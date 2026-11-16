Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026: Σάρωσε το «Τζόνι Μπλε», οι ηθοποιοί που ξεχώρισαν -Οι καλύτερες παραστάσεις

Το «Τζόνι Μπλε» σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή αμαδείχτηκε ως η καλύτερη παράσταση για το 2026 στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή αναδείχθηκε καλύτερη παράσταση στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026. Η παραγωγή, που συνεχίζεται στο θέατρο Άνεσις, απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων και αυτό της σκηνοθεσίας.

Δεύτερη καλύτερη παράσταση αναδείχθηκε ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ. Η παραγωγή της Στέγης Ωνάση κυριάρχησε στις ερμηνείες, με τον Νίκο Κουρή και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να αποσπούν τα Α’ Βραβεία Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου.

Το 3ο Βραβείο Παράστασης απονεμήθηκε στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν. Διακρίθηκαν επίσης το «Τρίτο Στεφάνι» του Στάθη Λιβαθηνού και η «Δίκη» του Άρη Μπινιάρη, με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο να κερδίζει βραβείο ανδρικού ρόλου.

Για πρώτη φορά φέτος απονεμήθηκε βραβείο Καλύτερης Παιδικής Παράστασης, το οποίο κέρδισε «Ο Ραφτάκος των Λέξεων». Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών βραβείων προσφοράς στην Ξένια Καλογεροπούλου και τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο Νίκος Κουρής απέσπασε το Βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου («Οιδίποδας») και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη το Α' Βραβείο Γυναικείου ρόλου («Οιδίποδας»).

Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026

Τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026 από το «αθηνόραμα» απονεμήθηκαν σε μια βραδιά-γιορτή για τα 50 χρόνια του «αθηνοράματος».



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Στην 28η τελετή απονομής του θεσμού, το θεατρόφιλο κοινό ανέδειξε το «Τζόνι Μπλε» ως την καλύτερη παράσταση

Στην 28η τελετή απονομής του θεσμού, το θεατρόφιλο κοινό ανέδειξε το «Τζόνι Μπλε» ως την καλύτερη παράσταση. Η καθηλωτική παράσταση που ακουμπά με σπάνια τόλμη δύσκολα ζητήματα, και συνεχίζεται και φέτος στο θέατρο Άνεσις, απέσπασε άλλα τέσσερα βραβεία (ανάμεσα τους το 1ο Βραβείο Σκηνοθεσίας και το 2ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου για τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη).

Δεύτερη καλύτερη παράσταση αναδείχθηκε η διασκευή του «Οιδίποδα» από τον Ρόμπερτ Άικ που επιστρέφει και φέτος με ανανεωμένο καστ στη Στέγη Ωνάση (με τον Νίκο Κουρή να κερδίζει το 1ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου και την ΚαρυοφυλλιάΚαραμπέτη το 1ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου).

Στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, που συνεχίζεται στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», απονεμήθηκε το 3ο Βραβείο Παράστασης

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Στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, που συνεχίζεται στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», απονεμήθηκε το 3ο Βραβείο Παράστασης, καθώς και το 2ο Βραβείο Σκηνοθεσίας και το 3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για τη Μαίρη Μηνά.

Ξεχώρισαν επίσης το «Τρίτο Στεφάνι» (3ο Βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Στάθη Λιβαθηνό και 2ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για τη Μαρία Σαββίδου) και η «Δίκη» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη για την οποία ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος κατέκτησε το 3ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου.

«Δίκη», ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος κατέκτησε το 3ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου.

Ο θεσμός των Θεατρικών Βραβείων Κοινού καθιέρωσε από φέτος ένα ακόμη βραβείο, αυτό της καλύτερης Παιδικής Παράστασης, με νικητή για το 2026 τον «Ραφτάκο των Λέξεων» σε διασκευή Τίνας Γιωτοπούλου (βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου) και σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα.

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Τέλος, κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν τιμητικά βραβεία συνολικής προσφοράς σε δύο σημαντικούς δημιουργούς που συνέβαλαν με το έργο τους στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης στην Ελλάδα:

• Στην Ξένια Καλογεροπούλου βραβείο για την ανεκτίμητη προσφορά της στο θέατρο για παιδιά, καθώς άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται στην Ελλάδα και το εισήγαγε στην εκπαίδευση.

• Στον Σταμάτη Κραουνάκη για την εδώ και 50 χρόνια εξαιρετική του τραγουδοποιία, τις μουσικές συνθέσεις που έχει προσφέρει για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αλλά και την δημιουργική του αφοσίωση στο αριστοφανικό σύμπαν.

Αναλυτικά τα θεατρικά βραβεία

Καλύτερη παράσταση

1ο Βραβείο: «Τζόνι Μπλε»

2ο Βραβείο: «Οιδίποδας»

3ο Βραβείο: «Cleansed»

Σκηνοθεσία

1ο Βραβείο: Γιωργής Τσουρής («Τζόνι Μπλε»)

2ο Βραβείο: Δημήτρης Καραντζάς («Cleansed»)

3ο Βραβείο: Στάθης Λιβαθινός («Το Τρίτο Στεφάνι»)

Νίκος Κουρής, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

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Ανδρικός Ρόλος

1ο Βραβείο: Νίκος Κουρής («Οιδίποδας»)

2ο Βραβείο: Ιωσήφ Ιωσηφίδης («Τζόνι Μπλε»)

3ο Βραβείο: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος («Η Δίκη»)

Γυναικείος Ρόλος

1ο Βραβείο: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη («Οιδίποδας»)

2ο Βραβείο: Μαρία Σαββίδου («Το Τρίτο Στεφάνι»)

3ο Βραβείο: Μαίρη Μηνά («Cleansed»)

Μουσική

1ο Βραβείο: Ευανθία Ρεμπούτσικα («Αλεξάνδρεια»)

2ο Βραβείο: Θοδωρής Οικονόμου («Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας - το Μιούζικαλ»)

3ο Βραβείο: Φώτης Σιώτας («Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση»)

Σκηνογραφία

1ο Βραβείο: Μανόλης Παντελιδάκης («Αλεξάνδρεια»)

2ο Βραβείο: Hildegard Bechtler(«Οιδίποδας»)

3ο Βραβείο: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη («Τζόνι Μπλε»)

Ενδυματολογία

1ο Βραβείο: Αλεξία Θεοδωράκη («Astoria»)

2ο Βραβείο: Ελένη Μανωλοπούλου («Το Τρίτο Στεφάνι»)

3ο Βραβείο: Ηλένια Δουλαδίρη («Η Δίκη»)

Σχεδιασμός Φωτισμού

1ο Βραβείο: Στέλλα Κάλτσου («Astoria»)

2ο Βραβείο: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου («Τζόνι Μπλε»)

3ο Βραβείο: Στέφανος Δρουσιώτης («Η Δίκη»)

Σχεδιασμός Ήχου

1ο Βραβείο: Κώστας Μπώκος («Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας - το Μιούζικαλ»)

Παιδική Παράσταση

1ο Βραβείο: «Ο Ραφτάκος των Λέξεων»