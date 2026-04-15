Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου μαζί στη σκηνή: Τον Μάιο η πρεμιέρα, δείτε φωτογραφίες από τις πρόβες - iefimerida.gr

Μια νύχτα γιορτής γίνεται πεδίο απογύμνωσης. Με τη «Δεσποινίδα Τζούλια» του Στρίντμπεργκ αναμετρώνται από τις 11 Μαΐου στο Θέατρο Χώρος η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ασυμβίβαστα και καθοριστικά έργα της νεότερης ευρωπαϊκής δραματουργίας, που έφερε στο προσκήνιο με σπάνια οξύτητα τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία, την κοινωνική ιεραρχία και τη βία της εξουσίας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Τσορτέκης σκηνοθετεί τη «Δεσποινίδα Τζούλια»

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Τσορτέκης, στρέφοντας το βλέμμα μας στη δραματική αγριότητα και τη δηλητηριώδη διαύγεια του κειμένου και την ακαριαία μετατόπιση των ορίων ανάμεσα στα πρόσωπα. Εκεί όπου η οικειότητα γίνεται ρήγμα, η εγγύτητα δοκιμασία και η ανθρώπινη παρουσία μια διαρκής άσκηση ισορροπίας πάνω από το κενό.

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Τζούλια: Έλενα Μαυρίδου, Κριστίν: Νεκταρία Γιαννουδάκη, Ζαν: Γιάννης Τσορτέκης.

Η Τζούλια, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας, έλκεται επικίνδυνα από τον Ζαν, υπηρέτη του σπιτιού. Ανάμεσά τους, η Κριστίν παρακολουθεί, αφουγκράζεται και μετρά τις συνέπειες. Αυτό που αρχίζει ως παιχνίδι έλξης εξελίσσεται σε αμείλικτη αναμέτρηση δύναμης, φύλου και τάξης. Κανείς δεν βγαίνει αλώβητος.

Στην νέα αυτή σκηνική εκδοχή, η μουσική παίζει ασταμάτητα, σαν παλμός που σπρώχνει τα πρόσωπα προς το όριό τους. Η ιστορία «ξεδιπλώνεται σαν πληγή», η εξουσία μετακινείται από την κοινωνική θέση στην ψυχολογική επικράτηση, και το ερώτημα γίνεται ασφυκτικό: πόσο ελεύθερος είναι τελικά ο άνθρωπος να αποδράσει από τον ρόλο που του έχει απονεμηθεί;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμείλικτη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία, την κοινωνική θέση, το φύλο

Η «Δεσποινίς Τζούλια», που ο Αύγουστος Στρίντμπεργκ έγραψε το 1888, καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου. Από το πρώτο του θεατρικό ανέβασμα, το έργο αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πλέον καθοριστικά κείμενα της νεότερης δραματουργίας, καθώς συμπύκνωσε με εντυπωσιακή διαύγεια τις αισθητικές, κοινωνικές και ιδεολογικές μετατοπίσεις της εποχής του. Η οργανική του σχέση με τον νατουραλισμό, αλλά και η αδιάλειπτη παρουσία του στις σημαντικές σκηνές του κόσμου, μαρτυρούν τη βαρύτητα και τη διαχρονική του ισχύ. Πρόκειται για ένα έργο που εξακολουθεί να προκαλεί σκηνοθετικά βλέμματα, ακριβώς επειδή παραμένει ανοιχτό, ανθεκτικό και βαθιά ανήσυχο.

Στον πυρήνα του έργου, ο Στρίντμπεργκ τοποθετεί μια αμείλικτη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία, την κοινωνική θέση, το φύλο και τη βούληση για επικράτηση. Μέσα σε μία και μόνη νύχτα, οι βεβαιότητες καταρρέουν, οι ρόλοι αντιστρέφονται και η οικειότητα μετατρέπεται σε πεδίο εξουσίας. Η μεγάλη αξία του έργου βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη δραματουργική του οξύτητα: στο ότι φωτίζει, με σχεδόν ανελέητη καθαρότητα, τους μηχανισμούς εξάρτησης, ταπείνωσης και πτώσης που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις που παραμένουν αναγνωρίσιμοι έως σήμερα. Γι’ αυτό και το έργο συνεχίζει να συγκινεί, να ταράζει και να διεκδικεί τη θέση του στο παρόν.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από την παράσταση

Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου μαζί στη σκηνή

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζούλια: Έλενα Μαυρίδου, Κριστίν: Νεκταρία Γιαννουδάκη, Ζαν: Γιάννης Τσορτέκης

Τζούλια: Έλενα Μαυρίδου

Ζαν: Γιάννης Τσορτέκης

Κριστίν: Νεκταρία Γιαννουδάκη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τζούλια, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας, έλκεται επικίνδυνα από τον Ζαν, υπηρέτη του σπιτιού. Ανάμεσά τους, η Κριστίν παρακολουθεί, αφουγκράζεται και μετρά τις συνέπειες

Η «Δεσποινίς Τζούλια», που ο Αύγουστος Στρίντμπεργκ έγραψε το 1888, καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 11 Μαΐου, Θέατρο ΧΩΡΟΣ

Μια νύχτα γιορτής γίνεται πεδίο απογύμνωσης. Η Τζούλια, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας, έλκεται επικίνδυνα από τον Ζαν, υπηρέτη του σπιτιού. Ανάμεσά τους, η Κριστίν παρακολουθεί, αφουγκράζεται και μετρά τις συνέπειες. Αυτό που αρχίζει ως παιχνίδι έλξης εξελίσσεται σε αμείλικτη αναμέτρηση δύναμης, φύλου και τάξης. Κανείς δεν βγαίνει αλώβητος.

Στην νέα αυτή σκηνική εκδοχή, η μουσική παίζει ασταμάτητα, σαν παλμός που σπρώχνει τα πρόσωπα προς το όριό τους. Η ιστορία «ξεδιπλώνεται σαν πληγή», η εξουσία μετακινείται από την κοινωνική θέση στην ψυχολογική επικράτηση, και το ερώτημα γίνεται ασφυκτικό: πόσο ελεύθερος είναι τελικά ο άνθρωπος να αποδράσει από τον ρόλο που του έχει απονεμηθεί;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κείμενο: Αύγουστος Στρίντμπεργκ / Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Γιάννης Τσορτέκης / Πρωτότυπη μουσική / Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Μαυρίδης / Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Σκηνική εγκατάσταση: Παναγιώτης Κουλουράς / Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Γεωργαντζής / Φωτογράφηση: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφείο Τύπου – Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Οργάνωση παραγωγής: Γιάννα Αλ Νακά / Παραγωγή: Θέατρο Χώρος

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Θέατρο Χώρος / Πραβίου 6-8, Αθήνα

Πρεμιέρα: Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη από 11 έως 26 Μαΐου στις 18:30 και 21:00 / Παρασκευή 29 Μαΐου και Σάββατο 30 Μαΐου στις 18:30 και 21:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 16€, Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ / 65+: 14€

Ατέλεια: 10€

Early bird έως 7 Μαΐου: 10€

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/despoinis-tzoulia-2/