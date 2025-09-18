Εξορμήσεις σε Σταμάτα, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, με αφορμή το κρασί -Πάτημα σταφυλιών, τζαζ, εμπνευσμένα κοκτέιλ - iefimerida.gr

Ο τρύγος στα καλύτερά του, ένα τζαζ event με δοκιμές κρασιών και μία βραδιά με κοκτέιλ από βραβευμένα αποστάγματα του διαγωνισμού «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2025».

Το κρασί είναι φιλοσοφία, έμπνευση, τρόπος ζωής και δεν αφορά μόνο όσους το απολαμβάνουν. Δύο αφορμές για οικογενειακή εξόρμηση αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ως κέντρο τους το κρασί.

...Με αφορμή το κρασί

Το κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα προσκαλεί παιδιά να πατήσουν σταφύλια και το FOUGARO ARTCENTER στο Ναύπλιο, ένας χώρος για ατελείωτο παιχνίδι, διοργανώνει τζαζ φεστιβάλ με δοκιμές κρασιών από 17 οινοποιεία της Ελλάδας.

Για εμπνευσμένα κοκτέιλ; Στο σπίτι των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος στο «The Wine Hub» με οικοδέσποινα την διευθύντρια της Ενωσης Αλεξάνδρα Ανθίδου

Κυριακή τρύγου και γευσιγνωσίας στο Κτήμα Κοκοτού

Πατάμε Σταφύλια στο Κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα

Mία Κυριακή στο Κτημα Κοκοτού στη Σταμάτα Αττικής με ξεναγήσεις στο αμπέλι, γνωριμία με τη διαδικασία του τρύγου, δοκιμές κρασιών και παιχνίδι για τα παιδιά. Αυτή την Κυριακή το Κτήμα Κοκοτού πατάει σταφύλια και καλεί παιδιά να «βοηθήσουν» στη διαδικασία.

Παράλληλα για τους ενήλικες πραγματοποιείται ξενάγηση στο οινοποιείο και τον αμπελώνα με δυνατότητα συμμετοχής σε γευσιγνωσία των κρασιών.

Οι δημιουργικές Κυριακές στο Κτήμα Κοκοτού επαναλαμβάνονται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, μέχρι και την άνοιξη

Για παιδιά 1-4 ετών (με τους γονείς τους): Τα παιδιά με τους γονείς τους θα ψάξουν για τα κρυμμένα σταφύλια στο αμπέλι, και θα τα πατήσουν με τον παραδοσιακό τρόπο στον «παιδόκηπο». Εκεί θα υπάρχουν αισθητηριακοί σταθμοί, messy play και φυσικά υλικά για κατασκευές με θέμα τον τρύγο, με την καθοδήγηση της ομάδας μας.

Επίσης θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο κτήμα και να επισκεφτείτε τα ζώα του κτήματος.

Για παιδιά 5-10 ετών (με τις παιδαγωγούς μας): Τα παιδιά μαζί με τους παιδαγωγούς μας θα μαζέψουν σταφύλια στο αμπέλι και θα επισκεφτούν το οινοποιείο. Εκεί θα πατήσουν τα σταφύλια με τον παραδοσιακό τρόπο και θα μάθουν για την σύγχρονη οινοποίηση.

Kρατήσεις θέσεων ΕΔΩ

Στο Κτήμα θα πωλούνται καφές, snack και μεσημεριανό φαγητό από το Δειπνοσοφιστήριον

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν και θα δοκιμάσουν κρασιά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης από τη ζώνη της Νεμέας

FOUGARO MUSIC & WINE FESTIVAL με τη συμμετοχή 17 οινοποιείων της Νεμέας

Το FOUGARO ARTCENTER στο Ναύπλιο, υποδέχεται για δεύτερη χρονιά, το Music & Wine Festival.

Σε μιάμιση ώρα από την Αθήνα φτάνετε σε έναν εργοστασιακό πολυχώρο με εστιατόριο, μπαρ, γκαλερί, πλατεία και άπλα για ποδήλατο και πατίνι, όπου φιλοξενούνται δράσεις και εκδηλώσεις.

Την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου από τις 9.30μμ, πραγματοποιείται ένα φεστιβάλ που συνδυάζει τη δύναμη της μουσικής με τον πλούτο της οινικής παράδοσης της περιοχής, μέσα από την παρουσίαση ετικετών από επιλεγμένα οινοποιεία της Νεμέας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα από καινοτόμες προσεγγίσεις και πειραματικούς ήχους έως πιο κλασικές και αγαπημένες μουσικές κατευθύνσεις της ελληνικής σκηνής. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν και θα δοκιμάσουν κρασιά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης από τη ζώνη της Νεμέας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

εμφανίζονται τα σχήματα: Eliana One Woman Band | folk, ballads, acoustic blues

The Storyville Ragtimers | Dixieland jazz, swing, rags

Glitter Grotesque | The Golden Age of Hollywood - τραγούδια του Αμερικανικού κινηματογράφου

Bag Of Nails | power psych blues & soul rock

καλλιτεχνική διεύθυνση & DJ set: Γιάννης Αγγελάτος (Red Rooster)

συμμετέχουν τα οινοποιεία:

Οινοποιείο Acra | Οινοποιείο Αϊβαλή | Κτήμα Αναστασίου | Οινοποιείο Γεώργιος Λαφαζάνης | Κτήμα Γκόφα | Οινοποιείο Δαναών Γη | Οινοποιία Δασακλή | Οινοποιείο Ζαχαριά |

Οινοποιείο Ιερόπουλου | Οινοποιείο Κορωνιώτη | Κτήμα Μητραβέλα | Κτήμα Μπαϊρακτάρη | Κτήμα Νικολάου | Κτήμα Παλυβού | Οινοποιία Παπαντώνη | Κτήμα Σεμέλη | Κτήμα Σκούρας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μμ για ελεύθερη γευσιγνωσία κρασιού



Spirits & Cocktails Tasting, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Κοκτέιλ με τα βραβευμένα αποστάγματα του διαγωνισμού Thessaloniki Wine & Spirits Trophy

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη! Μια βραδιά αφιερωμένη στα Ελληνικά, βραβευμένα με Χρυσό Μετάλλιο, αποστάγματα, ούζα και gin του διαγωνισμού «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2025».

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 8 μμ, στο σπίτι των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος στο «The Wine Hub», το κοινό θα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει και να δοκιμάσει σε ελεύθερη γευσιγνωσία, μια σειρά από αποστάγματα με διαφορετικά στυλ, αρώματα, εντάσεις και έτη παλαίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, θα δοκιμαστούν τα ποτά (με σειρά βαθμολογίας)

• Tsipouro Stalia-stalia Single Barrel – Οινοποιία Κοτρότσος (καλύτερο απόσταγμα)

• Βρυσσάς Ούζο – Βρυσσάς (καλύτερο ούζο)

• Merlin London Dry Gin – Lazaris Distillery & Artisan Sweets (καλύτερο τζιν)

• Ο/purist - Plomari Distillery Isidoros Arvanitis

• Παλαιωμένο Τσίπουρο Ασκληπιός – Meteoro Winery Distillery

• 35n Τσικουδιά Μοσχάτο Σπίνας - 35N Cretan Distillery

• 35n Τσικουδιά Syrah Παλαιωμένο - 35N Cretan Distillery

• Ρουκουνάκης Τσικουδιά Κρήτης - Ποτοποιία Ρουκουνάκης

• Strawbar Gold - Life Science Lab Institute

• Hefebrand 01 - Lost Lake Distillery

• Τσίπουρο Τυρνάβου Συνεταιρισμού με Μαστίχα - Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου

• Βρυσσάς Τσίπουρο με Γλυκάνισο - Βρυσσάς

• Enavsma - Αποσταγματοποιείο Δημητριάδης

• Ταυρωπός - Loco Docko Distillery

• Athivoli Τσικουδιά – Zografaki Distillery

• Μακρυωνίτης Νικόλαος Τσίπουρο Παλαιωμένο 1 έτους - Makryonitis Syros Distillery

• Μακρυωνίτης Νικόλαος Τσίπουρο - Makryonitis Syros Distillery

• Ούζο 62 - Ποτοποιία Μυλωνά

• Gin Tribute Μυλωνά - Ποτοποιία Μυλωνά

• Master's – Cretan Aperitifs

Ακόμη, τα 3 καλύτερα ανά κατηγορία - απόσταγμα, ούζο, τζιν – θα δοκιμαστούν παράλληλα και σε ευφάνταστα cocktails, δημιουργίες του bartender/mentor Στέφανου Παρασκευούδη, ιδιοκτήτη της σχολής «The Bar Institute».

Τα «The Oak Tai», «Red Velvet» και «The Greek Negroni» θα αποτελέσουν σίγουρα εμπνεύσεις σε bar αλλά και ιδιωτικές παρασκευές!

Τη χρωματική και γευστική παλέτα των cocktails συμπληρώνουν τα προϊόντα της Monin και το επίσης βραβευμένο, στο TWST 2024, Vamma Vermouth. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο χώρο γευσιγνωσίας "The Wine Hub".

Spirits & Cocktails Tasting, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, Ώρες: 20:00-22:00

The Wine Hub Ολυμπίου Διαμαντή 2 (περιοχή Πολυτεχνείου - Δικαστήρια)

Είσοδος: 20€ (ελεύθερη γευσιγνωσία + 3 cocktails). Δήλωση συμμετοχής https://forms.gle/62X4xo6AKMtUmBe19﻿