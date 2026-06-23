Αποκλειστικό: Τα δύο νέα τραγούδια του Μάριου Φραγκούλη, δείτε τα βίντεο -Η συνεργασία με τον Παρασκευά Καρασούλο - iefimerida.gr

Τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο ένωσε για πρώτη φορά πριν από χρόνια το «Φεγγάρι ερωτευμένο», η παράσταση στην Ιερά Οδό και η αποτύπωσή της σε δίσκο τριπλά πλατινένιο.

Μετά, οι μουσικές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και το πρώτο τραγούδι σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Μάριου Φραγκούλη: «Τον εαυτό του παιδί». Ακολούθησε ο «Κήπος των Ευχών», πλατινένιος επίσης δίσκος, με 15 καινούργια τραγούδια σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου για τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη και τις υπογραφές νέων τότε συνθετών που σήμερα έχουν πλέον καταξιωθεί.

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Συνεργασία ζωής για τον Μάριο Φραγκούλη

Τη συνεργασία των δύο τους που υπήρξε μοναδική και απόλυτα ταιριαστή, την δικαίωσε το κοινό και την αγάπησε μέσα στα χρόνια.

Τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο ένωσε για πρώτη φορά πριν από χρόνια το «Φεγγάρι ερωτευμένο», η παράσταση στην Ιερά Οδό και η αποτυπώσή της σε δίσκο τριπλά πλατινένιο. Έκτοτε έχουν δημιουργήσει σπουδαία τραγούδια

Φέτος συναντιούνται και πάλι, σε καλοκαιρινή περιοδεία και νέα τραγούδια (σαν να μην πέρασε μια μέρα, λένε οι ίδιοι) δημιουργώντας ακατάπαυστα καινούργιο υλικό, παραστάσεις και σχέδια για το μέλλον, με ενθουσιασμό, χαρά και δημιουργικό οίστρο.

Nέα τραγούδια, Στίχοι: Παρασκευάς Καρασούλος, Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου, Ερμηνεία: Μάριος Φραγκούλης

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Τα δύο πρώτα τραγούδια του καινούργιου κύκλου τραγουδιών που ετοιμάζουν είναι ήδη εδώ, το ένα έχει για τίτλο «Μια καλημέρα» και το δεύτερο «Χέρια φτερά».

Το iefimerida.gr εξασφάλισε πρώτο τα βίντεο του Μάριου Φραγκούλη από τα δύο νέα του τραγούδια.﻿Καλή Ακρόαση!

«Μια καλημέρα», Στίχοι: Παρασκευάς Καρασούλος, Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου, Ερμηνεία: Μάριος Φραγκούλης





«Χέρια φτερά» Στίχοι: Παρασκευάς Καρασούλος, Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου, Ερμηνεία: Μάριος Φραγκούλης

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Η Μικρή Άρκτος που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την ίδρυσή της και είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και έκδοση των δύο τραγουδιών, έχει κάθε λόγο να χαίρεται και να γιορτάζει…

Μάριος Φργακούλης, Παρασκευάς Καρασούλος

Οι συναυλίες του Μάριου Φραγκούλη

Ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης με τα χέρια - φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε μια καλοκαιρινή περιοδεία και μια μουσική παράσταση-έκπληξη.

Με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.

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Ο Μάριος Φραγκούλης ταξιδεύει με «Χέρια Φτερά» σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη / Φωτογραφία: Γιώργος Καλφαμανώλης

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ «Χέρια Φτερά» με τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗ

Καλοκαιρινή περιοδεία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος, Τιμές εισιτηρίων: από 20 ευρώ, Προπώληση: Εισιτήρια εδώ, ticketservices.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 22 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη, Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Παρασκευή 24 Ιουλίου – Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου – Ρέθυμνο (Κρήτη), Λόφος

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Χανιά (Κρήτη), Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Πιάνο: Στάθης Σούλης Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας Κιθάρα: Δημήτρης Στασινός Ντραμς: Γιώργος Μανιάτης Κρουστά: Αλέξης Κώστας

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Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας Ηχολήπτης FOH: Παύλος Σαπουντζής Ηχολήπτης Σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης Φωτισμοί: Γιώργος Χαραλάμπους (AZAAD) Auto Q: Ανδρέας Κακουλάκης