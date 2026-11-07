Τα ερωτικά του Καραγκιόζη, πάθη και απιστίες -Ο Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής παίζει θέατρο σκιών αυστηρά για ενήλικες - iefimerida.gr

Ερωτικός, μυστηριακός, αθυρόστομος και ανίερος. Ο Καραγκιόζης ξεκινά μια σειρά παραστάσεων που κρατούν τη λαϊκή ψυχή του Θεάτρου Σκιών και τη φέρνουν χωρίς λογοκρισία στο σήμερα.

Ο Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής παρουσιάζει «Τα ερωτικά του Καραγκιόζη»: έναν κόσμο γεμάτο επιθυμίες, εραστές, απιστίες και ερωτικά μπερδέματα, όπου ο ρομαντισμός συναντά τη βωμολοχία και το μυστήριο μπλέκεται με το βέβηλο, στον Τεχνοχώρο Cartel στο Αιγάλεω.

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Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται στο καφενείο του Cartel, σε μια ατμόσφαιρα λαϊκή και ερωτική, με τους θεατές να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνοδεύσουν τη βραδιά τους με φαγητό και ποτό. Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, οι παραστάσεις θα μεταφέρονται στην εσωτερική αίθουσα του Cartel.

Αθυρόστομος Καραγκιόζης με μουσικές

Η ζωντανή μουσική δίνει τον δικό της παλμό στις ιστορίες του μπερντέ, με τον Κωνσταντίνο Κοπανιτσάνο στο κλαρίνο και τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο κύμβαλο και το τραγούδι. Σε επιλεγμένα κομμάτια τραγουδά ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, ενώ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στην παρέα προστίθεται η Στέλλα Καταραχιά στο ακορντεόν.

Αρχέγονα πάθη στην εποχή του OnlyFans. Οι γνώριμες φιγούρες διατηρούν τον χαρακτήρα, τις αντιφάσεις και τη λαϊκότητά τους, αλλά μιλούν τη γλώσσα της εποχής μας. Ο έρωτας, η ζήλια, η σαρκική επιθυμία και το κεράτωμα περνούν από τις παλιές ιστορίες του μπερντέ στη σύγχρονη ζωή. Ερωτευμένοι παπάδες, κρυφοί εραστές και μια γυναίκα που έβαλε τον διάβολο στο μπουκάλι συνθέτουν ένα σύμπαν όπου το ιερό συναντά το σαρκικό και κανείς δεν μένει στο απυρόβλητο. Με όπλο τη σάτιρα, ο Καραγκιόζης σχολιάζει, προκαλεί και σαρκάζει, αδιαφορώντας για τους κανόνες της ευπρέπειας και τις επιταγές της πολιτικής ορθότητας.

Ο Κουτσουμπλής κρατά τον πυρήνα των ηρώων και την αμεσότητα της λαϊκής παράδοσης, δίνοντας χώρο στην αθυροστομία, στον ερωτισμό και στην ανατρεπτική τους δύναμη

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Οι παραστάσεις αντλούν τη θεματολογία τους από το παλιό ρεπερτόριο του Θεάτρου Σκιών, στα χρόνια της ακμής του, και το προσεγγίζουν με μια διαφορετική ματιά, αποκλειστικά για ενηλίκους.

Ο Κουτσουμπλής κρατά τον πυρήνα των ηρώων και την αμεσότητα της λαϊκής παράδοσης, δίνοντας χώρο στην αθυροστομία, στον ερωτισμό και στην ανατρεπτική τους δύναμη. Σύγχρονα οπτικά και ηχητικά τεχνάσματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αισθησιακή και μυστηριακή, που διαρκώς ανατρέπεται από το χιούμορ και τον αιχμηρό λόγο.

Με οδηγό τη σκαλέτα της ιστορίας, ο καλλιτέχνης δίνει ζωή σε όλους τους χαρακτήρες, αλλάζει φωνές και διαθέσεις και αφήνει την επικαιρότητα, το απρόοπτο και τις αντιδράσεις των θεατών να μπουν στην παράσταση

Στην καρδιά αυτής της συνάντησης παραμένει ο αυτοσχεδιασμός. Ως τέχνη προφορική, το Θέατρο Σκιών ανανεώνεται κάθε φορά που φωτίζεται ο μπερντές. Με οδηγό τη σκαλέτα της ιστορίας, ο καλλιτέχνης δίνει ζωή σε όλους τους χαρακτήρες, αλλάζει φωνές και διαθέσεις και αφήνει την επικαιρότητα, το απρόοπτο και τις αντιδράσεις των θεατών να μπουν στην παράσταση. Ο λόγος γεννιέται εκείνη τη στιγμή και κάθε βραδιά αποκτά τον δικό της ρυθμό.

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Στα «Ερωτικά του Καραγκιόζη», αυτή η ελευθερία γίνεται το όχημα για μια σάτιρα σαρκική, ανίερη και απολύτως σημερινή. Πίσω από τις σκιές, οι ήρωες αφήνονται στις επιθυμίες τους και η λαϊκή παράδοση αποκαλύπτει την πιο ακατάλληλη πλευρά της.

Η ζωντανή μουσική δίνει τον δικό της παλμό στις ιστορίες του μπερντέ, με τον Κωνσταντίνο Κοπανιτσάνο στο κλαρίνο και τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο κύμβαλο και το τραγούδι

Ο Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985 και έδωσε την πρώτη του επίσημη παράσταση Θεάτρου Σκιών το 1998, σε ηλικία δεκατριών ετών, στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, όπου φοιτούσε.

Μαθήτευσε στον Κώστα Αθανασίου, ενώ σημαντικές επιρροές στην ερμηνεία, τη ζωγραφική και την κατασκευή των φιγούρων και των σκηνικών του αποτελούν ο Βάγγος Κορφιάτης και ο Μάνθος Αθηναίος.

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Είναι διπλωματούχος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Maritime Economics and Logistics του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ. Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία στη ναυτιλία, καλλιεργεί σταθερά την τέχνη του μπερντέ, παρουσιάζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες παραστάσεις για παιδιά και ενηλίκους. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 2000 έδωσε παραστάσεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων για την Ολυμπιάδα, ενώ το 2011 συμμετείχε στην τελετή λήξης των Special Olympics Athens στο Καλλιμάρμαρο, με τη φωνή, τις φιγούρες και τα σκηνικά του. Έχει συνεργαστεί με το Μουσείο Θεάτρου Σκιών Χαρίδημος, ενώ έργα του έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Την περίοδο 2019–2020 παρουσίασε στο Cartel την ενότητα «Μυθικός Καραγκιόζης», με παραστάσεις εμπνευσμένες από την ελληνική μυθολογία. Στη δουλειά του συνδυάζει την προφορική παράδοση, τη σάτιρα και τον αυτοσχεδιασμό με σύγχρονες αναφορές και οπτικοακουστικά μέσα, αναζητώντας νέους τρόπους επικοινωνίας με το σημερινό κοινό.

Αυστηρά για ενήλικο κοινό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τετάρτες 11, 18, 25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου στις 21.00

Διάρκεια 90’

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-erotika-tou-karagkiozi/

Kαι περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο ταμείο του θεάτρου.

Τεχνοχώρος Cartel

Λ. Κηφισού 41, 122 42 Αιγάλεω

(εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης)

Στάση μετρό: Ελαιώνας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 98 98 258