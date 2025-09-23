Θεόδωρος Κουρεντζής: Εξαντλήθηκαν αμέσως τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του στο Μέγαρο Μουσικής - iefimerida.gr

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του Θοδωρή Κουρεντζή στο Μεγαρο Μουσικής σχεδόν αμέσως με την έναρξη της προπώλησης.

Οπως έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής οι δύο συναυλίες του Θεόδωρου Κουρεντζή έχουν προγραμματιστεί για 14 και 15 Νοεμρβριου.

Χαρακτηριστικό είναι οτι όταν άνοιξε η προπώληση και σε διάστημα δέκα λεπτών το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα, ενώ τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε 24 ώρες.

Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μουσικής

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες UTOPIA – Θεόδωρου Κουρεντζή (14 &15/11) έχουν εξαντληθεί.

Λυπούμαστε ειλικρινά για όσους δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν θέση, καθώς και για τη δυσάρεστη εμπειρία της μη άμεσης ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων.

Η ζήτηση ήταν υπερβολικά μεγάλη, δεδομένου ότι σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10:00 – 10:10) το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα.

Η διαχείριση ενός τέτοιου όγκου ταυτόχρονων «χτυπημάτων» στην ίδια σελίδα είναι δυστυχώς πέρα από τις δυνατότητες του συστήματος, ειδικά όταν τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι μόνο 1.940 ανά ημέρα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε σε επόμενη συναυλία του μεγάλου μαέστρου ή σε κάποια από τις επόμενες εκδηλώσεις μας»