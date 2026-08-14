Η απάντηση των συντελεστών της ταινίας «Αρκουδότρυπα» για την ακύρωση της προβολής στην Αιγιαλεία: «Λυπούμαστε για τις ομοφοβικές αντιδράσεις» - iefimerida.gr

Ανακοίνωση εξέδωσε η streaming πλατφόρμα Cinobo για την ακύρωση της προβολής της ταινίας «Αρκουδότρυπα» σε χωριό της Αιγιαλείας λόγω ομοφοβικών αντιδράσεων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι δημιουργοί της ταινίας «Αρκουδότρυπα» εκφράζουν τη λύπη τους για την ακύρωση της προβολής στην Αιγιάλεια λόγω ομοφοβικών αντιδράσεων. Η ταινία, γυρισμένη στην Πίνδο, αφηγείται μια ιστορία αγάπης, φιλίας και κοινωνικής πίεσης στην ελληνική επαρχία.

Η ακύρωση της προβολής επιβεβαιώνει την καταπίεση που η ταινία επιχειρεί να φωτίσει. Οι αντιδρώντες, αντί να προστατεύουν τον τόπο τους, απλώς επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα να ακουστεί η ιστορία της «Αρκουδότρυπας» σε όλη την Ελλάδα.

Η επίκληση στη γιορτή της Παναγίας δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη φίμωση της τέχνης ή τη νομιμοποίηση της ομοφοβίας. Η ακύρωση της δωρεάν προβολής συνιστά υποχώρηση απέναντι σε βαθιά ριζωμένες κοινωνικές προκαταλήψεις.

Η μισαλλοδοξία απειλεί την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τις δημοκρατικές αξίες. Οι δημιουργοί στηρίζουν την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, η οποία σκοπεύει να επαναπρογραμματίσει την προβολή ως απάντηση στον φόβο που επιβάλλει μια μειοψηφία.

Η ταινία ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί στις 16/8 στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου, αλλά η προβολή ακυρώθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση της κινηματογραφικής λέσχης Αιγίου, μετά από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.

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Σύμφωνα με τους δημιουργούς της ταινίας «καμία θρησκευτική γιορτή δεν απειλείται από μια κινηματογραφική ιστορία αγάπης», ενώ επισημαίνουν πως «η ιστορία μας, καταπιάνεται με θέματα βαθιά ανθρώπινα και απολύτως οικεία, τόσο στους ανθρώπους των πόλεων όσο και σε εκείνους της περιφέρειας».

Τα μηνύματα που στέλνει η ταινία «Αρκουδότρυπα»

Συγκεκριμένα οι συντελεστές της ταινίας αναφέρουν με αφορμή το περιστατικό:

«Ως δημιουργοί της “Αρκουδότρυπας”, λυπούμαστε πολύ για τις ομοφοβικές αντιδράσεις που οδήγησαν στην ακύρωση της προγραμματισμένης προβολής της πολυβραβευμένης ταινίας μας στην Παρασκευή Αιγιαλείας την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Η “Αρκουδότρυπα”, είναι μια ιστορία αγάπης, ενηλικίωσης και ατομικής ελευθερίας, γυρισμένη εξ ολοκλήρου στα βουνά της Πίνδου με την συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από τη σχέση δύο νεαρών γυναικών που κατοικούν στην Ελάτη Τρικάλων, μιλά για τη φιλία, τον έρωτα, αλλά και για την ασφυκτική κοινωνική πίεση που εξακολουθεί να καθορίζει τις ζωές πολλών ατόμων, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες της ελληνικής επαρχίας. Η ιστορία μας, καταπιάνεται με θέματα βαθιά ανθρώπινα και απολύτως οικεία, τόσο στους ανθρώπους των πόλεων όσο και σε εκείνους της περιφέρειας».

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«Aναγκαίο είναι να ακουστεί η “Αρκουδότρυπα” σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»

Στη συνέχεια στην ανακοίνωση τονίζεται το γεγονός πως η ταινία «φιμώνεται» από την ίδια την συνθήκη που επιχειρεί να φωτίσει: «Η ειρωνεία των αντιδράσεων που προκάλεσε η ταινία μας είναι θλιβερή: μια ταινία που μιλά για την καταπίεση στην ελληνική επαρχία καταλήγει να φιμώνεται από την ίδια ακριβώς συνθήκη που επιχειρεί να φωτίσει. Όσοι αντιδρούν στην προβολή μπορεί να θεωρούν ότι “προστατεύουν” τον τόπο τους. Στην πραγματικότητα όμως, απλώς επιβεβαιώνουν πόσο αναγκαίο είναι να ακουστεί η “Αρκουδότρυπα” σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, όπου νέοι άνθρωποι μεγαλώνουν και ζουν με τον φόβο να επικριθούν από μια ακραία μειοψηφία, αν τολμήσουν να αγαπήσουν ή να αγαπηθούν.

Η δε επίκληση στην πίστη και στη γιορτή της Παναγίας δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για τη φίμωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας ούτε ως επίφαση για τη νομιμοποίηση της ομοφοβίας και του ρατσισμού. Η ακύρωση της ΔΩΡΕΑΝ προβολής δεν αποτελεί σεβασμό προς την ορθόδοξη πίστη. Αποτελεί υποχώρηση απέναντι σε προκαταλήψεις που εξακολουθούν να δηλητηριάζουν από άκρη σε άκρη την ελληνική κοινωνία».



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«Απειλείται η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης»

Καταλήγοντας η ανακοίνωση κάνει λόγο για τις δημοκρατικές αξίες που απειλούνται: «Καμία θρησκευτική γιορτή δεν απειλείται από μια κινηματογραφική ιστορία αγάπης. Εκείνο που απειλείται, όταν αφήνουμε τον φόβο και τη μισαλλοδοξία να καθορίζουν τι επιτρέπεται να βλέπουμε, είναι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και, τελικά, οι ίδιες οι δημοκρατικές μας αξίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του σε αυτές τις αντιδράσεις αλλά και στο πλευρό της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου που προτίθεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της να επαναπρογραμματίσει τη δωρεάν προβολή της ταινίας - όπως είχε εξαρχής προγραμματιστεί - ως απάντηση στον φόβο που μια θλιβερή μειοψηφία επιχειρεί να επιβάλλει».

