Ταινιοθήκη της Ελλάδος -Αφιέρωμα: Οι προεκλογικές εκστρατείες σε Αθήνα και επαρχία, από το 1974 έως το 2012 - iefimerida.gr

Η Tαινιοθήκη της Ελλάδος και η Eλληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης παρουσιάζουν το αφιέρωμα «Προεκλογικές Εκστρατείες: Δημοκρατία ή Χειραγώγηση».

Πρόκειται για μία κινηματογραφική περιήγηση στην μετεξέλιξη των προεκλογικών εκστρατειών στην επαρχία και στις γειτονιές της Αθήνας, από το 1974 έως το 2012.

Ταινίες με τις προεκλογικές εκστρατείες στην Ελλάδα

Επίσης θα προβληθεί, σε αθηναϊκή πρεμιέρα, το πρόσφατα βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν» (2025), ένα μοναδικό σχόλιο για τον πολιτικό αυταρχισμό.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ταινίες σε σκηνοθεσία της προέδρου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρίας Κομνηνού: την Ώρα του λαού (1982) που γυρίστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του 1981 σε τρία χωριά της Αιτωλοακαρνανίας, και το Καβάλα – Νοέμβρης 1974 (1975) που η Μαρία Κομνηνού συν-σκηνοθέτησε με τον αείμνηστο διευθυντή της Ταινιοθήκης Θόδωρο Αδαμόπουλο.

Στις 27 και 28 Απριλίου, η Tαινιοθήκη της Ελλάδος και η Eλληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης παρουσιάζουν το αφιέρωμα "Προεκλογικές Εκστρατείες: Δημοκρατία ή Χειραγώγηση"

Ενα ντοκιμαντέρ-ντοκουμέντο που ιχνηλατεί τις προεκλογικές δράσεις στον μαχητικά πολιτικοποιημένο νομό της Καβάλας τις πρώτες μέρες της Μεταπολίτευσης.

Στο αφιέρωμα θα προβληθεί και η ταινία του Μάρκου Γκαστίν Δημοκρατία, ο δρόμος του σταυρού (2012) με άξονα τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. Συν-σκηνοθεσία / κινηματογράφηση: Κατερίνα Πατρώνη, Χάρης Ραφτογιάννης, Χριστόφορος Γεωργούτσος, Νικολία Αποστόλου, Γιάννης Μισουρίδης.



Την πρώτη μέρα του διημέρου (27/4, 20.30) θα πραγματοποιηθεί και ένα στρογγυλό τραπέζι με τους Μαρία Κομνηνού, Μάρκο Γκαστίν, Γιάννη Μαυρή και Μαρίνα Ρήγου.

Το πρόγραμμα του κινηματογραφικού φεστιβάλ

Δευτέρα 27/4

18:00 Προσέλευση

18:15 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Μαρία Κομνηνού

18:20 Η ώρα του λαού (1982, 38’)

Σκηνοθεσία: Μαρία Κομνηνού

19:00 Δημοκρατία, ο δρόμος του σταυρού (2012, 85’)

Σκηνοθεσία: Μάρκος Γκαστίν

20:30 Στρογγυλό τραπέζι

Ομιλητές: Μάρκος Γκαστίν – Σκηνοθέτης / Παραγωγός

Μαρία Κομνηνού – Πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος / Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α

Γιάννης Μαυρής – Εκλογολόγος / Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαρίνα Ρήγου – Δημοσιογράφος / Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Είσοδος με προσκλήσεις / Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων

Τρίτη 28/4

20:00 Καβάλα – Νοέμβρης 1974 (1975, 46’)

Σκηνοθεσία: Μαρία Κομνηνού, Θόδωρος Αδαμόπουλος

20:45 Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν (Mr. Nobody nod Putin, 2025, 90’)

Σκηνοθεσία: David Borenstein, Pavel "Pasha" Talankin

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

Η ώρα του λαού (1982, 38’)

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Μαρία Κομνηνού

Διεύθυνση φωτογραφίας: Σάκης Μανιάτης

Μοντάζ: Πάνος Παπακυριακόπουλος

Αφήγηση: Κίττυ Αρσένη

Δοκίμιο πάνω στην πολιτική ανθρωπολογία που ανιχνεύει όρους όπως «πολιτική πελατεία» και «λαϊκισμός». Γυρίστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του 1981 σε τρία χωριά της Αιτωλοακαρνανίας, ενός νομού με ισχυρούς δεσμούς με το πελατειακό σύστημα, που όμως εκπλήσσει συχνά τους πολιτικούς παρατηρητές, ακολουθώντας ριζοσπαστικά πολιτικά ρεύματα. Και εστίασε τον φακό του στις καμπάνιες των υποψήφιων της Ν.Δ. Γιώργου Σταμάτη και Διονύση Λιβανού, των υποψήφιων του ΠΑΣΟΚ Χρήστου Ροκόφυλου και Γιώργου Σερπάνου, όπως και άλλων δύο υποψήφιων έναν του ΚΚΕ και έναν του ΚΚΕ εσ. Σε αντίστιξη παραθέτει τον αντίλογο του λαού, ο οποίος λειτουργεί εδώ όχι ως στοιχείο διακοσμητικό, αλλά ως έναρθρος παράγοντας που προσφέρει στον θεατή το άλλο σκέλος της μαρτυρίας.

Δημοκρατία, ο δρόμος του σταυρού (2012, 85’)

Σκηνοθεσία: Μάρκος Γκαστίν

Συν-σκηνοθεσία / Κινηματογράφηση : Κατερίνα Πατρώνη, Χάρης Ραφτογιάννης, Χριστόφορος Γεωργούτσος, Νικολία Αποστόλου, Γιάννης Μισουρίδης

Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης

Ένα διεισδυτικό πορτρέτο της άσκησης της πολιτικής στην Ελλάδα των παλλόμενων συνεπειών της κρίσης, τούτο το συλλογικό ντοκιμαντέρ μιλά για τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και καταγράφει με τη δική του ματιά τα πολιτικά ήθη που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την κατάσταση της χώρας την εποχή εκείνη. Με την πολύτιμη συνδρομή άλλων πέντε ντοκιμαντερίστων (Κατερίνα Πατρώνη, Χάρης Ραφτογιάννης, Χριστόφορος Γεωργούτσος, Νικολία Αποστόλου και Γιάννης Μισουρίδης), ο Μάρκος Γκαστίν, κινηματογραφιστής με ξεχωριστή εμπειρία στο ντοκιμαντέρ της παρατήρησης, παρακολουθεί βήμα-βήμα την προεκλογική εκστρατεία τεσσάρων υποψηφίων για το βουλευτικό αξίωμα -Γιάννης Ραγκούσης για το ΠΑΣΟΚ, Νίκος Κωστόπουλος για τη Νέα Δημοκρατία, Ρένα Δούρου για τον ΣΥΡΙΖΑ και Ηλίας Παναγιώταρος για τη Χρυσή Αυγή- και ενδοσκοπεί την Ελλάδα σε μια ιστορική στιγμή πρόκλησης για τη δημοκρατία της. Χωρίς να καταφεύγει σε κανένα σχόλιο ή συνέντευξη, αφήνει τον θεατή να κρίνει μόνος του.

Καβάλα – Νοέμβρης 1974 (1975, 46’)

Σκηνοθεσία: Μαρία Κομνηνού, Θόδωρος Αδαμόπουλος

Μοντάζ: Γιάννα Σπυροπούλου

Ντοκιμαντέρ που ιχνηλατεί τις προεκλογικές δράσεις στον μαχητικά πολιτικοποιημένο νομό της Καβάλας τις πρώτες μέρες της Μεταπολίτευσης, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, όσο και τις ζυμώσεις στο εσωτερικό των σωματείων εργαζομένων στις ανθούσες τότε καπνοβιομηχανίες. Το φιλμ περιλαμβάνει ιστορικής σημασίας πλάνα από προεκλογικές συγκεντρώσεις και ομιλίες, ενώ καταγράφονται, μέσα και από μοναδικά αποσπάσματα συνεντεύξεων, πρωταγωνιστικές μορφές του πολιτικού βίου της περιόδου, όπως ο Γεώργιος Ράλλης, ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Γεώργιος Μαύρος, καθώς και οι τοπικοί υποψήφιοι Νικόλαος Μάρτης, Γιώργος Παναγιωτόπουλος και Μήτσος Παρτσαλίδης.

Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν (Mr. Nobody nod Putin, Δανία-Τσεχία, 2025, 90’)

Σενάριο / Σκηνοθεσία: David Borenstein

Συν-σκηνοθεσία / Διεύθυνση φωτογραφίας: Pavel "Pasha" Talankin

Μοντάζ: Nicolaj Monberg, Rebekka Lønqvist

Μουσική: Michal Rataj, Jonas Struck

Το πρόσφατα βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν» έχει ήρωα τον 33χρονο Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν, δάσκαλο στο δημοτικό σχολείο μιας μικρής ρωσικής πόλης και αγαπητό μέντορα. Γνωστός για το χιούμορ και την αντισυμβατική του στάση, ο Πάσα κρεμά αφίσες υπέρ της δημοκρατίας στους τοίχους και προσφέρει το γραφείο του ως ασφαλές καταφύγιο σε μαθητές που νιώθουν απομονωμένοι. Όμως η αποστολή του ως δασκάλου τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν, την επαύριο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, εισάγεται μια νέα πολιτική πατριωτικής εκπαίδευσης που τον υποχρεώνει στη διοργάνωση καθημερινών εκδηλώσεων κρατικής προπαγάνδας. Προσπαθώντας να διαχειριστεί την ενοχή και την ανημποριά του, αποφασίζει να υποδυθεί τον υπεύθυνο οπτικοακουστικού υλικού του σχολείου και να καταγράψει πώς ο πόλεμος αλλάζει τον σχολικό χώρο: νέοι καταπιεστικοί νόμοι, παιδικές οργανώσεις με στρατιωτικό προσανατολισμό και, τελικά, στρατολόγηση αποφοίτων για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Ώσπου συνειδητοποιεί ότι η ίδια του η ζωή κινδυνεύει…

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 6 ευρώ (γενική είσοδος).

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας προσφέρει την δυνατότητα online κράτησης εισιτηρίων στη διεύθυνση: https://tickets.tainiothiki.gr/