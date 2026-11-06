Θεατρικά Βραβεία Κοινού: Οι ρόλοι που ξεχώρισαν, οι καλύτερες παραστάσεις -Ολοι οι υποψήφιοι - iefimerida.gr

Το θεατρικό κοινό ψηφίζει και τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού έρχονται κάθε χρόνο για να τιμήσουν τπαραστάσεις, δημιουργούς και καλλιτέχνες που ξεχώρισαν, συγκίνησαν και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.

Τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026, θεσμός του «αθηνοράματος», επιστρέφουν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα 26 βραβεία περιμένουν τους νικητές καλλιτέχνες και τις καλύτερες παραστάσεις, σε μια βραδιά με παρουσιαστή τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και σκηνοθέτη τον Γρηγόρη Καραντινάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υποψηφιότητες της χρονιάς στο θέατρο ανά κατηγορία

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος "Η Δίκη" / Ark

Καλύτερη παράσταση

"Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας-Το Μιούζικαλ" / Ακροπόλ

"Astoria" / Παλλάς

"Cleansed" / Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης

"Η Δίκη" / Ark

"Εχθρός του Λαού" / Κνωσσός

"Η Κουζίνα" / Κιβωτός

"Το Μεγάλο μας Τσίρκο" / Ελληνικός Κόσμος

"Οιδίποδας" / Στέγη

"Τζόνι Μπλε" / Άνεσις

"Το Τρίτο Στεφάνι" / Τέχνης - Φρυνίχου

Παιδική Παράσταση



"Annie" / Παλλάς

"Ελίζα" / Πόρτα

"Η Μάσα και ο Αρκούδος"

"Η Παναγία των Παρισίων" / Ελληνικός Κόσμος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

"Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων" / Ολύμπια

"Ο Ραφτάκος των Λέξεων"

Xρήστος Λούλης / σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς / "Cleansed"

Βραβείο σκηνοθεσίας



Ρόμπερτ Άικ / "Οιδίποδας"

Πέτρος Ζούλιας / "Το Μεγάλο μας Τσίρκο"

Δημήτρης Καραντζάς / "Cleansed"

Γιώργος Κουτλής / "Η Κουζίνα"

Στάθης Λιβαθινός / "Το Τρίτο Στεφάνι"

Βασίλης Μαυρογεωργίου / "Astoria"

Άρης Μπινιάρης / "Η Δίκη"

Γιώργος Νανούρης / "Η Δούκισσα της Πλακεντίας"

Τόμας Οστερμάιερ / "Εχθρός του Λαού"

Γιώργος Τσούρης / "Τζόνι Μπλε"

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιχάλης Σαράντης / "Η Κουζίνα"

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία



Ηλίας Βαλάσης / "Άγριος Σπόρος"

Λάζαρος Γεωργακόπουλος / "Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – Το Μιούζικαλ"

Δημήτρης Γκοτσόπουλος / "Το Μεγάλο μας Τσίρκο"

Ιωσήφ Ιωσηφίδης / "Τζόνι Μπλε"

Νίκος Κουρής / "Οιδίποδας"

Χρήστος Λούλης / "Cleansed"

Μιχάλης Οικονόμου / "Εχθρός του Λαού"

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος / "Η Δίκη"

Μιχάλης Σαράντης / "Η Κουζίνα"

Θάνος Τοκάκης / "Το 5ο Βήμα"

Λένα Παπαληγούρα / "Εχθρός του Λαού"

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία



Έβελυν Ασουάντ / "Astoria"

Ελεωνόρα Ζουγανέλη / "Το Μεγάλο μας Τσίρκο"

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη / "Οιδίποδας"

Μαρία Κίτσου / "Η Δούκισσα της Πλακεντίας"

Άννα Μάσχα / "Αλεξάνδρεια"

Μαίρη Μηνά / "Cleansed"

Ράνια Οικονομίδου / "Οιδίποδας"

Ελένη Ουζουνίδου / "Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – Το Μιούζικαλ"

Λένα Παπαληγούρα / "Εχθρός του Λαού"

Μαρία Σαββίδου / "Το Τρίτο Στεφάνι"

Ενδυματολογία

Βάνα Γιαννουλά / "Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – Το Μιούζικαλ"

Ηλένια Δουλαδίρη / "Η Δίκη"

Ηλένια Δουλαδίρη / "Hotel Amour"

Αλεξία Θεοδωράκη / "Astoria"

Ελένη Μανωλοπούλου / "Το Τρίτο Στεφάνι"

Νατάσα Παπαστεργίου & Νίνα Βέτσελ / "Εχθρός του Λαού"

Ελένη Στρούλια / "Η Κουζίνα"

Ιωάννα Τσάμη / "Αλεξάνδρεια"

Νίκος Χαρλαύτης / "Το Μεγάλο μας Τσίρκο"

Βόιτσεχ Τζέτζιτς / "Οιδίποδας"

Σκηνογραφία

Εύα Μανιδάκη / "Cleansed"

Ελένη Μανωλοπούλου / "Το Τρίτο Στεφάνι"

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάρις Μέξης / "Μέχρι να Σβήσουν τ’ Άστρα"

Μανόλης Παντελιδάκης / "Αλεξάνδρεια"

Μανόλης Παντελιδάκης / "Astoria"

Νατάσα Παπαστεργίου / "Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση"

Ελένη Στρούλια / "Η Κουζίνα"

Ζωή Μολυβδά Φαμέλη / "Τζόνι Μπλε"

Μαρία Φιλίππου / "Το Μεγάλο μας Τσίρκο"

Χίντελγκαρντ Μπέχλτερ / "Οιδίποδας"

Μουσική σύνθεση



Μπλέιν Ρέινιγκερ / "Ιβάνοφ!"

Τζεφ Βάγγερ / "Η Δίκη"

Θέμης Καραμουρατίδης / "Hotel Amour"

Παναγιώτης Μανουηλίδης / "Η Κουζίνα"

Θοδωρής Οικονόμου / "Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – Το Μιούζικαλ"

Γιώργος Ραμαντάνης / "Cleansed"

Ευανθία Ρεμπούτσικα / "Αλεξάνδρεια"

Φώτης Σιώτας / "Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση"

Νίκος Στρατηγός / "Astoria"

Άγγελος Τριανταφύλλου / "Μέχρι να Σβήσουν τ’ Άστρα"

Σχεδιασμός φωτισμού

Ελίζα Αλεξανδροπούλου / "Cleansed"

Σοφία Αλεξιάδου & Έριχ Σνάιντερ / "Εχθρός του Λαού"

Αλέκος Αναστασίου / "Το Τρίτο Στεφάνι"

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκος Βλασόπουλος / "Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – Το Μιούζικαλ"

Στέφανος Δρουσιώτης / "Η Δίκη"

Στέλλα Κάλτσου / "Astoria"

Σάκης Μπιρμπίλης / "Μέχρι να Σβήσουν τ’ Άστρα"

Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου / "Τζόνι Μπλε"

Γιώργος Τέλλος & Στέλλα Κάλτσου / "Αλεξάνδρεια"

Νατάσα Τσίβερς / "Οιδίποδας"

Σχεδιασμός ήχου

Νικόλας Καζάζης / "Η Δίκη"

Παναγιώτης Μανουηλίδης & Άγγελος Κονταξής / "Η Κουζίνα"

Κώστας Μπώκος / "Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – Το Μιούζικαλ"

Ηλίας Φλάμμος, Μάλτε Μπέχνεμπαχ & Ντάνιελ Φράιταγκ / "Εχθρός του Λαού"

Τομ Γκίμπονς / "Οιδίποδας"