Τι είναι ο Περίπατος Βιβλίου που θα γίνει το Σάββατο σε Αθήνα και άλλες πόλεις -Πώς συμμετέχουμε [χάρτης] - iefimerida.gr

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου καθιερώνει στην Ελλάδα την 23η Απριλίου ως Ημέρα Βιβλίου, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς από την UNESCO, με μία σειρά εκδηλώσεων για όλα τα γούστα.

Ημέρα Βιβλίου 2026

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο ο Περίπατος Βιβλίου σε όσες περισσότερες πόλεις της Ελλάδας είναι δυνατόν.

Σε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους διοργανώνονται μία ή περισσότερες εκδηλώσεις βιβλίου με αγαπημένους πεζογράφους, ποιητές, μεταφραστές, επιμελητές και εκδότες οι οποίοι υποδέχονται και συνομιλούν με το κοινό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Διαβάζω και αλλάζω»

Η Ημέρα Βιβλίου 2026 είναι μια πολυσύνθετη προσπάθεια με κεντρικό μήνυμα «Διαβάζω και αλλάζω», που διοργανώνεται για ενδέκατη συνεχή χρονιά, έχει εξαιρετική απήχηση σε μικρούς και μεγάλους και φέρνει κοντά στο βιβλίο όλες τις ηλικίες, τα κοινωνικά στρώματα, παλιούς και νέους αναγνώστες.

Η Ημέρα Βιβλίου για το 2026 θα εορταστεί το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026 με τον Περίπατο Βιβλίου στην Αθήνα και με δράσεις και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου διοργανώνει, στο πλαίσιο της Ημέρας Βιβλίου, τον καθιερωμένο Περίπατο Βιβλίου στις 25 Απριλίου, στον οποίο συμμετέχουν δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι.

Ο αθηναϊκός Περίπατος περνά μέσα από βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοθήκες, τόσο του Κέντρου όσο και της περιφέρειας της Αττικής, με τις εκδηλώσεις να καλύπτουν όλο το φάσμα της ημέρας έως τις βραδινές ώρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τον χάρτη των εκδηλώσεων στην Αθήνα

Μία βιβλιοφιλική βόλτα

Ο Περίπατος Βιβλίου, με ιστορία ήδη 11 ετών, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως η βιβλιοφιλική βόλτα που δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες και φίλους του βιβλίου να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρώμενα, να βιώσουν μια διαφορετική εμπειρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως… να βρεθούν μεταξύ τους.

Αναμνηστικοί σελιδοδείκτες, μολύβια Faber και αφίσες με το μήνυμα «διαβάζω & αλλάζω» θα μοιράζονται στους βιβλιόφιλους, τοποθετημένα μέσα σε μια καλαίσθητη τσάντα με το λογότυπο της δράσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ιστοσελίδα ΕΔΩ είναι αναρτημένες οι εκδηλώσεις του Περιπάτου, διευκολύνοντας τους αναγνώστες να επιλέξουν εκείνες που τους ενδιαφέρουν.

Oι συμμετοχές στους Περιπάτους βιβλίου ανά την Ελλάδα