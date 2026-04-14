Τζαζ στην πόλη, οι συναυλίες που ξεχωρίζουν -Από τον κορυφαίο σαξοφωνίστα Jesse Davis στο Athens Jazz - iefimerida.gr

«Το μόνο που θέλω είναι να παίζω ωραία μουσική», μία φράση του τζαζίστα Jesse Davis που υπόσχεται πολλά αναφορικά με τις παραστάσεις που προγραμματίζει στην Αθήνα.

Βραδιές τζαζ με σημαντικά ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής θα παρουσιάσουν τις συνθέσεις τους μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η Τεχνόπολη θα φιλοξενήσει για ακόμα μία χρονιά το ιστορικό Jazz Festival με σπουδαία ονόματα και ελεύθερη είσοδο.

Τζαζ βραδιές στην πόλη

9ο Drum Festival στο Athina Live. Συμμετέχουν κορυφαίοι Ευρωπαίοι και Έλληνες drummers

9ο Drum Festival στο Athina Live

Το 9ο Drum Festival επιστρέφει στις 18 και 19 Απριλίου στο Athina Live, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για τα ντραμς και τον σύγχρονο ρυθμό στην Ελλάδα.

Για δύο ημέρες, το Αθηνά Live γίνεται σημείο συνάντησης μουσικών, δημιουργών και φίλων της μουσικής, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει δεξιοτεχνία, εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Dom Famularo μιας εμβληματικής μορφής της παγκόσμιας κοινότητας των drummers. Γνωστός διεθνώς ως «The Drumming’s Global Ambassador», ο Famularo δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος μουσικός, αλλά και ένας ακούραστος παιδαγωγός και εμπνευστής. Η σχέση του με το φεστιβάλ υπήρξε ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη, αφήνοντας μια παρακαταθήκη που συνεχίζει να καθοδηγεί τη φιλοσοφία του.

Το 9th Drum Festival απευθύνεται όχι μόνο στους λάτρεις των ντραμς, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται για τη μουσική ως ζωντανή εμπειρία. Μέσα από performances, παρουσιάσεις και τη διαρκή αλληλεπίδραση καλλιτεχνών και κοινού, η διοργάνωση αναδεικνύει τον ρυθμό ως κοινή γλώσσα. Συμμετέχουν κορυφαίοι Ευρωπαίοι και Έλληνες drummers

Ένας από τους κορυφαίους alto σαξοφωνίστες και προσωπικότητες της σύγχρονης τζαζ, ο σαξοφωνίστας Jesse Davis

Jesse Davis στο Half Note Jazz Club

Ένας από τους κορυφαίους alto σαξοφωνίστες και προσωπικότητες της σύγχρονης τζαζ σκηνής είναι ο σαξοφωνίστας Jesse Davis, που μας επισκέπτεται μετά από καιρό, στην Ελλάδα. Ο βιρτουόζος τζάζμαν, στην πιο δημιουργική φάση της καριέρας του, έρχεται με το έξοχο κουαρτέτο του, στο Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου, για να μας χαρίσει λίγη από τη μαγεία τής πλέον των 40 ετών καριέρας του.

Με έναν ξεχωριστό προσωπικό ήχο πλέον που είναι ταυτότητα -μία μίξη του Be-Bop και του Blues- που πολλοί αποκαλούν «Neo – bop», ο Jesse Davis ενσωματώνει στο παίξιμό του αφενός ολάκερη την τζαζ παράδοση, αφετέρου την επιρροή σε αυτό των μουσικών του προτύπων, όπως ο Charlie Parker, o Sonny Stitt ή o Cannonball Adderley.

Ο Jesse Davis γεννημένος στη Νέα Ορλεάνη, που πολλοί αποκαλούν -και όχι εντελώς άδικα- λίκνο της τζαζ, ξεκίνησε και γαλουχήθηκε στη μουσική κατ’ ευθείαν από την παράδοση και παιδεία της οικογένειας του Ellis Marsalis, που επίσης ανέδειξε και τους θρύλους Wynton & Branford Marsalis. Το πρώτο του σαξόφωνο του το δώρισε ο αδελφός του Roger που ήταν γνωστός ήδη παίζοντας tuba. Από μικρή ηλικία, τo σαφές και ξεχωριστό ταλέντο του Jesse Davis ανάγκασε τον Ellis Marsalis να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το παιδί αυτό, στο New Orleans Center of the Creative Arts. Αργότερα, ο ίδιος αποφάσισε ότι οι μουσικές σπουδές ήταν το μόνο που ήθελε να κάνει και πήρε πλήρη υποτροφία για το North-Eastern Illinois University στο Chicago, για να διαπιστώσει σύντομα ότι η Νέα Υόρκη (σαν «Μέκκα» της τζαζ που ήταν), έπρεπε να είναι και ο τελικός του προορισμός. Ο καθηγητής και ιστορικός της τζαζ Ira Gitler είπε για αυτόν «ο Jesse ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος».

Tο Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου οι Human Touch επιστρέφουν με την παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ «Colorblind»

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα στο Jazzèt Music Hall

Το Jazzèt Music Hall συνεχίζει δυναμικά το συναυλιακό του πρόγραμμα τον Απρίλιο, παρουσιάζοντας μια σειρά από επιλεγμένες ζωντανές εμφανίσεις που αναδεικνύουν το εύρος και τη ζωντάνια της σύγχρονης ελληνικής jazz σκηνής και όχι μόνο.



Το Σάββατο 18 Απριλίου, το Hot Organic Trio ανεβαίνει στη σκηνή με τον χαρακτηριστικό soul jazz ήχο του, ενώ την Κυριακή 19 Απριλίου το Manos Saridakis Trio προτείνει ένα μουσικό ταξίδι από το Αιγαίο έως τη Νέα Ορλεάνη. Την Παρασκευή 24 Απριλίου, η Lina Rodopoulou Quartet παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει την ελληνική παράδοση με τις μεσογειακές επιρροές, ενώ το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου οι Human Touch επιστρέφουν με την παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ «Colorblind».



H αυλαία του 25ου Athens Jazz ανοίγει με Έλληνες τζαζίστες

25 χρόνια Athens Jazz στην Τεχνόπολη

Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται με μια μεγάλη γιορτή. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει με μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Για μία εβδομάδα, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τζαζ, ενώ μια σειρά από παράλληλες δράσεις συμπληρώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία.

Για τα 25α γενέθλιά του, το Athens Jazz έχει ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη, αφιερώνοντας την ελληνική μέρα στην ίδια τη διαδρομή του φεστιβάλ. Σε αυτή την επετειακή διοργάνωση, το Athens Jazz επιστρέφει στις ρίζες του για να αναδείξει όσα το διαμόρφωσαν: τους ανθρώπους, τους συνεργάτες και τις στιγμές που το ανέδειξαν σε σημείο αναφοράς για την εγχώρια και διεθνή τζαζ σκηνή εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. Έτσι, η ελληνική ημέρα φέτος επαναπροσδιορίζεται ως μια βραδιά-αφιέρωμα, μια συμπύκνωση μνήμης και δημιουργίας, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τα 25 χρόνια Athens Jazz.

Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος το φεστιβάλ επιλέγει να παρουσιάσει μια ανανεωμένη ελληνική ημέρα, η οποία τιμά την ιστορία του θεσμού και ταυτόχρονα στρέφεται δυναμικά προς το μέλλον, ενώ το καθιερωμένο open call για την επιλογή των τριών σχημάτων που άνοιγαν παραδοσιακά την πρώτη ημέρα θα επανέλθει από την επόμενη χρονιά. Έτσι, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στη σκηνή της Τεχνόπολης θα ανέβουν δύο ελληνικά σχήματα που θα συναρπάσουν με τους ήχους τους και θα δώσουν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο το στίγμα της φετινής επετειακής διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, την αυλαία του 25ου Athens Jazz, θα ανοίξει το Stavros Lantsias Quartet με το πρότζεκτ «My Ennio Morricone» που λειτουργεί ως φόρος τιμής στον Γιώργο Χαρωνίτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε καθοριστικός συνεργάτης του Athens Jazz ως μέλος της καλλιτεχνικής του επιτροπής από το 2015 και που διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με το έργο του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη, τον οποίο θεωρούσε «πνευματικό του πατέρα».

Αμέσως μετά, στη σκηνή θα ανέβει η Greek Cooking Band, ένα ξεχωριστό σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση, ενεργοποιώντας ένα ζωντανό δίκτυο προηγούμενων νικητών και δημιουργών της ελληνικής μέρας Athens Jazz και μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν τόπο συνάντησης της ιστορίας με το παρόν. Και τα δύο ελληνικά σχήματα φέρουν έναν έντονο συμβολισμό καθώς αποτελούν ένα επετειακό «ποτ πουρί» από καλλιτέχνες και συνεργάτες που συνδέθηκαν με το Athens Jazz, γεφυρώνοντας γενιές και καλλιτεχνικές κατευθύνσεις.