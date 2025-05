Τέχνη και διακοπές με το Εθνικό Θέατρο: Μasterclasses, δράσεις, παραστάσεις στην Επίδαυρο -Πώς συμμετέχουμε - iefimerida.gr

Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει ένα 15νθημερο στο θρυλικό Λυγουριό Επιδαύρου με αρχαίο δράμα, αναγνώσεις, σεμινάρια, παραστάσεις.

Από τις 7 έως τις 22 Ιουλίου πραγματοποιείται το 8ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος στο Λυγουριό Αργολίδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου.

Στο εργαστήριο, το οποίο φέτος τιτλοφορείται «Βρήκε στα βάθη του γλώσσα με λέξεις», θα διδάξει η ηθοποιός Αμαλία Μουτούση σε συνεργασία με τον μουσικό και δάσκαλο της Τεχνικής Αλεξάντερ Στέλιο Κατσατσίδη, με τον δάσκαλο ελληνικών παραδοσιακών χορών Κωνσταντίνο Γιουρνά και με βοηθό της τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Εμμανουήλ Κοντό, 5' λεπτά από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Σε ποιους απευθύνεται το εργαστήριο του Εθνικού

Ο φετινός τίτλος του εργαστηρίου προέρχεται από έναν στίχο από το Α’ Στάσιμο της Αντιγόνης του Σοφοκλή, σε μετάφραση του ποιητή Νίκου Παναγιωτόπουλου, που θα αποτελέσει και τον βασικό πυρήνα εργασίας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους και νέες επαγγελματίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες/ιδες, φοιτητές/τριες δραματικών σχολών και γενικότερα σε επαγγελματίες της σκηνικής πράξης, που επιθυμούν αφενός να εμβαθύνουν στη μελέτη και τη διερεύνηση των μηχανισμών του αρχαίου δράματος και αφετέρου να δοκιμάσουν και να εργαστούν πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές. Παράλληλα, βασικός στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει έναν γόνιμο διάλογο πάνω στη σύγχρονη πρόσληψη, τη σκηνική προσέγγιση του αρχαίου δράματος και τις προβληματικές του, αλλά και να ενισχύσει τον διάλογο της ίδιας της τραγωδίας με τον Πολίτη.

Το εντατικό πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις με καλλιτέχνες/ιδες, masterclasses και δράσεις, όπως ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου με στόχο τη σύνδεση με τον τόπο, την ιστορία και τη σημασία του, καθώς και παρακολούθηση παραστάσεων στα δυο θέατρα της Αρχαίας Επιδαύρου. 

Το Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος θεσμοθετήθηκε σε ετήσια βάση το 2016. Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος που δημιούργησε, συντονίζει και ενισχύει οικονομικά το Υπουργείο Πολιτισμού, με στόχο την εκπαίδευση στο αρχαίο δράμα ανθρώπων του θεάτρου που ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες και κατηγορίες και την εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με το είδος και την ανάπτυξη συνθηκών συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών του θεάτρου από διαφορετικές χώρες. Επιστημονική υπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Δρ. Ειρήνη Μουντράκη.

«Βρήκε στα βάθη του γλώσσα με λέξεις»

Ένα εργαστήριο για τη δύναμη της ομαδικότητας στις διαχρονικές κοινωνικές αντιξοότητες. Με γενικό πλαίσιο την εξύμνηση της δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος, το εργαστήριο θα χρησιμοποιήσει τα μέσα ανάπτυξης του ποιητικού έργου σήμερα, στο παρόν. Θα δοθεί έμφαση στη σωματοποίηση και τη φώνηση της αναπνευστικής λειτουργίας ως βάση για την ανάπτυξη της ερμηνευτικής λειτουργίας. Η φωνή-φωνές θα οπλιστούν με μια κοινή κατεύθυνση και τον ποιητικό λόγο του Σοφοκλή στην επίσης ποιητική απόδοση της Αντιγόνης από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο· ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο Α' Στάσιμο ως υλικό εργασίας και άξονες ανάπτυξης τα κύρια θέματα που διαχειρίζεται η τραγωδία: την αντίσταση στην εξουσία και τον φανατισμό, τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, την ενδυνάμωση της ατομικής συνείδησης και της ηθικής ευθύνης.

Μερικά κύρια θέματα που θα αναπτυχθούν σε εργαστηριακά εργαλεία θα αποτελέσουν η ομαδικότητα και η υποκειμενικότητα στην εκφορά του Χορικού κειμένου, η ανάπτυξη της διαδικασίας εκπνοή - ήχος - λόγος - σιωπή σαν δυναμικός κύκλος και η μουσικότητα στην προσωδιακή και ρυθμική αγωγή του λόγου

Τα επιμέρους εργαστηριακά μαθήματα θα περιλαμβάνουν τεχνικές σωματικότητας με βιο-αισθητηριακά μέσα (Τεχνική Alexander και ελληνικό παραδοσιακό χορό) και ενδυνάμωση της νοηματικής υποστήριξης μέσω αναπνευστικών και κινησιολογικών ασκήσεων. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με τη σύνθεση του Στάσιμου Α΄ της Αντιγόνης με τα μέσα του εργαστηρίου, σε μια ολοκληρωμένη ενότητα.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά - Αγγλικά (η γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη και για τους/τις Έλληνες/ίδες συμμετέχοντες/ουσες).

Κόστος, αιτήσεις για το σεμινάριο του Εθνικού

Κόστος συμμετοχής: 450€ για τους/τις Έλληνες/ίδες και 600€ για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από το εξωτερικό. Περιλαμβάνονται δίδακτρα, μεταφορά με πούλμαν από την Αθήνα προς το Λυγουριό και επιστροφή, διαμονή σε ξενώνα, πρωινό και μεσημεριανό, εσωτερικές μετακινήσεις, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, παρακολούθηση ενταγμένων στο πρόγραμμα παραστάσεων.



Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία φωτογραφία τους έως και τις 3 Ιουνίου 2025 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: drama2@n-t.gr με την ένδειξη «8ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος». Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα πραγματοποιηθεί βάσει των βιογραφικών. Θα ακολουθήσει συνέντευξη, εάν κριθεί απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες: drama2@n-t.gr & 2105288253 (κα Ευτυχία Χαραλαμπάκη)

Λίγα λόγια για τους συντελεστές του σεμιναρίου

Η Αμαλία Μουτούση είναι ηθοποιός. Σπούδασε στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, και στα HB Studios και Bill Esper's Acting School στη Νέα Υόρκη. Εργάστηκε πάνω από 20 χρόνια στη θεατρική ομάδα που ίδρυσε με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό. Στη συνέχεια, ο πιο κοντινός και βασικός της συνεργάτης ήταν ο σκηνοθέτης Λευτέρης Βογιατζής. Έχει ερμηνεύσει τους βασικούς ρόλους σε έργα όπως του Αισχύλου Χοηφόροι, Αγαμέμνων, Πέρσες και Προμηθέας Δεσμώτης, του Σοφοκλή Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Οιδίπους Τύραννος και Ιχνευτές, του Ευριπίδη Μήδεια, Ιφιγένεια εν Ταύροις και Ιππόλυτος, του Αριστοφάνη Πλούτος, του Κλωντέλ Ο κλήρος του μεσημεριού, του Σαίξπηρ Άμλετ, του Τσέχωφ Βυσσινόκηπος, της Σάρα Κέιν Καθαροί πια, του Μολιέρου Αμφιτρύων, του Ρακίνα Βερενίκη και του Ίψεν Κουκλόσπιτο.

Διδάσκει υποκριτική από το 1990. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον μουσικό και συνεργάτη της Δημήτρη Καμαρωτό, εργάζονται πάνω σε κείμενα της αρχαίας τραγωδίας και ανεβάζουν παραστάσεις με κύριο άξονα τη μουσική ως εργαλείο για την υποκριτική απόδοση και ερμηνεία. Έχουν ανεβάσει τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών) και τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου (Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος). Έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες Γιάννη Κόκκο, Γιόσι Βίλερ, Ντιμίτερ Γκότσεφ, Γιώργο Λάνθιμο, Γιάννη Χουβαρδά, Γιώργο Σκεύα, Άντζελα Μπρούσκου, Θανάση Παπαγεωργίου, Αντώνη Αντύπα, Θωμά Μοσχόπουλο, Θάνο Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Βίκο Ναχμία, Διονύση Σαββόπουλο, Έκτορα Λυγίζο και Γιάννη Σκουρλέτη.

Ο Στέλιος Κατσατσίδης είναι μουσικός και δάσκαλος της Τεχνικής Αλεξάντερ. Σπούδασε ακορντεόν με τον Ηρακλή Βαβάτσικα στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας στην Αθήνα και θεωρία τζαζ με τον Γιώργο Αργυρόπουλο. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο Λονδίνο, όπου συνεργάστηκε με διάφορα μουσικά σύνολα παίζοντας σε χώρους και φεστιβάλ. Από το 2007 μέχρι το 2011 παρακολούθησε ιδιαίτερα μαθήματα Τεχνικής Αλεξάντερ στην Αθήνα. Αποφοίτησε ως δάσκαλος της Τεχνικής από τη σχολή "Center for the Alexander Technique" στο Λονδίνο με καθηγητές τους Ellie και Peter Ribeaux (2014). Έως το 2018 παρακολούθησε ιδιαίτερα μαθήματα και σεμινάρια με τους Nelly Ben-Or, Ted McNamara, Alex Farkas, Avi Granit, Noam Renen, Pedro De Alcantara, Shaike Hermelin, Giora Pinkas. Έχει διδάξει στο Φεστιβάλ Ακορντεόν Σύρου, στο SOAS World Summer Music School (UK), στο Guildhall School of Music & Drama (UK), στο Harrow Music Service (UK), στο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Θεσσαλονίκης REEDBLOCKS, στο Caudan Arts Centre του Μαυρίκιου, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος της Ένωσης Δασκάλων της Τεχνικής Αλεξάντερ (STAT) που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1958. Διδάσκει ακορντεόν και Τεχνική Αλεξάντερ στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Τεχνικής Αλεξάντερ στην Αθήνα.

Ο Κωνσταντίνος Γιουρνάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 2016. Έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες Αργύρη Ξάφη, Ιώ Βουλγαράκη, Σταμάτη Φασουλή, Γιώργο Νανούρη, Γιώργο Ματζιάρη, Εμμανουήλ Κοντό, ομάδα Επτάρχια, Λευτέρη Γιοβανίδη, Άντζελα Μπρούσκου. Παράλληλα, αποτελεί μέλος της χορευτικής ομάδας του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών από το 2008, με συμμετοχές σε παραστάσεις στην Ελλάδα (Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Μέγαρο Μουσικής, Ίδρυμα Κακογιάννη, Δίον κ.ά.) αλλά και στο εξωτερικό (Βιετνάμ, Σαρδηνία, Ιορδανία, Γαλλία κ.α). Τα τελευταία χρόνια διδάσκει παραδοσιακό χορό, τραγούδι και αφήγηση στη Δραματική Σχολή του Γιώργου Αρμένη.

Ο Εμμανουήλ Κοντός γεννήθηκε το 1992 στον Πειραιά. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 2016 και από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστήμιου το 2020. Ως ηθοποιός, έχει συνεργαστεί με τον Ηλία Κουνέλα, τον Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς, την Ιώ Βουλγαράκη, τον Αργύρη Ξάφη, τη Βάσια Ατταριάν και τη Μυρτώ Μακρίδη και τη Γεωργία Μαυραγάνη. Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις Οι Ελαφροΐσκιωτοι, στο ΚΠΙΣΝ, τον Ιανουάριο του 2024, ΒΑΚΧΑΙ, μια συλλογική αφήγηση, στο Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, την άνοιξη του 2022 και Γενική πρόβα Αυτοκτονίας, μια πικρή κωμωδία για το ψεύδος, στο θέατρο SKROW το φθινόπωρο του 2021. Από το 2018 έως το 2023 εργάστηκε ως θεατροπαιδαγωγός στο Εργαστήριο Θεατρικής Αγωγής για παιδιά, εφήβους και νέους του Ωδείου Αθηνών.