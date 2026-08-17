«Primetime»: Δείτε το τρέιλερ της ταινίας που σπάει ρεκόρ προβολών στο YouTube, το έχουν δει 35 εκατ. [βίντεο] - iefimerida.gr

Μέσα σε μόλις δέκα ημέρες από την κυκλοφορία του, το τρέιλερ της νέας ταινίας «Primetime» κατάφερε να συγκεντρώσει 35 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η ταινία καταγράφει έτσι μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία της A24.

Πρεμιέρα στη Βενετία για την ταινία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim) στη μυθοπλασία και αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

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Πρωταγωνιστεί και συμμετέχει και στην παραγωγή ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), υποδυόμενος τον δημοσιογράφο Κρις Χάνσεν (Chris Hansen), ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη δημοφιλή αλλά εξαιρετικά αμφιλεγόμενη αμερικανική εκπομπή «To Catch a Predator».

Δειτε το τρέιλερ της ταινίας

Το πρόγραμμα, που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 ως ερευνητική ενότητα του «Dateline NBC», κατέγραφε τις προσπάθειες του Χάνσεν να αποκαλύψει άτομα που θεωρούνταν ύποπτα για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

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Ο Χολιγουντιανός σταρ διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του. Μετά και τις πρόσφατες εμφανίσεις του στην «Οδύσσεια» και το «The Drama» θεωρείται ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ερμηνευτές της γενιάς του, χάρη στην επιλογή του να αναλαμβάνει ιδιόρρυθμους ρόλους και απαιτητικά πρότζεκτ.

Σύμφωνα με το World of Reel, το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Μέριτ Γουίβερ (Merritt Wever), Σκάιλερ Τζισόντο (Skyler Gisondo) και η τραγουδοποιός Φοίβη Μπρίτζερς (Phoebe Bridgers),

Η ταινία έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμαστικές προβολές αποσπώντας θετικές εντυπώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βενετία θα αποτελέσει τον μοναδικό φεστιβαλικό της σταθμό, καθώς ο Πάτινσον βρίσκεται αυτό το διάστημα στο μέσο των γυρισμάτων για το «The Batman: Part Two».

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Το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου.

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

© ΑΠΕ-ΜΠΕ