Ταγάρια και κιλίμια από τις υφάντρες στο Γεράκι: Ένδειξη κύρους και ευμάρειας, μπήκαν στον κατάλογο της Unesco - iefimerida.gr

Το Γεράκι φημίζεται για τα κιλίμια του και την τέχνη του όρθιου αργαλειού, μια παράδοση με ρίζες που εκτείνονται σε βάθος χιλιετιών, όπως τεκμηριώνεται από ανασκαφικά ευρήματα.

Ως αναγνώριση αυτής της μακραίωνης παράδοσης με ευρήματα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής περιόδου, η υφαντική τέχνη του Γερακίου εντάχθηκε το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

﻿«Υφαίνοντας όνειρα. Κιλίμια από το Γεράκι Λακωνίας»

Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει την έκθεση «Υφαίνοντας όνειρα. Κιλίμια από το Γεράκι Λακωνίας» στην Πινακοθήκη Γκίκα, μία έκθεση ανοιχτή για το κοινό έως τις 26 Ιουλίου. Την έκθεση επιμελούνται η Sharon Gerstel και η Σοφία Πιτούλη, ενώ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει αναλάβει ο Παύλος Θανόπουλος.

Η έκθεση «Υφαίνοντας όνειρα. Κιλίμια από το Γεράκι, Λακωνίας» παρουσιάζει υφαντά από το Γεράκι Λακωνίας, χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα.

Κιλίμια από τον 17ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα

Στην έκθεση περιλαμβάνονται κιλίμια υφασμένα για προίκες, καθώς και συναφή αντικείμενα, χρονολογημένα από τον 17ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υφαντά με παραστάσεις γυναικών και ανδρών, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα σε τοπία εμπνευσμένα από την αφθονία της φύσης και εμπλουτισμένα με συμβολικά μοτίβα.

Ο ρόλος της υφαντικής ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος τόσο με την οικιακή όσο και με την εμπορική χρήση, καθώς οι υφάντρες δημιουργούσαν κιλίμια είτε για προίκες είτε για τον οικιακό εξοπλισμό.

Ένα λεπτοδουλεμένο κιλίμι, δαπανηρό στην απόκτησή του, αποτελούσε ένδειξη ευμάρειας και κοινωνικής θέσης του κατόχου του, καθιστώντας το πολύτιμο απόκτημα και οικογενειακό κειμήλιο.

Τα ταγάρια εξυπηρετούσαν καθημερινές ανάγκες, αλλά χρησιμοποιούνταν και για τη μεταφορά των γαμήλιων πιτών. Γερακίτικα κιλίμια έχουν επίσης προσφερθεί ως τάματα σε τοπικές εκκλησίες και μοναστήρια. Οι Γερακίτισσες υφάντρες έχουν αναγνωριστεί στο πέρασμα του χρόνου για την εξαιρετική τους τέχνη, αποσπώντας βραβεία, μεταξύ άλλων, στην Παγκόσμια Έκθεση της Βιέννης το 1873 και στην 8η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το 1933.

Η φήμη της υφαντικής τέχνης συνέβαλε ώστε, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, το χωριό να προσελκύσει το ενδιαφέρον καλλιτεχνών, λόγιων και λαογράφων.

Μεταξύ 1931 και 1934, η Έλλη Παπαδημητρίου ανέθεσε στον νεαρό τότε Γιάννη Τσαρούχη να φιλοτεχνήσει μια σειρά σχεδίων για την εταιρεία Ελληνικές Τέχνες Α.Ε. Ανάμεσα στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και ένα ταγάρι υφασμένο στο Γεράκι. Ο Φώτης Κόντογλου επισκέφθηκε το χωριό το 1936 και σχεδίασε τα σπίτια και τις βυζαντινές εκκλησίες του οικισμού, καθώς και το μεσαιωνικό κάστρο που δεσπόζει στον γειτονικό λόφο. Αργότερα δημοσίευσε ένα σχετικό κείμενο στο έργο του Ο Καστρολόγος.

Η έκθεση αναδεικνύει τη σχέση του Γερακίου με σημαντικούς καλλιτέχνες και διανοούμενους εκείνης της εποχής, εντάσσοντας το χωριό σε ευρύτερα καλλιτεχνικά και πνευματικά δίκτυα, μέσα από τα οποία αποτυπώθηκε η ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου, στην οποία εντάσσεται και η υφαντική παράδοση.

Η πλούσια εικονογραφημένη ομότιτλη έκδοση που υπογράφουν οι επιμελήτριες της έκθεσης, παρουσιάζει την ιστορία του χωριού και τη λεπτομερή περιγραφή 108 κιλιμιών και ταγαριών, που προέχονται από ιδιωτικές και εκκλησιαστικές συλλογές. Η έρευνα και η έκδοση είναι καρπός μιας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερακίου μαζί με τη «Γέφυρα», ένα πρόγραμμα συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και του Πανεπιστημίου Simon Fraser στο Βανκούβερ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.