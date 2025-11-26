Τα πρώτα γούρια για το 2026: Αντικείμενα τέχνης, κοσμήματα, αντίγραφα μουσείων -Πού θα τα βρούμε [εικόνες] - iefimerida.gr

Τα μουσειακά γούρια του 2026 αντλούν έμπνευση από την τέχνη, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Μικρά φυλαχτά, για μία καλή νέα χρονιά,



Με έμπνευση από αυθεντικά αντικείμενα των συλλογών τους τα μουσεία δημιουργούν μοναδικά γούρια που συνδυάζουν αισθητική, παράδοση και συμβολισμούς καλοτυχίας. Κάθε κομμάτι αφηγείται μια ιστορία, κουβαλά ένα μήνυμα και προσφέρει μια μικρή δόση πολιτισμού στην καθημερινότητά μας, καθιστώντας το ιδανικό δώρο για ένα ελπιδοφόρο 2026.

Γούρια για ένα τυχερό 2026

Γούρια και προτάσεις δώρων στο μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης προτείνει στους επισκέπτες του για εορταστικά δώρα μια σειρά από μοναδικά αναμνηστικά είδη, όπως γούρια, κεραμικά στολίδια, διακοσμητικά αντικείμενα, όλα διαθέσιμα στα Πωλητήρια του Μουσείου.

Το γούρι του μουσείου Ακρόπολης

Το γούρι του Μουσείου Ακρόπολης για το 2026 είναι εμπνευσμένο από τα μοτίβα ψηφιδωτού δαπέδου (Μ 2567) του Κτηρίου Ζ΄ του 6ου αιώνα μ.Χ., που εκτείνεται κάτω από το Μουσείο Ακρόπολης. Τα ψηφιδωτά που κοσμούσαν τα κτήρια της εποχής αντανακλούσαν με τα μοτίβα και την ποιότητά τους τον πλούτο, την ευημερία και την αφθονία των ιδιοκτητών τους. Τιμή κρεμαστό κόσμημα: 40,00€ | Υλικό: Επιχρυσωμένος Ορείχαλκος | Σχεδιαστής: Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Χρόνης Γεώργιος

Τα γούρια του μουσείου Ακρόπολης εμπνευσμένα από τη συλλογή

Πορσελάνινο γούρι 2026

Πορσελάνινο επιτραπέζιο γούρι εμπνευσμένο από το ρόδι που κρατά στο χέρι της η Κόρη Ακρ. 593 ως προσφορά στην θεά Αθηνά (580-570 π.Χ.). Οι πολυάριθμοι σπόροι του ροδιού το έκαναν σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας, ευημερίας και καλής τύχης. Το έκθεμα βρίσκεται στον 1ο όροφο του Μουσείου Ακρόπολης στην αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης. Τιμή: 29,00€ | Σχεδιαστής: Τρεις Γραμμές | Διατίθεται σε 2 χρώματα, λευκό και κόκκινο.

Πορσελάνινα γούρια από το μουσείο Ακρόπολης

Γούρι κυδώνι

Πορσελάνινο επιτραπέζιο γούρι εμπνευσμένο από το κυδώνι που κρατά στο χέρι η Κόρη Ακρ. 680 (530-520 π.Χ.). Το κυδώνι οι αρχαίοι το θεωρούσαν σύμβολο γονιμότητας εξαιτίας των σπόρων που περιέχει. Το έκθεμα βρίσκεται στον 1ο όροφο του Μουσείου Ακρόπολης στην αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης. Τιμή: 28,00€ | Σχεδιαστής: Τρεις Γραμμές

Τα γούρια του μουσείου Ακρόπολης θα τα βρείτε ΕΔΩ

Γούρια και προτάσεις δώρων από το μουσείο Κυκλαδικής Τεχνης

Γούρια και μοναδικές προτάσεις δώρων από το Cycladic Shop

Φέτος ανακαλύψτε μια σειρά από πρωτότυπα κοσμήματα-γούρια για το 2026 εμπνευσμένα από την μόνιμη συλλογή Κυκλαδικής Τέχνης του Μουσείου, με κυκλαδικές κεφαλές και ειδώλια σε διάφορα σχέδια και υλικά, με την χαρακτηριστική διαχρονική αισθητική τους.

Χαρακτηριστική φιγούρα του μουσείου Κυκλαδικής Τεχνης

Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί και το «Γούρι Τανίτ» με τον ιδιαίτερο συμβολισμό του. Η Τανίτ, προστάτιδα θεά της φοινικικής θρησκείας, είναι συνδεδεμένη με τη γόνιμη γη, τη σελήνη και τη ζωή.

Γούρι Τανίτ, προστάτιδα θεά της φοινικικής θρησκείας, συνδεδεμένη με τη γόνιμη γη, τη σελήνη και τη ζωή

Το μοτίβο δεσπόζει στα ψηφιδωτά της πολυτελούς ελληνιστικής Οικίας των Δελφινιών, του 2ου αιώνα π.Χ. στη Δήλο. Τοποθετημένο στην είσοδο, φαίνεται πως λειτουργούσε ως προστατευτικό φυλαχτό για τους κατοίκους και ως δύναμη αποτροπής του κακού.

Τα γούρια του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης θα τα βρείτε ΕΔΩ

Διακοσμητικό γούρι για το 2026. Μια δημιουργία του Αντώνη Καστρινάκη, τιμη 32 ευρω

Το Benaki Shop υποδέχεται τη νέα συλλογή «Το Σύμπαν του Μουσείου Μπενάκη: Χριστούγεννα στα άστρα»

Πολλά στολίδια, χειροποίητα διακοσμητικά και κομψά γούρια όλα εμπνευσμένα από τις πλούσιες συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.

Κάθε αντικείμενο είναι σχεδιασμένο από Έλληνες δημιουργούς, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία και την ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία.

Πιστό αντίγραφο χρυσού νομίσματος του Κωνσταντίνου Θ’ Μονομάχου (1042 1055). Στη μία όψη εικονίζεται ο αυτοκράτορας, φορώντας διάδημα με σταυρό. Με το δεξί χέρι κρατά σκήπτρο, ενώ με το αριστερό κρατά σταυροφόρα σφαίρα. Στην άλλη όψη εικονίζεται ο Χριστός ένθρο νος. Με το δεξί χέρι ευλογεί και με το αριστερό κρατά Ευαγγέλιο.

Περιμετρικά, υπάρχει επιγραφή και στις δύο όψεις. Τιμή: 42,00€

Χειροποίητες μπάλες της ιστορικής Νηματουργίας Μέντης ̶ Αντωνόπουλος του Μουσείου Μπενάκη (ΝΗ.Μ.Α.)

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν τα νέα σχέδια από χειροποίητες μπάλες της ιστορικής Νηματουργίας Μέντης ̶ Αντωνόπουλος του Μουσείου Μπενάκη (ΝΗ.Μ.Α.), φτιαγμένες από πολύχρωμα κορδονέτα, οι οποίες προσθέτουν παιχνιδιάρικο φως και κίνηση στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Η Βιτρίνα του Πωλητηρίου της Πινακοθήκης Γκίκα στην οδό Κριεζώτου μεταμορφώνεται σε μια Χριστουγεννιάτικη Νύχτα, ένα μικρό φαντασιακό σύμπαν όπου φιγούρες και μοτίβα απ’ όλον τον κόσμο ζωντανεύουν από δημιουργικά χέρια σε πρωτότυπα αντικείμενα που γίνονται φορείς ευχών και μαγείας.

Η συλλογή διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα του Benaki Museum Shop και online στο benakishop.gr ΕΔΩ.