Ο Σωτήρης Τσαφούλιας και η Άννα Μενενάκου εγκαινιάζουν το θέατρό τους -Η πρώτη παράσταση [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Κώστας Φιλίππογλου σκηνοθετεί την ομάδα ΒίΔα και παρουσιάζει, στο καινούργιο Θέατρο ΜΕΤΣ της Άννας Μενενάκου και του Σωτήρη Τσαφούλια.

Ο δημοφιλής σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας και η ηθοποιός Αννα Μενενάκου, δημιούργησαν μία νέα θεατρική σκηνή στο Παγκράτι, Αιδεσίου 19-23.

Η πρεμιέρα του θεάτρου γίνεται με την παράσταση του έργου «Εσύ και τα σύννεφά σου» του Γάλλου συγγραφέα Έρικ Βέστφαλ.

Η παράσταση εγκαινιάζει το νέο, υπέροχο, μικρής κλίμακας Θέατρο ΜΕΤΣ, όπου με τη χρήση της τεχνολογίας και των πολυμέσων, ο θεατής μπαίνει μέσα στο μυαλό, τις παραισθήσεις, τον ψυχισμό και τον κόσμο των ηρώων.

Τι θα δούμε στο νέο θέατρο Μετς

Το έργο ανεβαίνει σαν ένα κωμικό υπαρξιακό θρίλερ όπου το γέλιο παγώνει και ο τρόμος γίνεται καθημερινότητα. Η προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird 12 ευρώ. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου.

Δύο αδερφές, αποκομμένες από τον έξω κόσμο και εγκλωβισμένες σε ένα σπίτι, ζουν μέσα σε έναν φαύλο κύκλο εγκλεισμού, ψυχικής ασθένειας και θρησκευτικού παροξυσμού. Το σπίτι μετατρέπεται ταυτόχρονα σε καταφύγιο και φυλακή, γεμάτο ταριχευμένα ζώα — σιωπηλούς μάρτυρες μιας ζωής που έχει σταματήσει να εξελίσσεται.

Καθώς η πραγματικότητα διαλύεται, η βία εισβάλλει: φόνοι, ενοχές, απωθημένες επιθυμίες και ασφυκτική σεξουαλική καταπίεση συνθέτουν ένα σκοτεινό σύμπαν, όπου η αγάπη και η πίστη αποκτούν επικίνδυνες διαστάσεις και μετατρέπονται σε δεσμά.

Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ και τον τρόμο, φωτίζοντας τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ανάγκης για νόημα, λύτρωση και έλεγχο. Μια παράσταση προκλητική και σκοτεινά αστεία, που μετατρέπει το οικείο σε απειλή και το γέλιο σε αμηχανία.

Δείτε φωτογραφίες από τις πρόβες

ιάννης Βαρβαρέσος, Βίκυ Καλπάκα, Δάφνη Καφετζή, Κώστας Φιλίππογλου

Εσύ και τα σύννεφά σου του Έρικ Βέστφαλ

Παραγωγή: Ομάδα ΒίΔα

Το έργο Εσύ και τα σύννεφά σου (πρωτότυπος τίτλος Toi et tes nuages στα γαλλικά) γράφτηκε το 1971 και την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε στο θέατρο Théâtre de l’Athénée στο Παρίσι, σε σκηνοθεσία του Roland Monod.

Η παράσταση γνώρισε μεγάλη επιτυχία, τιμήθηκε με το βραβείο des U και έκτοτε ανέβηκε πολλές φορές στη Γαλλία και στο εξωτερικό.



Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της γραφής του Έρικ Βέστφαλ, του οποίου τα έργα εστιάζουν στον ανθρώπινο ψυχισμό, τον εγκλεισμό, τη βία και τις στρεβλώσεις της πίστης και της αγάπης, χρησιμοποιώντας συχνά στοιχεία μαύρου χιούμορ και υπαρξιακής αγωνίας.



Συγγραφέας: Έρικ Βέστφαλ / Μετάφραση/Απόδοση: Κώστας Φιλίππογλου και θίασος / Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα / Μουσική: Ιάσονας Καφετζής

Video art & design: Αποστόλης Κουτσιανικούλης / Φωτισμοί: Βασίλης Κλωτσοτήρας / Φωτογραφίες: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Παραγωγή: Ομάδα ΒίΔα //Παίζουν: Γιάννης Βαρβαρέσος, Βίκυ Καλπάκα,

Δάφνη Καφετζή, Κώστας Φιλίππογλου

θέατρο ΜΕΤΣ, Αιδεσίου 19-23

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: ﻿Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 9 μ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/esy-kai-ta-synnefa-sou