισμό πυροσβεστικού σταθμού. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την τροφοδότηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και την τοποθέτηση ενιαίου μεγαφωνικού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τόσο τους στεγασμένους όσο και τους υπαίθριους χώρους του μνημείου.