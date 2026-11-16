Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε τον Τζέιμς Μποντ; -Δέκα ερωτήσεις-απαντήσεις για τον διάσημο πράκτορα 007

Αυτό που όλοι ανέμεναν στη βιομηχανία του κινηματογράφου, απαντήθηκε, με τον Ρόμπερτ Πάτισον να είναι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο αντικαταστάτης του Ντάνιελ Γκρεγκ ετοιμάζεται να μπει σε μια ξεχωριστή «βίβλο», εκείνη των ηθοποιών που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον μυστικό πράκτορα 007.

Από το 1962, όταν και κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία, μέχρι και σήμερα, ο Τζέιμς Μποντ έχει κατακτήσει τους φίλους του κινηματογράφου, μέσα από διαφορετικές εποχές, ιστορίες και ηθοποιούς.

Δέκα ερωτήσεις-απαντήσεις για τον Τζέιμς Μποντ

Πόσο καλά, όμως, γνωρίζετε τον πιο διάσημο πράκτορα όλων των εποχών; Ακολουθούν δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις, που θα σας λύσουν όλες τις απορίες.