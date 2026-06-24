Η Πνύκα σε όλη την Ευρώπη: Μεγαλειώδης συναυλία του Μεγάρου, με πάνω από 20 εκατ. τηλεθεατές [εικόνες] - iefimerida.gr

Τέσσερις μήνες προετοιμασίας για το Μέγαρο Μουσικής. Τέσσερις μέρες παραγωγής, δύο μέρες γυρισμάτων, 150 άτομα παραγωγή, 11 κάμερες.

Εκατοντάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού και ένα μοναδικό τοπόσημο, η Πνύκα, που έγινε για μια βραδιά η μουσική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 21 Ιουνίου 2026, ημέρα της Γιορτής της Μουσικής, έγραψε μια σελίδα καλλιτεχνικής ιστορίας που σπάνια επαναλαμβάνεται: η Αθήνα ενώθηκε ζωντανά - σε ώρα prime time - με δέκα ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από το EUROPIANO, ένα πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό εγχείρημα της ARTE και του ZDF με τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης.

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Η Ελλάδα από την Πνύκα σε όλο τον κόσμο

Η ελληνική συμμετοχή κινηματογραφήθηκε στον Λόφο της Πνύκας - λίκνο της αθηναϊκής δημοκρατίας - που για μια βραδιά μετατράπηκε σε σκηνή διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής υψηλών απαιτήσεων.

Τέσσερις μήνες προετοιμασίας για το Μέγαρο Μουσικής. Τέσσερις μέρες παραγωγής, δύο μέρες γυρισμάτων, 150 άτομα παραγωγή, 11 κάμερες

Η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη, και με σολίστ τον Lukas Sternath (Λούκας Στέρνατ), ερμήνευσε το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Ludwig van Beethoven («Αυτοκρατορικό») με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη.

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Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια παραγωγή εξαιρετικής πολυπλοκότητας - δεκάδες τεχνικοί και καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα, αναρίθμητες ώρες προετοιμασίας, και η απαίτηση να αποδοθεί άψογα ένα από τα μεγαλύτερα έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου σε έναν χώρο που δεν είναι αίθουσα συναυλιών.

Η Αθήνα ενώθηκε ζωντανά - σε ώρα prime time - με δέκα ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από το EUROPIANO, ένα πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό εγχείρημα της ARTE και του ZDF με τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης

Το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε κόπο.

Σκηνοθέτης εικόνας ήταν ο Michael Beyer (Μίκαελ Μπάιερ) - ο άνθρωπος που σκηνοθετεί την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία των Φιλαρμονικών της Βιέννης, τη μεγαλύτερη τηλεοπτικά μεταδιδόμενη συναυλία κλασικής μουσικής στον κόσμο. Την παραγωγή ανέλαβε η Unitel blue - ο νέος κλάδος παραγωγής της θρυλικής γερμανικής Unitel, που για δεκαετίες αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παραγωγής και διανομής κλασικής μουσικής και όπερας για την τηλεόραση παγκοσμίως.

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Σκηνοθέτης εικόνας ήταν ο Michael Beyer (Μίκαελ Μπάιερ) - ο άνθρωπος που σκηνοθετεί την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία των Φιλαρμονικών της Βιέννης

Η άψογη συνεργασία 150 ατόμων από το Μέγαρο Μουσικής, την Unitel blue και την ελληνική Viewmaster, έδωσε μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας - σκηνή, κερκίδες, φωτισμός, ήχος και υπερσύγχρονο Van τηλεοπτικής μετάδοσης.

Συνολικά 11 κάμερες - συμπεριλαμβανομένου ενός drone - κάλυψαν την εκδήλωση σε δύο ημέρες γυρισμάτων που παρήγαγαν εκατοντάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού.

Η άψογη συνεργασία 150 ατόμων από το Μέγαρο Μουσικής, την Unitel blue και την ελληνική Viewmaster, έδωσε μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας

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Η κάλυψη συγκέντρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές

Η απήχηση ήταν εντυπωσιακή. Τις ημέρες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης, το ZDF συμπεριέλαβε το EUROPIANO στο πολιτιστικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με πλάνα από την Ακρόπολη και την Πνύκα να εμφανίζονται στις γερμανικές οθόνες.

Αποκορύφωμα αυτής της κάλυψης ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου 20 Ιουνίου, που συγκέντρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές. Παράλληλα, στον Κήπο του Μεγάρου, 3.368 θεατές παρακολούθησαν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη το σύνολο των ευρωπαϊκών συναυλιών, από τις 16:30 έως τις 23:00. Συγκινητική ήταν και η συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Καμεράτας του εμπόλεμου Κιέβου.

Το κοινό μπορεί να απολαύσει αυτή τη μαγική μουσική «σκυταλοδρομία» μέσω του site του Μεγάρου στο https://www.megaron.gr/europiano-giorti-tis-mousikis/

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Η τρίτη κατά σειρά συνεργασία του Μεγάρου με τη Unitel, μετά τη συναυλία της Utopia στους Δελφούς υπό τον Θεόδωρο Κουρεντζή, και του Apollon Ensemble με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο στην Αρχαία Μεσσήνη, αναμένεται να συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον με νέες φιλόδοξες συμπαραγωγές ευρωπαϊκής εμβέλειας.