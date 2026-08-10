The Whisper Man: Η ιστορία του βιβλίου πίσω από τη νέα ταινία - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο σκοτεινά crime thrillers των τελευταίων ετών μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, με ένα καστ που δύσκολα περνά απαρατήρητο στην πολυαναμενόμενη ταινία: The Whisper Man.

Πρόκειται για το μυθιστόρημα του Alex North που κυκλοφόρησε το 2019 και τώρα έγινε ταινία από το Netflix, με πρωταγωνιστές τους Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott και Michael Keaton.

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Η ταινία, σε σκηνοθεσία του James Ashcroft, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου 2026, ενώ πίσω από την κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται μια ιστορία που συνδυάζει αστυνομικό μυστήριο και ψυχολογικό τρόμο.

Πριν όμως οι θεατές γνωρίσουν τη νέα κινηματογραφική εκδοχή, αξίζει να θυμηθούμε την ιστορία του βιβλίου που αποτέλεσε την πηγή της έμπνευσης.

Ο «Whisper Man» που τρομοκράτησε μια ολόκληρη πόλη

Η ιστορία εκτυλίσσεται κυρίως στο Featherbank, μια πόλη που κουβαλά ένα ιδιαίτερα σκοτεινό παρελθόν.

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Είκοσι χρόνια πριν από τα γεγονότα του βιβλίου, παιδιά εξαφανίζονταν μυστηριωδώς. Πίσω από τις εξαφανίσεις βρισκόταν ένας άνδρας που έγινε γνωστός ως Whisper Man. Η μέθοδός του ήταν ιδιαίτερα ανατριχιαστική, καθώς επέλεγε παιδιά που ένιωθαν μόνα ή δυστυχισμένα στο σπίτι τους, τα πλησίαζε και κατάφερνε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Σύμφωνα με τον θρύλο που δημιουργήθηκε γύρω από την υπόθεση, τους ψιθύριζε και τους υποσχόταν ότι θα τους φερόταν καλύτερα.

Η υπόθεση συγκλόνισε την πόλη και άφησε πίσω της τραυματισμένους ανθρώπους, αλλά και ένα μυστήριο που δεν έμελλε να ξεχαστεί.

Ανάμεσα σε εκείνους που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν ο αστυνομικός Pete Willis, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση. Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν εύκολα για εκείνον. Η αποτυχία να βρει όλα τα παιδιά που είχαν εξαφανιστεί τον σημάδεψε βαθιά και επηρέασε τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική του ζωή.

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Είκοσι χρόνια μετά, ο εφιάλτης επιστρέφει

Η ιστορία του Alex North μεταφέρεται στη σύγχρονη εποχή, όπου γνωρίζουμε τον Tom Kennedy και τον επτάχρονο γιο του, Jake.

Ο Tom είναι συγγραφέας και χήρος. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, Rebecca, αποφασίζει να μετακομίσει μαζί με τον γιο του στο Featherbank, αναζητώντας ουσιαστικά μια νέα αρχή.

Η επιλογή της πόλης, ωστόσο, αποδεικνύεται κάθε άλλο παρά τυχαία.

Το παρελθόν του Featherbank εξακολουθεί να ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω στην περιοχή. Και όταν ένα παιδί εξαφανίζεται, οι παλιές πληγές ανοίγουν ξανά.

Το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ανησυχητική είναι ότι ο άνθρωπος που είχε θεωρηθεί υπεύθυνος για τις παλιές δολοφονίες βρίσκεται ήδη στη φυλακή.

Ο North χτίζει όλη την υπόθεση σταδιακά, μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και χαρακτήρες που αρχικά φαίνεται να έχουν ελάχιστη σχέση μεταξύ τους.

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Ο North δεν περιορίζεται έτσι σε ένα απλό κυνήγι ενός serial killer. Χρησιμοποιεί την αστυνομική ιστορία για να εξετάσει την ενοχή, το πένθος, τις οικογενειακές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο τα τραύματα του παρελθόντος μπορούν να επηρεάσουν μια ολόκληρη ζωή.

Γιατί το βιβλίο έγινε τόσο δημοφιλές

Ένα από τα δυνατά σημεία του The Whisper Man είναι ο ρυθμός του.

Τα κεφάλαια είναι σχετικά σύντομα και η αφήγηση προχωρά γρήγορα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό βρίσκεται πάντα λίγο πιο πέρα, στις αμέσως επόμενες σελίδες. Παράλληλα, ο συγγραφέας δεν εγκαταλείπει τους χαρακτήρες προκειμένου να κυνηγήσει αποκλειστικά την πλοκή.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα thriller που συνδυάζει το αστυνομικό μυστήριο με μια διαρκή αίσθηση απειλής, σε μια μοναδική ατμόσφαιρα που χτίζεται γύρω από το Featherbank.

Η κινηματογραφική μεταφορά, με τη σειρά της, έχει μια μακρά διαδρομή.

Τα αδέλφια Russo, μέσω της εταιρείας παραγωγής AGBO, απέκτησαν τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά ήδη από το 2018, σχεδόν έναν χρόνο πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου.

Το 2022 έγινε γνωστό ότι το Netflix είχε ενταχθεί στο project, ενώ το 2023 ανακοινώθηκε ότι ο James Ashcroft θα αναλάμβανε τη σκηνοθεσία, με τους Ben Jacoby και Chase Palmer να διασκευάζουν το σενάριο.

Η παραγωγή πέρασε σε νέα φάση το 2025, όταν ανακοινώθηκε η συμμετοχή του Robert De Niro. Ακολούθησαν οι Michelle Monaghan και Adam Scott, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν οι Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater και Owen Teague.

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Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2025.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσον η ταινία θα καταφέρει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη αυτό που έκανε το βιβλίο τόσο αποτελεσματικό, δηλαδή την αίσθηση ότι ο πραγματικός τρόμος δεν βρίσκεται απαραίτητα σε κάτι που βλέπουμε, αλλά σε κάτι που μπορεί να βρίσκεται ακριβώς έξω από την πόρτα μας.