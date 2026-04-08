Τα 100 πιο δημοφιλή μουσεία του κόσμου: Ποια κερδίζουν, ποια χάνουν -Σε ποια θέση είναι το Μουσείο Ακρόπολης - iefimerida.gr

Η παγκόσμια μουσειακή γεωγραφία μετατοπίζεται σταδιακά, με την Ασία και τη Νότια Αμερική να κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος.

Ποια μουσεία αναδείχθηκαν ως τα πιο δημοφιλή για το έτος που μας πέρασε; Ο έγκριτος ιστότοπος ArtNewspaper καταγράφει νούμερα, αριθμούς και στατιστικές για το 2025 σε ένα εξαιρετικά ενημερωτικό άρθρο.

Όπως αναφέρει, η παγκόσμια μουσειακή σκηνή το 2025 αποτυπώνει μια περίοδο μετάβασης, όπου η σκιά της πανδημίας υποχωρεί αλλά οι συνέπειές της παραμένουν ορατές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα 100 δημοφιλέστερα μουσεία τέχνης στον κόσμο συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 εκατομμύρια επισκέψεις μέσα στο έτος, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2020, όταν οι επισκέψεις είχαν καταρρεύσει στα 54 εκατομμύρια, αλλά ακόμη χαμηλότερος από τα περίπου 230 εκατομμύρια του 2019. Η συνολική εικόνα δεν είναι ούτε ομοιόμορφα θετική ούτε ενιαία· αντίθετα, αποκαλύπτει μια έντονη γεωγραφική και δομική ανακατανομή του ενδιαφέροντος του κοινού.

Μια εντυπωσιακή δυναμική

Στη μία πλευρά, ιστορικά ιδρύματα, όπως το Λούβρο και το Βρετανικό Μουσείο, συνεχίζουν να προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες, διατηρώντας τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτιστικής ιεραρχίας. Στην άλλη, νέα μουσεία κυρίως στη Λατινική Αμερική και την Ασία καθώς και επεκτάσεις πολλών υπαρχόντων καταγράφουν μια εντυπωσιακή δυναμική, αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για πολιτιστική εμπειρία όχι μόνο παραμένει ισχυρή αλλά διαρκώς μετασχηματίζεται.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εικόνα είναι αντιφατική. Η Εθνική Πινακοθήκη Λονδίνου κατέγραψε περίπου 4,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά παραμένοντας περίπου 30% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Η επαναλειτουργία της ανακαινισμένης πτέρυγας Sainsbury δημιούργησε προσδοκίες για πλήρη ανάκαμψη, ωστόσο η επιστροφή του κοινού αποδεικνύεται πιο αργή. Αντίθετα, το Βρετανικό Μουσείο διατήρησε τη δυναμική του, φτάνοντας τα 6,4 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ.

Παράλληλα, νέα εγχειρήματα δείχνουν τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος του κοινού. Το V&A East Storehouse στο Στράτφορντ, παράρτημα του Μουσείου Βικτωρίας και Αλβέρτου, προσέλκυσε περίπου 60.000 επισκέπτες μηνιαίως από το άνοιγμά του, ξεπερνώντας τους αρχικούς στόχους μέσα σε λίγους μήνες. Η επιτυχία αυτή ενισχύει την άποψη ότι το κοινό ανταποκρίνεται ιδιαίτερα σε νέους χώρους και καινοτόμες μορφές παρουσίασης.

Iστορικά ιδρύματα όπως το Λούβρο και το Βρετανικό Μουσείο συνεχίζουν να προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες, διατηρώντας τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτιστικής ιεραρχίας / ARTNEWSPAPER

Οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν έντονες

Οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν έντονες. Η Εθνική Πινακοθήκη της Βρετανίας ανακοίνωσε περικοπές προσωπικού λόγω ελλείμματος, επικαλούμενη το αυξημένο κόστος ζωής, ενώ το δίκτυο της Tate προχώρησε επίσης σε μειώσεις θέσεων εργασίας, με την Tate Modern να υπολείπεται ακόμη σημαντικά των προ πανδημίας επιπέδων επισκεψιμότητας. Ένα από τα βασικά αίτια εντοπίζεται στη μείωση των διεθνών επισκεπτών, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στο Brexit.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σταθερή. Το Μουσείο του Λούβρου διατήρησε την πρωτιά παγκοσμίως με περισσότερους από 9 εκατομμύρια επισκέπτες, παρά τα προβλήματα υπερπληρότητας και διοικητικών αναταράξεων. Το Μουσείο Πράδο ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3,5 εκατομμύρια, αν και η διοίκηση εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην υπερβολική αύξηση. «Το σημαντικό είναι να μην καταρρεύσουμε από την επιτυχία», δήλωσε ο διευθυντής του, επισημαίνοντας τους κινδύνους υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών. Για την ιστορία, το Μουσείο Ακροπόλεως βρίσκεται στην θέση Νο38 με σχεδόν δυο εκατ. επισκέπτες μέσα στο 2025.

Στην Ιταλία, τα Μουσεία του Βατικανού και τα Ουφίτσι συνεχίζουν να προσελκύουν τεράστια πλήθη, ενώ στη Γαλλία το Μουσείο Ορσέ διατηρεί σταθερά υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας. Συνολικά, η Ευρώπη δείχνει να έχει ανακτήσει την ισορροπία της, χωρίς όμως θεαματικές αυξήσεις.

Η παγκόσμια μουσειακή σκηνή το 2025 αποτυπώνει μια περίοδο μετάβασης, όπου η σκιά της πανδημίας υποχωρεί αλλά οι συνέπειές της παραμένουν ορατές / ΙΝΤΙΜΕ

Η πραγματική έκρηξη καταγράφεται στην Ασία

Η πραγματική έκρηξη καταγράφεται στην Ασία. Το νέο παράρτημα του Μουσείου της Σαγκάης έφτασε τα 4,6 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ η συνολική δραστηριότητα του οργανισμού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στη Νότια Κορέα, το Εθνικό Μουσείο της Κορέας σημείωσε αύξηση άνω του 70%, αγγίζοντας τα 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, ένα από τα μεγαλύτερα άλματα που έχουν καταγραφεί διεθνώς. Η άνοδος αυτή συνδέεται με την παγκόσμια απήχηση της κορεατικής κουλτούρας, η οποία μεταφράζεται πλέον και σε μουσειακή επισκεψιμότητα.

Στην Αυστραλία, η ανταγωνιστικότητα μεταξύ μεγάλων ιδρυμάτων εντείνεται. Η Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια επισκέπτες, ενισχυμένη από εκθέσεις υψηλού προφίλ όπως αυτή της Γιαγιόι Κουσάμα, η οποία κατέρριψε ρεκόρ εισιτηρίων. Αντίστοιχα, η Πινακοθήκη Νέας Νότιας Ουαλίας σχεδόν διπλασίασε την επισκεψιμότητά της μετά την επέκτασή της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εικόνα επηρεάστηκε από εξωγενείς παράγοντες. Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και η κυβερνητική αναστολή λειτουργίας στην Ουάσινγκτον οδήγησαν σε προσωρινές πτώσεις. Παρ’ όλα αυτά, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με σχεδόν 6 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο κατέγραψαν ήπιες αυξήσεις.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν μικρότερα ή περιφερειακά μουσεία, τα οποία σημειώνουν σημαντικά ποσοστά ανόδου, υποδηλώνοντας μια αποκέντρωση της πολιτιστικής κατανάλωσης. Παράλληλα, θεματικές εκθέσεις, όπως αυτές αφιερωμένες στον Βίνσεντ βαν Γκογκ ή στον ιμπρεσιονισμό, συνεχίζουν να προσελκύουν μαζικό κοινό.

Το Μουσείο Ακροπόλεως βρίσκεται στην θέση Νο38 με σχεδόν δυο εκατ. επισκέπτες μέσα στο 2025 / ARTNEWSPAPER

Στη Λατινική Αμερική, η ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή

Στη Λατινική Αμερική, η ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή. Το Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια επισκέπτες, πλησιάζοντας τα επίπεδα των κορυφαίων μουσείων της Βόρειας Αμερικής. Στη Βραζιλία, το Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο υπερδιπλασίασε την επισκεψιμότητά του, ενισχυμένο από επέκταση και μεγάλες εκθέσεις όπως αυτή του Κλοντ Μονέ.

Συνολικά, το 2025 καταγράφεται ως έτος αναδιάταξης. Η παγκόσμια μουσειακή γεωγραφία μετατοπίζεται, με την Ασία και τη Νότια Αμερική να κερδίζουν έδαφος, ενώ τα παραδοσιακά κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ διατηρούν τη σημασία τους αλλά με πιο σταθερούς ρυθμούς.

«Η άνοδος νέων χώρων, η σημασία των μεγάλων εκθέσεων και οι επιπτώσεις πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων διαμορφώνουν ένα τοπίο πιο σύνθετο και λιγότερο προβλέψιμο από ποτέ», καταλήγει το άρθρο του ArtNewspaper.