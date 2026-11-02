Τα μουσικά ραντεβού της εβδομάδας: Ο διεθνής ντράμερ της τζαζ Ari Hoenig -Ρακιντζής, Στόκας, ροκ, ηλεκτρο-πανκ - iefimerida.gr

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, από Μίκη Θεοδωράκη, Μπάμπη Στόκα, τζαζ, ροκ, ηλεκτρο-πανκ και hard rock, έρχεται η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου να γεμίσει τις μουσικές σκηνές.

Μία εβδομάδα με πολλά σημαντικά ονόματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, από τον Βασίλη Λέκκα, τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Δημήτρη Μυστακίδη, τον Μιχάλη Ρακιντζή έως τους Uriah Heep, τους Sleaford Mods και τον Ari Hoenig.

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Αναλυτικά, οι μουσικές επιλογές για τις πολλές δυνατότητες διασκέδασης που προσφέρονται στο κοινό από τις μουσικές σκηνές της Αθήνας:

Θοδωρής Φέρρης - Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υποδέχεται έναν σπουδαίο μουσικό κύκλο αφιερωμένο στον ανεκτίμητο Μίκη Θεοδωράκη, φιλοξενώντας τον Θοδωρή Φέρρη σε μια μοναδική ερμηνευτική συνάντηση.

Η ιστορική Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», η οποία διανύει σχεδόν τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας στη διάδοση του έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, συμπράττει επί σκηνής με τον δημοφιλή ερμηνευτή.

Στη συναυλία συμμετέχουν, επίσης, η ιδιαίτερα εκφραστική Klavdia, η οποία έχει ξεχωρίσει με τις ερμηνείες της εντός και εκτός συνόρων, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, φέρνοντας τη δική του εγγύτητα και συνέχεια στη μουσική παρακαταθήκη του συνθέτη.

Σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, τα εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη -έργα που συνεχίζουν να συγκινούν, να εμπνέουν και να ενώνουν τις γενιές- αποκτούν νέα πνοή, φέρνοντας το κοινό αντιμέτωπο με τη δύναμη και τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής ιστορίας μέσα από μια σύγχρονη και συγκινητική προσέγγιση.

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Εύη Μάζη

Εύη Μάζη - Half Note Jazz Club

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Η Εύη Μάζη ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει το project «Beyond Time», μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση που γεφυρώνει πρωτότυπο υλικό με γνωστές συνθέσεις από την Ελλάδα και τον ευρύτερο κόσμο.

Πλαισιωμένη από εξαιρετικούς μουσικούς -τον Δημήτρη Κουφογιώργο στην κιθάρα, τον Δήμο Βουγιούκα στο ακορντεόν και τον Κώστα Αρσένη στο κοντραμπάσο- η καλλιτέχνιδα διασχίζει εποχές, είδη και παραδόσεις.

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Η βραδιά χαρακτηρίζεται από έναν γόνιμο διάλογο όπου το έργο κορυφαίων δημιουργών, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Kurt Weill και ο Astor Piazzolla, συναντά την κινηματογραφική ατμόσφαιρα του Νίνο Ρότα, τα ρεμπέτικα, τα fado και τις αμερικάνικες μπαλάντες. Συνδυάζοντας τη φωνή της με το πιάνο και το φλάουτο, η Εύη Μάζη προσκαλεί το κοινό σε μια τρυφερή και λυρική διαδρομή, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε μελωδία.

Μπάμπης Στόκας - Απανεμιά

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Ο Μπάμπης Στόκας, που ορθά θεωρείται μια από τις πιο αυθεντικές και αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, εγκαινιάζει τον κύκλο των εμφανίσεών του στην ιστορική μπουάτ «Απανεμιά», στην καρδιά της Πλάκας από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Με μια πορεία που καθόρισε το ελληνικό τραγούδι μέσα από τη μακρόχρονη διαδρομή του στους Πυξ Λαξ, αλλά και την πλούσια προσωπική του δισκογραφία, ο αγαπημένος τραγουδοποιός θα ξαναζωντανεύσει τις Πέμπτες του Νοεμβρίου στον ζεστό και φιλόξενο χώρο της αθηναϊκής μπουάτ τη γνωστή ατμόσφαιρα έντονου συναισθήματος και νοσταλγίας στα τραγούδια του.

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Σε τούτη την ιστορική σκηνή, ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει τραγούδια-σταθμούς στη μακρά πορεία του, δημιουργώντας έναν άμεσο, σχεδόν μυσταγωγικό δεσμό με το κοινό, σε μια βραδιά όπου η ροκ ευαισθησία συναντά την παράδοση της μπουάτ.

Σοφία Μανουσάκη - Gazarte Roof Stage

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Έπειτα από μια σειρά εντυπωσιακών και sold out εμφανίσεων, η Σοφία Μανουσάκη επιστρέφει στη σκηνή του Gazarte Roof Stage για να χαρίσει στο κοινό μια αξέχαστη μουσική βραδιά, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Η σκηνική παρουσία και η εντυπωσιακή φωνή της, που της έχει χαρίσει τρεις χρυσούς δίσκους, εγγυάται μια μοναδική βραδιά, χάρη στο πολυποίκιλο πρόγραμμά της. Η Σοφία Μανουσάκη ξεκίνησε την πορεία της δίπλα στον Στέφανο Κορκολή και έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Πλαισιωμένη από μια εξαιρετική μπάντα (Σόλωνας Αποστολάκης στα πλήκτρα, Κωστής Πυρένης στις κιθάρες, Βασίλης Δεφίγκος στα πνευστά, Βίκτωρ Κουλουμπής στο μπάσο και Ορφέας Σιέρρας στα ντραμς), η εκλεκτή ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει δικές της επιτυχίες όπως ο «Άγιος Έρωτας» και το «Ερωτευόμαστε ξανά», καθώς και αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου.

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O Μιχάλης Ρακιντζής ενώνει τις δυνάμεις του με τον Tech Engineer και Live Architect Γιώργο Κάρμα

Μιχάλης Ρακιντζής - Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Ο Μιχάλης Ρακιντζής επιστρέφει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο με ένα εντελώς ανατρεπτικό, φουτουριστικό tech-live party που μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα σκοτεινό, underground dance club χωρίς τραπέζια.

Οι μεγάλες επιτυχίες του καλλιτέχνη αποδομούνται και ανασυντίθενται μέσα από ένα σκληρό, high-energy πρίσμα Greek house, techno και ζωντανής μουσικής, πλαισιωμένες από οπτικά εφέ δημιουργημένα αποκλειστικά με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI visuals).

Σε αυτή τη μοναδική σύμπραξη, ο Μιχάλης Ρακιντζής ενώνει τις δυνάμεις του με τον Tech Engineer και Live Architect Γιώργο Κάρμα, ο οποίος χειρίζεται τα live decks, τα φωνητικά και τα mind-bending οπτικά θεάματα σε πραγματικό χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι ένα non-stop χορευτικό rave από το μέλλον που επιδιώκει να σπάσει τα στερεότυπα, προσφέροντας στο κοινό μια απρόβλεπτη υβριδική μουσική εμπειρία.

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Ari Hoenig

Ari Hoenig - Athina' Live

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

To ΑΘΗΝΑ΄ Live υποδέχεται τον Ari Hoenig, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και αναγνωρίσιμους ντράμερ της σύγχρονης jazz σκηνής, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο Ari Hoenig αντιμετωπίζει τα ντραμς με μια προσέγγιση βαθιά μελωδική, αρμονική και ρυθμική, με τις σύνθετες πολυρυθμίες, τις απρόβλεπτες μετατοπίσεις και τον διαρκή διάλογο με τους υπόλοιπους μουσικούς να αποτελούν βασικά στοιχεία της μουσικής του.

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Μαζί του, ο Tom Ollendorff στην κιθάρα, ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες μουσικούς της νεότερης ευρωπαϊκής jazz σκηνής, και ο Viktor Nyberg στο κοντραμπάσο, που συνδυάζει τη μελωδικότητα με το δυναμικό παίξιμο.

Sleaford Mods - Floyd Live Music Venue

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Το σαρωτικό και αυθάδικο βρετανικό ντουέτο των Sleaford Mods καταφθάνει στο Floyd Live Music Venue για μια συναυλία που υπόσχεται ωμή ενέργεια και ηλεκτρο-πανκ δυναμική.

Ο Jason Williamson, ως ο «πολεμικός ανταποκριτής της μεσαίας τάξης», και ο «μάγος» των minimal electronic ήχων Andrew Fearn παρουσιάζουν κομμάτια από τον acclaimed δίσκο τους «The Demise Of Planet X», συνδυάζοντας την καυστική, κατάμαυρου χιούμορ κριτική των καιρών μας με μοναδική σκηνική παρουσία.

Έχοντας κερδίσει τον σεβασμό της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και θρύλων όπως ο Iggy Pop, οι Sleaford Mods συνδυάζουν τα spoken-word στοιχεία με την ταξική αγανάκτηση και την punk αισθητική, σε μια βραδιά που εκφράζει απόλυτα τους παλμούς της σύγχρονης πραγματικότητας.

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Δημήτρης Μυστακίδης - Κύτταρο

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Ο Δημήτρης Μυστακίδης ολοκληρώνει τον επετειακό κύκλο των τριάντα χρόνων του στη μουσική με μια μεγάλη συναυλία στο ιστορικό Κύτταρο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες καλοκαιρινές εμφανίσεις του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης συναντά ξανά το κοινό σε έναν χώρο που κουβαλά βαριά μουσική ιστορία, πλαισιωμένος από μια εξαιρετική ομάδα μουσικών (Μιχάλης Ατσάλης, Έλενα Αβραμιώτη, Γιώργος Μακρής, Πέτρος Λαμπρίδης και Πρόδρομος Μυστακίδης).

Στη σκηνή του προστίθενται τρεις σπουδαίοι καλεσμένοι με ξεχωριστή θέση στη διαδρομή του: ο Αργύρης Μπακιρτζής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Μέσα από ρεμπέτικα, προσωπικές συνθέσεις και τραγούδια από τις πολυετείς συνεργασίες του, η βραδιά μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μνήμες, συγκίνηση και απρόβλεπτες μουσικές στιγμές.

Δημήτρης Ζερβουδάκης - Σταυρός του Νότου Club

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club για να εγκαινιάσει τις χειμερινές του εμφανίσεις, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του.

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Με μια ανανεωμένη μουσική παρέα που αποτελείται από τους Θανάση Αρχανιώτη, Διαμαντή Καραγιαννακίδη, Φίλιππο Παππά, Χρήστο Τσαπράζη και τον Νίκο Χρηστίδη (ο οποίος συμμετέχει ερμηνευτικά και με δικά του τραγούδια), ο καλλιτέχνης συνδυάζει διαχρονικές επιτυχίες με φρέσκο, νεοηχογραφημένο υλικό.

Τα γνώριμα τραγούδια από διάφορες περιόδους της καριέρας του διαλεκτού δημιουργού θα χαρίσουν μια ζεστή ατμόσφαιρα στο κοινό, δίνοντας επίσης και το στίγμα για την επόμενη καλλιτεχνική του σελίδα.

Βασίλης Λέκκας - Stage 7

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Η μοναδική φωνή του Βασίλη Λέκκα θα σκορπίσει ρίγη στο κοινό που θα τον παρακολουθήσει στη σκηνή του Stage 7 να παρουσιάζει το μουσικό πορτρέτο «Στον Αστερισμό του Τόλη», αφιερωμένο στον αλησμόνητο Τόλη Βοσκόπουλο και στην εποχή που εκείνος χαρακτήρισε με τη φωνή του.

Υπηρετώντας τα τραγούδια του έρωτα και του πάθους με την απόλυτη παράδοση και ερμηνευτική αφοσίωση που τον διακρίνει, ο ερμηνευτής συμπράττει επί σκηνής με την Ιωάννα Εμμανουήλ και μια πολυμελή επταμελή ορχήστρα (Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στάθης Σαββίδης, Δημήτρης Κουφογιώργος, Ορφέας Τσακτσίρας, Σοφία Μαυρογενίδου, Χρήστος Ευαγγελάτος, Λεωνίδας Φιλίντας και Ανδρέας Νικόλης).

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Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, όπου οι μεγάλες λαϊκές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού ζωντανεύουν ξανά με μοναδικό σεβασμό και καλλιτεχνικό βάθος.

Uriah Heep - Floyd Live Music Venue

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Οι θρυλικοί Βρετανοί hard rockers Uriah Heep επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία τελευταία φορά, στο Floyd Live Music Venue, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους με τίτλο «The Magician's Farewell».

Δεν είναι υπερβολή εάν κάποιος χαρακτηρίσει το συγκρότημα σαν τους θεμέλιους λίθους του progressive hard rock και του heavy metal και τους τοποθετήσει ως πρωτοπόρους και πρωταγωνιστές δίπλα σε ονόματα όπως οι Led Zeppelin και οι Black Sabbath. Οι Uriah Heep άφησaν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον χώρο του ροκ από τη δεκαετία των '70s με δίσκους-σταθμούς όπως τα «Demons And Wizards» και «Look At Yourself», και ύμνους όπως τα «July Morning» και «Lady in Black».

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Με επικεφαλής τον κιθαρίστα Mick Box και με σήμα κατατεθέν τα μοναδικά πολυφωνικά τους φωνητικά, οι Uriah Heep αποχαιρετούν το ελληνικό κοινό με ένα πλούσιο greatest hits set, κλείνοντας μια τεράστια πορεία δεκαετιών με πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

ΑΠΕ-ΜΠΕ