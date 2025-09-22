ΥΠΠΟ: Επαναπατρισμός 86 ελληνικών αρχαιοτήτων από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού -Χάλκινα, σκεύη, κεραμικά [εικόνες] - iefimerida.gr

Ιδιώτης συλλέκτης ξένος υπήκοος, σε συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησε σε οικειοθελή παράδοση ογδόντα έξι ελληνικών αρχαιοτήτων.

Τα αρχαία έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο.

Επιστρέφουν στην Ελλάδα 86 αρχαιότητες

Πρόκειται για γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου της Νεολιθικής περιόδου, μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου.

Μαρμάρινη κεφαλή Κυκλαδικού ειδωλίου. Ανήκει στον σπανιότερο τύπο του συμπλέγματος κατακόρυφης διάταξης. Στο μέσον του μετώπου διατηρούνται τα ίχνη των άκρων των ποδιών της μικρότερης μορφής η οποία πατούσε στην κεφαλή της μεγαλύτερης. Ύψος 5,14 εκ. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (2500-2400 π.Χ.).



Μαρμάρινο Κυκλαδικό ειδώλιο γυναικείας μορφής, τύπου Σπεδού/Δωκαθισμάτων. Ύψος 35,56 εκ. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (2500-2400 π.Χ.).

Κεραμική της Μυκηναϊκής περιόδου. Χάλκινα ειδώλια Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Ελληνιστικών χρόνων, χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων, χάλκινα και αργυρά σκεύη (υδρίες, οινοχόες και φιάλες αντίστοιχα).

Χάλκινο κορινθιακό κράνος. Ύψος 22,86 εκ. Γύρω στα 550 π.Χ.

Χάλκινο ειδώλιο οπλίτη. Ο νεαρός άνδρας παριστάνεται γυμνός. Φέρει στην κεφαλή κράνος με υψηλό λοφίο. Στο δεξί χέρι κρατούσε δόρυ και στο λυγισμένο αριστερό ασπίδα. Έργο λακωνικού εργαστηρίου. Ύψος 20,32 εκ. 600-550 π.Χ.

Χάλκινα κάτοπτρα, σημαντικά δείγματα αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής, μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια ελληνιστικών χρόνων.

Αττικός μελανόμορφος χους με σκηνή μάχης ανάμεσα στον Ηρακλή και σε Αμαζόνα. Ο Ηρακλής επιτίθεται με ρόπαλο. Η αμυνόμενη Αμαζόνα φέρει κορινθιακό κράνος με υψηλό λοφίο και κρατά δόρυ και ασπίδα με ανθρώπινο σκέλος ως επίσημα. Ύψος 15,15 εκ. 550-500 π.Χ.

.Αττική μελανόμορφη κύλικα της «Κατηγορίας του αποτμήματος». Στο εσωτερικό του αγγείου απεικονίζεται Διονυσιακή σκηνή: τρεις Μαινάδες που χορεύουν. Στο απότμημα κρατήρας εκατέρωθεν ψαριών. Διάμετρος 17,65 εκ. Ύστερος 6ος αι. π.Χ.

14.Μαρμάρινη γενειοφόρος κεφαλή Ερμή του τύπου του Ερμή Προπύλαιου. Ύψος 12,7 εκ. 2ος-1ος αι. π.Χ.

Χάλκινος δίσκος κατόπτρου. Φέρει στο κάλυμμα ανάγλυφη διακόσμηση γυναικείας κεφαλής σε κατατομή. Διάμετρος 15,20 εκ. Γύρω στα 270-260 π.Χ.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υποδέχεται 86 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν στον τόπο που τις δημιούργησε. Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός είναι προϊόν συνεργασίας μας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη στο εξωτερικό, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή αυτών των τεκμηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το μιμηθούν και άλλοι συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων. Να συνεργαστούν μαζί μας και να αποδώσουν τις συλλογές τους στο φυσικό τους χώρο. Για την Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε επαναπατρισμός, και μάλιστα οικειοθελής, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο, θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τεκμηρίωσης και της καταγραφής, τα αντικείμενα θα κατανεμηθούν κατάλληλα σε μουσεία ανά την επικράτεια.